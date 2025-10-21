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Horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Luís Marques Mendes defende que é preciso aguardar o relatório definitivo sobre o acidente no Elevador da Glória. Diz que não pode haver impunidade, mas tem de haver clareza. Uma posição defendida esta noite em entrevista à CNN Portugal em relação ao relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira sobre o acidente no Elevador da Glória. O candidato à Presidência da República diz que, nesta altura, é preciso ter todas as cautelas.

Neste momento é preliminar, muita cautela, mas muita exigência relativamente ao futuro. Num acidente desta gravidade, com o número de mortos que ocorreu, não pode haver impunidade, tem que haver muita clareza, tem que haver causas muito concretas e eu espero que o relatório final leve em atenção isto.

Declarações de Marques Mendes esta noite em entrevista à CNN Portugal. Já Carlos Moedas sublinha que o acidente teve causas técnicas e não causas políticas. Uma reação do presidente da Câmara de Lisboa, que surge na sequência do relatório preliminar sobre o acidente do Elevador da Glória, que aponta falhas à Carris, quer na manutenção, como na supervisão. O relatório revela que o cabo do elevador não estava certificado para o transporte de passageiros, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive é que não sequer estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com as medidas. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não tem a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas à Carris e deixa um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer, não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

Ana Suspiro, grande repórter do Observador, com algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no Elevador da Glória. Entretanto, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção. O relatório aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registradas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registro. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia estes factos, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção, nem pelo gestor do contrato. Na nota enviada ao Observador, a Carris ressalva que a informação ainda é incompleta nesta altura, uma vez que o relatório final pode apenas ficar concluído só em setembro do próximo ano. O acidente no Elevador da Glória a 3 de setembro provocou 16 mortos e cerca de 20 feridos. António José Seguro agradece o apoio do PS à candidatura à Presidência da República. Ainda assim, sublinha que tem uma candidatura acima dos partidos. Um agradecimento público feito esta noite em entrevista à Sic Notícias, um dia depois do Partido Socialista ter anunciado oficialmente o apoio ao antigo líder na corrida a Belém. António José Seguro diz que se sente honrado e revela que ligou ao secretário-geral do partido, o José Luís Carneiro, a manifestar esse agradecimento. Ainda assim, o candidato a Belém deixa uma ressalva.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios, temos uma estrutura própria e obviamente todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro prepara-se para Belém, quer ser um presidente da República diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu serei um presidente muito mais ativo, de forma discreta, para resolver os problemas, do que propriamente um presidente que todos os dias fala para aparecer nos telejornais. Nos últimos anos, tem havido uma política de tratar os sintomas e não tanto as causas dos problemas. Nós precisamos de erradicar as causas dos problemas. Isso leva mais tempo.

Declarações de António José Seguro, candidato à Presidência da República, agora com o apoio oficial do Partido Socialista, declarações numa entrevista à Sic Notícias. O ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que o Governo merece uma abstenção do PS no Orçamento do Estado. O socialista acusa o Governo de esbanjar dinheiro guardado por antigos executivos socialistas.

Que a maior maldade que o Grupo Parlamentar do PS vai fazer ao atual governo, maldade que o atual governo merece, é mesmo abster-se no orçamento, impedindo-os de continuar a ser uma mera comissão eleitoral, rapando o fundo do tacho que receberam bem recheado do ministro das Finanças, Fernando Medina, e dos seus predecessores.

Augusto Santos Silva nas jornadas parlamentares do PS, em Penafiel, o antigo presidente da Assembleia da República acusa o governo de ser especialista em degradar serviços públicos. Já está sob custódia da Polícia Judiciária a principal suspeita da tentativa de homicídio a José Manuel Anes. É filha do próprio, é o que avança um comunicado da PJ, que acrescenta que, devido à gravidade da agressão, o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo está agora internado no Hospital de São José, em Lisboa. O Observador apurou que o criminalista de 81 anos está livre de perigo e que a Polícia Judiciária está a investigar publicações nas redes sociais, alegadamente feitas pela filha de José Manuel Anes, que aludem à tentativa de homicídio. No desporto, José Mourinho recusa que as eleições no Benfica representem uma pressão acrescida sobre a equipa em Inglaterra. Na antevisão do jogo desta terça-feira frente ao Newcastle, o técnico garante que o Benfica vai jogar como se fosse a última oportunidade do clube na competição.

Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12. Provavelmente, nem precisamos de 11. Portanto, o jogo de amanhã não é decisivo. Agora, nós jogaremos o jogo a pensar que sim. Jogaremos o jogo como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é.

Declarações de José Mourinho, técnico benfiquista. As Águias entram em campo esta terça-feira frente ao Newcastle, às 20h, um jogo a contar para a Liga dos Campeões. Partida que conta com relato e análise aqui na Rádio Observador. Setenta e seis mortos e 27 desaparecidos é o mais recente balanço das cheias que atingiram o centro e o leste do México há cerca de 10 dias. Para além do número de feridos e mortos, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum confirma que mais de 100 localidades continuam isoladas devido aos danos provocados pela intempérie. Mais de 12 mil militares continuam no terreno, empenhados nas operações de resgate e apoio às populações. Os Estados Unidos estão a hesitar em aderir ao plano europeu que prevê usar fundos russos congelados para apoiar a Ucrânia. De acordo com a agência Bloomberg, Washington não deverá juntar-se à iniciativa que vai ser discutida à margem da reunião do Fundo Monetário Internacional. A resistência norte-americana surge depois do telefonema da semana passada entre Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, e que foi marcado por um tom de reaproximação. Nove países mediterrânicos da União Europeia exigiram, nesta segunda-feira, o desbloqueio imediato da ajuda humanitária à Faixa de Gaza, numa reunião realizada na Eslovénia. O grupo apelou à abertura das passagens fronteiriças e ao cumprimento do cessar-fogo. Os países pedem também garantias de acesso seguro para jornalistas e observadores internacionais. E é a notícia de fecho neste jornal das 16h. A informação está de regresso às 17h. Até já.