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São 4 horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. O Sporting venceu o Marselha por 2 x 1, na terceira jornada da fase liga da Liga dos Campeões. Em Alvalade, os Leões acabaram por conseguir dar a volta ao resultado com os franceses reduzidos a 10. Pelo Marselha, marcou o brasileiro Igor Paixão aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu a reviravolta com gols de Geny Catamo, aos 69, e Alisson Santos, aos 86 minutos, dois jogadores que saíram do banco, numa altura em que o Marselha já estava em inferioridade com a expulsão de Emerson no final da primeira parte. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, reconheceu que o gol sofrido na primeira parte mexeu com a equipe, mas defende que o Sporting jogou bem, principalmente no segundo tempo.

Uma segunda parte, claro, com 10. A equipe teve um espírito enorme. Não deixamos o Marselha sequer crescer muito, só nestes últimos cinco minutos, também já mais cansados, um pouquinho de preocupação também a querer acabar o jogo para ganharmos. Por isso, não poderia estar mais feliz por tudo aquilo que foi a equipe, não só por ganhar, por tudo que foi a atitude competitiva do início ao fim do jogo.

Com este resultado, os Leões, que tinham vencido em casa o Khairat Almaty e que foram derrotados em Nápoles, passam agora a somar seis pontos em zona de playoff de acesso aos oitavos de final. O Sporting venceu esta noite o Marselha por 2 x 1. Noite marcada pelo velório de Francisco Pinto Balsemão, onde tiveram diversas figuras dos vários quadrantes políticos. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto, devido à longa fila de pessoas que às 10 da noite ainda aguardavam para prestar uma última homenagem ao antigo primeiro-ministro. As três figuras do Estado marcaram presença, o presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República. Luís Montenegro considera que se perdeu um defensor dos valores da liberdade, solidariedade e dignidade. Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro realçou a importância do militante número um do PSD.

Eu direi que a importância é fundamental, é fundacional, é uma inspiração, é um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cívico. Têm sido muitos os testemunhos que têm sido transmitidos ao país por várias pessoas que, quer da nossa área política, quer de outras áreas políticas conviveram com ele. É reconhecido o seu ímpeto, quer de transformação e reforma, por um lado, quer de tolerância democrática, de respeito pela opinião de todos, por outro.

Declarações de Luís Montenegro. A entrevista à RTP deixou uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão. Luís Marques Mendes também esteve no velório do antigo primeiro-ministro, candidato à Presidência da República. Fala de uma personagem incontornável na história democrática do país.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Eu acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

Já António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão por ter consolidado a democracia. O candidato à Presidência da República recordou o papel que Pinto Balsemão teve na defesa da liberdade em Portugal.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro, ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da ala liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o Expresso e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que vem despedir, também de uma pessoa muito agradável no trato.

À saída do Mosteiro dos Jerónimos, para além dos vários elogios, Passos Coelho realçou também o papel de Francisco Pinto Balsemão. O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho realça o papel que Pinto Balsemão teve na aproximação de Portugal às ex-colônias.

Na frente externa, teve também um papel muito relevante na reaproximação de Portugal com as suas ex-colônias, portanto, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso nem sempre também é lembrado devidamente. E ele, à frente do governo, teve realmente uma importância muito grande no reaproximar. Foi a primeira grande reaproximação do governo português com os governos desses países. Portanto, é uma figura que marca, evidentemente, de uma forma muito significativa nestes planos todos, aquilo que foi a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa, a democracia portuguesa.

Francisco Pinto Balsemão morreu esta terça-feira, aos 88 anos. Para esta quinta-feira, às 13h, está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral, que vai ser reservado à família do antigo primeiro-ministro. A senhora Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades. É a reação à renúncia do Conselho de Administração da Carris ao cargo. A recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre o acidente com o elevador da Glória não permitiam a continuidade da atual presidência e, por isso, elogia a responsabilidade do Conselho de Administração missionário.

O relatório que foi apresentado não permitia a manutenção Imediata deste conselho de administração. O próprio conselho de administração teve a responsabilidade de perceber que assim era. Pena seja que o presidente da Câmara de Lisboa não tenha tido essa noção.

Alexandra Leitão sublinha o sentido de responsabilidade de um conselho de administração sem condições para continuar e que até já tinha pedido a Carlos Moedas para não ser reconduzido. Critica, por isso, o que classifica de inação de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais preocupantes.

Hoje, na reunião de Câmara, Ana Cura de Correia, ou ainda a vereadora Ana Cura de Correia, informou que o próprio conselho de administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. No fundo, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um conselho de administração que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo, Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades.

É o que diz Alexandra Leitão, a vereadora do Partido Socialista, em declarações à Rádio Observador. O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo num encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. O relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris na supervisão e manutenção do Elevador da Glória e de outros na cidade de Lisboa. Está aprovado um novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. Foi aprovado por unanimidade e inclui a proibição de compra de gás natural liquefeito. O anúncio foi feito pela presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. A proibição de compra de gás natural liquefeito à Rússia vai ser introduzida em duas fases e prevê um impedimento total até ao primeiro dia de 2027. O Hamas acusa as forças israelitas de estarem a fugir às obrigações de deixar entrar ajuda humanitária no enclave. Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz do grupo palestiniano afirma que Israel não está a cumprir totalmente o acordo de cessar-fogo, acertado com a intervenção norte-americana. O Hamas acusa ainda as forças israelitas de causar a morte dos reféns e atrasar o fornecimento de equipamento pesado para retirar os desaparecidos que continuam sob os escombros. E a notícia de fecho neste jornal das 16h. A informação está de regresso às 17h.