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Boa noite. 4 da manhã, eu sou a Beatriz Félix, vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos pelas eleições do Benfica. Vinte e nove secções de votos estão agora fechadas. Rui Costa segue na frente a vencer em 20 dessas mesas que já estão contadas. É então o último balanço deste ato eleitoral. A tendência inicial desta noite, depois do fecho das urnas às 10 da noite, já se inverteu. Noronha Lopes, que esteve em primeiro lugar, passou agora para segundo, com 28,8% dos votos. Fica atrás de Rui Costa, que está neste momento a vencer com 48,1% das votações e também com grandes hipóteses de ganhar. Para trás ficam outros candidatos, Luís Filipe Vieira, João Diogo Mantegas, Martim Myers e Cristóvão Carvalho. Em cinco horas, há apenas 25% dos resultados oficiais e, por isso, há ainda milhares de votos a ser contados. Este sábado foi de muitos acontecimentos para o Benfica. As Águias venceram o Arouca por 5x0, no Estádio da Luz, com um hat-trick de Pavlidis, um gol de Otamendi e outro de Ivanović. No pós-jogo, José Mourinho diz que a vitória foi sentida desde o primeiro minuto.

Sim, acho que é uma vitória que se sentiu desde o primeiro minuto. Eu, pelo menos, senti. A equipe entrou forte, um adversário que joga bem, não conseguiu jogar. Recuperamos muitas bolas no meio-campo adversário. Eles tiveram uma à baliza, que foi uma perda de bola do Sudakov, numa zona de construção, mas dominamos o jogo em todas as vertentes. Os jogadores tiveram ambição. Depois do primeiro, quiseram fazer o segundo, depois do segundo, quiseram fazer o terceiro. Com 3x0 no intervalo, quiseram fazer o quarto. Acho que é uma vitória bem conseguida, que não me faz estar a festejar nada mais do que um bom jogo e três pontos, mas foi um bom jogo nosso e foram três pontos bem conseguidos.

José Mourinho, treinador do Benfica, na conferência de imprensa depois da vitória contra o Arouca por 5x0, no Estádio da Luz. Ainda no desporto, o Sporting joga este domingo contra o Tondela. Para o campeonato, Rui Borges quer manter a série positiva da equipa neste encontro, que está marcado para às 18h, no Norte, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha. Rui Borges sublinha que, apesar desse triunfo, o foco está no campeonato e, portanto, uma equipa atenta ao que possa fazer o Tondela.

É estarmos em alerta e estarmos ligados para o jogo do Tondela, tal como estávamos ligados para o jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã, a nossa Champions é o campeonato, e é mesmo. Essa é que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marselha.

Rui Borges em conferência de imprensa, em antevisão do jogo do Sporting contra o Tondela, com o pontapé de saída às 18h. A Rádio Observador há emissão especial de desporto para acompanhar o relato e análise em direto. Vamos à atualidade internacional. Donald Trump diz que só se vai encontrar com Vladimir Putin quando o presidente russo estiver disposto a fazer um acordo. Foram declarações do presidente norte-americano a bordo do Air Force One, onde admitiu sentir-se à vontade com a Rússia e apesar de sempre ter mantido uma boa relação com Putin, Trump acrescentou que esperava ainda que esta guerra estivesse resolvida ainda antes do Médio Oriente. E 48 horas foi o prazo dado por Donald Trump ao Hamas para entregar os corpos dos reféns. Isto dito numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, em que Donald Trump fez um apelo ao grupo palestiniano para agir rapidamente e avisou também que vários são os países que podem vir a agir se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu que alguns corpos são difíceis de localizar, mas sublinha que outros podem ser já entregues. Trump afirma ainda que está a acompanhar esta situação de perto e, por isso, destaca que as próximas 48 horas são mesmo decisivas. Vamos à política nacional. Mariana Mortágua vai deixar o lugar de deputada no Parlamento e diz que o Bloco de Esquerda vai ganhar em ter outras vozes. A ainda coordenadora bloquista anunciou este sábado que não se vai recandidatar à liderança do partido. Mariana Mortágua enviou uma missiva aos militantes e falou aos jornalistas ao final da tarde, na sede nacional do partido, em Lisboa, onde admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda e, por isso, diz que está na altura de dar lugar a outros no partido.

Vou beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal, como só pode ser. A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas este sábado, na sede do partido, em Lisboa, onde adiantou que vai deixar o mandato na Assembleia da República após a discussão do Orçamento do Estado para 2026, no final de novembro, em que também já está marcada a Convenção Nacional do Bloco de Esquerda para os dias 29 e 30, em que aí será escolhido o novo sucessor de Mariana Mortágua. E com a saída da coordenadora, José Manuel Pureza pode avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido. Foi deputado entre 2009 e 2011 e novamente de 2015 a 2022. Durante esse período, liderou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e chegou mesmo a ser vice-presidente da Assembleia da República. Numa nota enviada à Agência Luz, José Manuel Pureza disse estar confiante que o partido vai encontrar uma solução que possa dar força ao Bloco de Esquerda. Rejeita, no entanto, qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas também capazes de coordenar o partido. E para fechar, André Ventura acredita que vai vencer as eleições presidenciais e diz ser a mão firme que o país precisa. O candidato presidencial diz que vai mesmo vencer a corrida a Belém já na primeira volta, tanto no continente como na Região Autónoma da Madeira, onde esteve este sábado.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autónoma da Madeira vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autónoma da Madeira tem-nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos, não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

São declarações de André Ventura, líder do Chega, aos jornalistas, que esclareceu também o que quis dizer na entrevista dada à SIC quando afirmou que Portugal precisa de não um, mas três Salazares. Por isso, justifica e diz que é a mão firme que o país precisa neste momento. André Ventura, que acredita que vai vencer as eleições presidenciais do próximo ano. É o ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui, mas está de regresso às 16h30 com a síntese.