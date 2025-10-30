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São 16h . As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite. Jornal das 16 na Rádio Observador. A começar pela atualidade internacional. Donald Trump e Xi Jinping estão reunidos na Coreia do Sul. Em vista está um novo acordo comercial entre estas duas potências. Decorre em Busan, uma grande cidade portuária da Coreia do Sul. À chegada, Trump, o presidente dos Estados Unidos, reforçou o que diz ser uma ótima relação com o presidente chinês. Confirmou também a intenção de assinar um acordo comercial entre as duas potências. Nesse sentido, Xi Jinping afirmou que Pequim e Washington devem ser parceiros e amigos. O presidente da China assume algumas discordâncias com Trump, mas reitera que o desenvolvimento da China caminha lado a lado com a visão de Trump em tornar a América grande novamente, referência de Xi Jinping ao lema trumpiano "Make America Great Again". Ainda assim, os dois líderes recusaram responder a perguntas sobre o Taiwan e a compra de soja norte-americana por parte da China. Recordo que os chefes de Estados Unidos e China não se encontravam oficialmente desde 2019. Falamos ainda de Donald Trump, isto porque o presidente dos Estados Unidos ordenou ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos que comece a testar as armas nucleares do país. A ordem foi dada imediatamente antes do encontro com o presidente chinês. O anúncio faz referência direta à Rússia e à China e surge depois de o presidente russo Vladimir Putin ter ordenado um teste com drone submarino com capacidade nuclear. Através da rede social Truth Social, Trump fala de um processo com início imediato para colocar em pé de igualdade as armas nucleares de Estados Unidos, Moscovo e Pequim. Olhemos agora para a política nacional. José Luís Carneiro acredita que António José Seguro vai chegar à segunda volta das eleições presidenciais. O líder do PS esteve na última noite, em entrevista na RTP3. Carneiro diz que António José Seguro é a única opção do Partido Socialista e, por isso, recusa imaginar uma segunda volta sem a presença do antigo secretário-geral. Sobre as outras candidaturas, refere que há nomes pouco claros quanto à própria definição política e outros que atentam contra os valores da democracia.

A começar pelos slogans de candidatura, que é uma candidatura que atenta contra valores constitucionais e até contra valores do Estado de Direito.

Vou colocar-lhe dois cenários. Se António José Seguro não for à segunda volta, quem é que o senhor apoiaria num cenário Gouveia e Melo, Marques Mendes?

A minha expectativa, a minha disponibilidade e o nosso apoio é para que António José Seguro vá à segunda volta. É esse o cenário A e só temos depois um outro cenário, que é também o cenário A.

José Luís Carneiro, na última noite, na grande entrevista da RTP. Ainda no tema das presidenciais, José Miguel Judice vai ser o mandatário nacional da candidatura à Presidência da República de João Cotrim Figueiredo, um anúncio feito pelo antigo líder da Iniciativa Liberal na última noite, em entrevista à TVI e CNN Portugal. João Cotrim Figueiredo explica o porquê da escolha.

Vão ter a oportunidade, no domingo de manhã, às 11h, no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Judice. Um homem que eu, obviamente, não escolhi pelas suas qualidades jurídicas de grande causídico e árbitro nacional, por sua reputação. Escolhi porque é um homem de espírito livre, um espírito lúcido e que, na sua vida pública, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. E, portanto, dá-me muita honra tê-lo ao meu lado.

João Cotrim Figueiredo a anunciar que o mandatário nacional da candidatura a Belém é José Miguel Judice. Uma informação que foi confirmada pelo próprio, numa declaração exclusiva ao Observador, onde admitiu que se Cotrim não tivesse avançado, apoiaria António José Seguro. José Miguel Judice explica ainda o porquê de não apoiar Luís Marques Mendes, que conta com o apoio formal do PSD. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados diz que considera Marques Mendes um homem decente. Ainda assim, já em maio, numa grande entrevista ao Observador, Judice mostrava reservas em relação à candidatura do social-democrata, por considerar que Marques Mendes não tem o que é preciso para a função. Na saúde, o primeiro-ministro reforça a confiança na ministra Ana Paula Martins e nega a intenção de fazer cortes no Serviço Nacional de Saúde. Montenegro não gostou da palavra utilizada pelo jornal Público, que esta quarta-feira deu conta de uma reunião entre a direção executiva do SNS e os administradores hospitalares para dar uma orientação aos hospitais de redução da despesa já no próximo ano. Esta tarde, em Lisboa, aos jornalistas, Luís Montenegro preferiu usar outra expressão. O chefe do executivo justifica, diz que quer utilizar o dinheiro público de forma mais eficiente.

A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que, creio eu, merece a compreensão de todos no sentido de sermos mais eficientes, no sentido de otimizarmos mais os recursos. Nós não queremos cortar nada.

Luís Montenegro, que chama a si a responsabilidade desta decisão. Já quanto ao pedido de demissão da ministra, feito pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, Luís Montenegro responde com uma palavra de confiança.

Todos os membros do governo têm a minha confiança para estar no governo. É o pressuposto que dimana da própria Constituição da República. Portanto, não há quanto a isso nenhuma dúvida. Mas há uma ministra fragilizada no cargo. O que eu quero é que todos sejam capazes de executar o nosso programa. É isso que estamos a fazer na saúde. Estamos a transformar o nosso sistema de saúde no sentido de lhe dar maior agilidade na gestão

Luís Montenegro à margem do aniversário do Clube Juvenil de Voleibol da Escola Filipe Lencastre, em Lisboa. Entretanto, a direção executiva do SNS, liderada por Álvaro Almeida, esclareceu que o encontro foi da assembleia geral de gestores do SNS e não uma reunião com administradores hospitalares. Ainda assim, numa nota enviada à comunicação social, não foi comentado o conteúdo da reunião, também sem desmentir que cortes na despesa tenham sido ou não um dos temas do encontro. É neste contexto que o Observador revela novos dados sobre a espera para cirurgia no SNS. Disparou 20% o número de doentes a aguardar por uma operação já fora dos tempos recomendados. O quadro é pior do que na altura em que Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro no primeiro governo da AD, ainda em abril do ano passado. João Gama.

No final de agosto deste ano, mais de 20 mil pessoas aguardavam por uma cirurgia para lá dos tempos máximos de espera. O número de utentes nesta situação é 20% superior ao registrado há seis meses, em fevereiro de 2025. Este aumento é também comum às áreas oncológicas e não oncológicas. Por exemplo, na área oncológica de fevereiro a agosto de 2025, o número subiu 90%, de 186 pessoas para 353. Ao Observador, a direção executiva do SNS justifica esta evolução com fatores sazonais, fatores que se repetem todos os anos no período de verão, com a redução temporária das atividades cirúrgicas. Mas os números mostram que o aumento das listas de espera começou muito antes do período do verão, ainda no inverno de 2025. Os gestores hospitalares aproveitam para apontar o dedo ao gabinete de Ana Paula Martins. Dizem que estes dados provam que o plano de emergência falhou, uma vez que previa precisamente a recuperação das listas de espera.

João Gama, com o aumento dos tempos de espera por uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde, os dados constam no portal que monitoriza a execução do plano de emergência e transformação da saúde. Esta é uma notícia assinada pelo jornalista Tiago Caeiro, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. A fechar, no futebol, o Benfica venceu o Tondela por 3x0 e está, sim, na final four da Taça da Liga. O capitão Otamendi fez o primeiro das Águias de penalti aos 41 minutos de jogo. O segundo surgiu só aos 83, com assistência de Richard Rios para o gol de Dodi Lukebakio, que só teve de encostar para o fundo da rede. Já nos descontos da segunda parte, Pavlídis, vindo do banco, fez o terceiro do Benfica e do encontro. No final da partida, José Mourinho falou de uma vitória demasiado tranquila e, por isso, diz que falhou.

Durante muito tempo jogou-se com pouca ambição, com pouco ritmo. Eu estava ali na primeira parte e estava a sentir que eu tinha falhado na tentativa de apertar com eles para que o jogo fosse jogado do mesmo modo que jogámos o último, do mesmo modo que eu quero e gostava de jogar sempre. Falhei. A equipa sentiu que se calhar o jogo era fácil ou acabava-se sempre por ganhar e a primeira parte não gostei.

O Benfica passa assim diretamente para a final four da Taça da Liga, que vai ser jogada em Leiria nos dias 6 e 7 de janeiro do próximo ano. Vai defrontar nas meias-finais da competição o Sporting de Braga, que venceu também esta quarta-feira o Santa Clara por 5x0. O próximo jogo das Águias é no dia 1 de novembro, no sábado, em Guimarães, frente ao Vitória para a décima jornada do campeonato. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das cinco da manhã. Até lá, fique com a repetição da primeira parte do Contracorrente desta quarta-feira.