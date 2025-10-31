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Quatro horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite, Jornal das Quatro na Rádio Observador. O Presidente da República critica o modelo de gestão do SNS e sugere um acordo político sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde. Marcelo fez esta quinta-feira o tão prometido diagnóstico ao setor da saúde. O chefe de Estado participou no encerramento de uma conferência sobre os 50 anos do serviço médico na periferia e deixou críticas às últimas gestões do SNS. Marcelo diz que foram marcadas por decisões casuísticas e soluções de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um remendo a fazer acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ainda a um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O presidente da República, que criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS, Marcelo conclui que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, enquanto o presidente fazia este diagnóstico, o Ministério da Saúde lançava um comunicado a admitir que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente, mas que isso não vai significar menos assistência aos utentes. Um comunicado emitido um dia depois de o jornal Público ter noticiado que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa no próximo ano, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. O ministério sublinha que em causa está uma otimização dos recursos existentes. E na reação à leitura do Presidente da República, o PS considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde. À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição.

O senhor Presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do PS, que acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso. Falamos agora da corrida à Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Gouveia e Melo. Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar o convite, num assunto que, para Marques Mendes, não é uma questão. Miguel Viterbo Dias.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira, que apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios. De candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República tem de ser popular sem ser populista, tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Viterbo Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira, numa apresentação como mandatário de Luís Marques Mendes, numa sessão em que marcaram presença também Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite ou Sebastião Bugalho. E por falar em presidenciais, pela primeira vez numa sondagem para o ato eleitoral de 18 de janeiro, Henrique Gouveia e Melo não lidera as intenções de voto. É na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, Jornal de Negócios e a CMTV, publicada esta quinta-feira. O antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, aparece à frente com 16,6% das intenções. Em segundo lugar, surge André Ventura, candidato que confirmou a presença nas eleições em setembro deste ano, com 15,8% das intenções de voto. Gouveia e Melo surge apenas em terceiro lugar, mas dentro da margem de erro de diferença para os dois primeiros. Em quarto lugar, surge António José Seguro, antigo secretário-geral do Partido Socialista e agora apoiado oficialmente pelo partido que liderou, aparece com 12,3%. Já em caso de segunda volta, esta sondagem diz-nos também que Henrique Gouveia e Melo perderia apenas para Luís Marques Mendes. Olhamos agora para o mau tempo, chega a Portugal esta madrugada. Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso vermelho devido à chuva. Uma informação adiantada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O aviso é válido entre as 06:00 e o meio-dia. Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga vão estar sob aviso laranja esta sexta-feira, devido à precipitação persistente e por vezes forte. Os 10 distritos ficam no sábado sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva. As condições meteorológicas adversas devem começar a fazer-se sentir a partir desta madrugada, como explica Carlos Pereira, adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil.

Poderá ocorrer entre as 03:00 e as 07:00 desta madrugada, que se poderá estender até sábado cerca das 12h00. Mas aquilo que nós estamos à espera será na madrugada desta sexta-feira, que nos causa também alguma preocupação, porque há menos circulação, mas temos muitos bens que podem estar guardados em garagens ou em leitos de cheia e chamamos em especial atenção à população para que se possa prevenir.

Carlos Pereira, da Proteção Civil, que emitiu esta quinta-feira um aviso à população para que tenha comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias. Estamos a olhar para o desporto. Uma quinta-feira marcada pelo debate entre Rui Costa e Noronha Lopes, com vista à segunda volta das eleições no Benfica. Os candidatos trocaram vários argumentos e acusações. Falou-se de redes sociais, Luís Filipe Vieira, Bernardo Silva, José Mourinho, a falta de vitórias, mas não só, João Lourenço.

Ataques pessoais, polêmica sobre mensagens no dia da primeira volta, troca constante de treinadores, centralização de direitos televisivos e até claques organizadas. João Noronha Lopes e Rui Costa tiveram esta noite o primeiro debate rumo à segunda volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica. Segundo os candidatos, a campanha tem sido suja e os ataques pessoais eram dispensáveis.

O que eu não consigo perceber que tenha existido alguém da sua campanha, um vice-presidente, que me fez ataques pessoais lamentáveis. Chegou a dizer: "Estou farto das burrices do João Noronha Lopes."

Rui Costa lamenta que a campanha tenha sido má nas redes sociais e acusa a candidatura de Noronha Lopes de descer baixo nas assembleias do clube.

Pois, olha, então ontem o seu diretor de campanha me ofendeu de alta a baixo, uma vez mais. Já não bastou aquilo que me disse, chamar a minha mãe numa assembleia. O seu diretor de campanha.

Acusações à parte, Rui Costa recusa insucesso desportivo nos últimos quatro anos.

Contento com isso? Não. Mas enquanto benfiquista, quando o Benfica não ganhar, que perca como perdeu ano passado.

João Noronha Lopes acredita que o rodopio de treinadores não faz bem a nenhuma equipa.

Quando nós temos cinco treinadores em quatro anos, como é que podemos ganhar, Rui? Quando nós temos dois treinadores que começam a época com plantel que não foram escolhidos por ele, como é que nós podemos ganhar?

José Mourinho deve ter o futuro garantido no Benfica, pelo menos até ao final do contrato.

Que a exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Já Noronha Lopes mantém Mourinho, pois o Special One não escolheu o plantel.

É que um treinador que entra como o José Mourinho entrou quando o José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja.

A centralização dos direitos televisivos também foi a debate. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusa o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O jornalista João Lourenço, com o resumo do primeiro debate dos candidatos à segunda volta das eleições do Benfica. Os sócios encarnados voltam às urnas no próximo dia 8 de novembro. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 05:00. Até lá, fique com a repetição da primeira parte do Contracorrente desta quinta-feira.