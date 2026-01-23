Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela política nacional. Carlos Moedas e Assunção Cristas vão votar em António José Seguro. Em declarações ao Expresso, o presidente da Câmara de Lisboa reconhece em António José Seguro a capacidade de não dividir o país. Também ao Expresso, a antiga líder do CDS, Assunção Cristas, revela que vota também no candidato apoiado pelo Partido Socialista. São mais dois nomes à direita que se juntam aos vários notáveis à direita do PS que já declararam voto em António José Seguro. Esta noite, também a presidente da Iniciativa Liberal revelou que vai no mesmo sentido. Em entrevista à SIC Notícias, Mariana Leitão admitiu que, por exclusão de partes, já tem o voto decidido: é em António José Seguro.

Perante esta situação, e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que vota em António José Seguro, Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. E, portanto, como rejeito, repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção.

Ainda assim, a presidente da Iniciativa Liberal confirma que o partido não vai declarar apoio a qualquer um dos candidatos. Junta-se ao CDS e, para já, ao PSD nessa neutralidade. Antes de Mariana Leitão, foi Luís Marques Mendes quem declarou apoio a António José Seguro, declaração de voto revelada pelo próprio ao Expresso. Luís Marques Mendes considera que António José Seguro é o único nesta segunda volta a defender os valores essenciais de um presidente da República, a democracia, a moderação e a vontade de ser um presidente de todos os portugueses, sem exceção. Quem não fica surpreendido com este apoio é André Ventura. Deixa acusações de incoerência a Luís Marques Mendes por se ter mantido neutro na noite das eleições.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é a estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

As acusações não se ficam só por Luís Marques Mendes. António José Seguro também foi, mais uma vez, alvo de críticas por parte de André Ventura, que o acusa agora de ter medo de debater.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

Declarações de André Ventura, na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique. O único frente a frente está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. António José Seguro e André Ventura vão debater uma hora e um quarto. Debate que vai ser transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI. Já Luís Montenegro mantém o silêncio sobre as eleições presidenciais. Continua a rejeitar apoio a qualquer candidato, apesar dos vários apoios que têm surgido de vários notáveis à direita a António José Seguro. O primeiro-ministro prefere o silêncio.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu reforça o apoio à Dinamarca e à Gronelândia e elogia o abandono por parte dos Estados Unidos na aplicação de novas tarifas à Europa. O Conselho Europeu esteve esta noite reunido de emergência. Em causa está a mais recente tensão entre os Estados Unidos e a Europa por causa das ameaças de Trump à Gronelândia. No fim da reunião, António Costa fez um balanço em que reafirmou, mais uma vez, o apoio inequívoco da União Europeia à Dinamarca e à Gronelândia.

A Europa e os Estados Unidos têm um interesse partilhado na segurança da região do Ártico. O objetivo é trabalhar através da NATO. Lembro que a Dinamarca e a Gronelândia têm o apoio total da União Europeia. Só eles podem decidir sobre os assuntos que lhes dizem respeito.

Na mesma conferência de imprensa, no fim do Conselho Europeu, António Costa admitiu ter ficado satisfeito com o passo atrás que os Estados Unidos deram no que toca às tarifas.

"O anúncio de ontem de que não vai haver novas tarifas dos Estados Unidos à Europa é positivo. A imposição de novas taxas era incompatível com o acordo comercial entre as duas regiões. O nosso foco agora deve ser continuar a perseguir a implementação desse acordo."

António Costa, em declarações aos jornalistas em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu adiantou ainda que a data da próxima reunião está fechada, ficou marcada para dia 12 de fevereiro. O IPMA prevê uma forte descida das temperaturas entre esta sexta-feira e sábado, com períodos de chuva e vento forte. Em causa, a passagem de um sistema frontal associado à depressão Ingrid, que traz para Portugal uma massa de ar polar. Com a chuva, vem também granizo e trovoada, situação que se vai prolongar até sábado. Está ainda prevista a queda de neve nas terras altas. A Proteção Civil registou 350 ocorrências até às 11 da noite relacionadas ao mau tempo. Não há registro de vítimas. A maioria das ocorrências deveu-se à queda de árvores e inundações. As autoridades desaconselham deslocações desnecessárias, em especial à zona da orla costeira. Para amanhã, a maior parte dos distritos a norte do país estão sob aviso vermelho, à exceção de Bragança, Évora, Santarém e Portalegre. O resto de Portugal continental vai estar sob aviso laranja de mau tempo. No desporto, o Porto empatou por 1 x 1 na Chéquia frente ao Viktoria Plzeň, partida a contar para a Liga Europa. O empate ficou fechado mesmo perto do final da partida. Francesco Farioli, técnico dos azuis e brancos, admite que o resultado ficou aquém do que esperava. Mesmo assim, elogia o desempenho da equipa.

"Acho que tentamos com muita vontade, tentamos tudo. Terminamos com dois avançados, colocamos o Evan Ndicka na frente. Então sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. E estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito."

Declarações de Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na flash interview da Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se para jogar com o Gil Vicente, jogo que está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h15. Jogo que conta, como é hábito, com emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. Fica por aqui este Jornal das Quatro. A informação está de regresso à antena da Rádio Observador às 17h. Até já!