Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Boa noite, eu sou a Teresa Freires, são quatro da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Donald Trump foi retirado à pressa do jantar de correspondentes da Casa Branca depois de se ouvirem disparos. O suspeito já foi detido. Aconteceu esta noite, o presidente dos Estados Unidos, a mulher e a administração de Trump foram retirados pelos serviços secretos depois de se ouvirem tiros no hotel onde decorria este jantar com correspondentes da Casa Branca. Portanto, o presidente dos Estados Unidos está a dar uma conferência de imprensa na Casa Branca. Fala de algo que aconteceu de forma inesperada, garante que já foi neutralizado o suspeito e que em breve teremos mais informações. Desde já, Donald Trump também já mostrou uma foto do suspeito de ter tentado estes tiros neste hotel, divulgou esta fotografia na rede social Truth Social. Revelou ainda que um dos agentes dos serviços secretos foi atingido, apesar de usar um colete à prova de bala e, portanto, reforçou esta ideia de que é necessário haver, de facto, muita segurança. Disse também que dentro de 30 dias este jantar vai ser reagendado e será ainda melhor. Admite que queria continuar o jantar de hoje, mas foi aconselhado a não o fazer. Donald Trump disse ainda que considera que pode ter sido o alvo deste ataque, mas em breve saberemos mais informações. Não considera, no entanto, que este ataque esteja relacionado com a guerra no Irão. Portanto, o presidente dos Estados Unidos descarta a possibilidade de uma ligação entre esta tentativa e esta guerra que está a decorrer no Irão. Mais cedo, Donald Trump explicou porque é que cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão. Estava previsto que Jared Kushner e Steve Witkoff viajassem este sábado para Islamabade para as discussões de paz com o Irão. Ora, o presidente norte-americano mudou de ideias e considera que seria demasiado tempo perdido em viagens.

Eles estão a lutar uns contra os outros. Há uma enorme luta interna, provavelmente estão a lutar pela liderança. Em muitos casos, acho que estão a lutar para não serem líderes, porque já eliminamos dois níveis de liderança. Mas eu tratarei com quem for preciso. Não há motivo para esperar dois dias, fazer as pessoas viajarem 17 horas. Não vamos fazer isso. Quando quiserem, podem ligar-me. Temos todas as cartas na mão, ganhámos tudo.

Donald Trump, em declarações para explicar o motivo pelo qual estes dois enviados especiais acabaram por não ir para o Paquistão este fim de semana e em resposta a este cancelamento da viagem, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que ainda está para ver se os Estados Unidos estão comprometidos com a diplomacia. No dia em que se assinalam os 52 anos do 25 de abril, vários líderes partidários saíram à rua e aproveitaram para criticar o pacote laboral do governo. No desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o secretário-geral do PS acusou o governo de criar a ideia de que negocia a lei laboral, mas sem nunca abdicar dos pilares fundamentais. José Luís Carneiro aproveitou para relembrar as linhas vermelhas dos socialistas.

Nós não aceitamos, nomeadamente, o despedimento sem justa causa. Não aceitamos também trabalho precário, porque isso significa maior precariedade para os mais jovens e precariedade para os mais vulneráveis. Nós temos de garantir que a nossa economia é competitiva, mas bem sabemos que para uma economia ser competitiva, é muito importante termos trabalhadores mobilizados e motivados para o trabalho.

Pelo Livre, Rui Tavares disse que o pacote laboral vem agravar a precariedade já existente.

Na verdade, Portugal já tem demasiada precariedade, um diferencial demasiado grande, que hoje em dia o Presidente da República lembrou e muito bem, salarial entre mulheres e homens, e uma questão de também precariedade dos jovens, em particular, que é muito má. O pacote laboral vem resolver algum desses problemas? Não vem. Ele é não só desnecessário, como provavelmente vai contribuir para agravar todos esses problemas. Ainda por cima, feito em cima de uma total falta de diálogo.

Quanto a Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, considera que este pacote laboral representa o contrário de Abril.

O que está mal não é nem a Revolução de Abril, nem a Constituição. O que está mal é um caminho que não cumpre a Constituição. Então nós dizemos: é preciso cumprir, cumprir Abril e cumprir a Constituição todos os dias. Ora, isso não vai lá com esta política, e se me permitem a talho de foice, não vai lá de certeza absoluta com este pacote laboral, que quer fazer exatamente o contrário. Mais precariedade, mais regulação da vida, mais instabilidade, despedimentos sem justa causa. Ora, isso é tudo ao contrário de Abril.

Já o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, diz que para ser coerente, o Presidente da República tem de vetar o pacote laboral.

António José Seguro fez uma declaração no seu discurso que é muito relevante, quando disse que liberdade sem condições económicas não é liberdade. E para ser coerente com essa afirmação, a António José Seguro só resta uma alternativa, que é vetar o pacote laboral, na exata medida em que o pacote laboral é um contributo muito relevante para empobrecer a população trabalhadora, quer em termos de direitos, quer mesmo em termos materiais.

Pelo PAN, Inês de Sousa Real considera que falar no pacote laboral é falar em retrocessos e à direita a presidente da Iniciativa Liberal insistiu na necessidade de o governo levar a discussão sobre a lei laboral ao Parlamento. Mariana Leitão diz que é preciso uma mudança de mentalidade.

É nós termos um mercado de trabalho extremamente rígido, que não dá resposta às pessoas, que mantém um sistema de salários muito baixos. A maior parte da população portuguesa recebe € 1 mil por mês, e é muito difícil viver com € 1 mil por mês, acho que todos nós reconhecemos isso. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, de capacidade, de percebermos que temos que fazer alterações que permitam essa flexibilidade, que permitam subir salários, que permitam que haja mais crescimento econômico e que as nossas empresas sejam mais competitivas.

Mariana Leitão, a descer a Avenida da Liberdade este sábado, para celebrar os 52 anos do 25 de abril. No desporto, o Benfica venceu o Moreirense por quatro bolas a uma, com um gol de Leandro Barreiro, outro de Richard Rios e dois de Ivanović. No final da partida, o treinador dos encarnados, José Mourinho, fez um balanço da época.

O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Não sei, em Portugal já se foi campeão com 80 pontos? Não sei, se calhar sim, não chega.

Balanço da época feito pelo treinador do Benfica, José Mourinho, depois da vitória no Estádio da Luz frente ao Moreirense por 4 x 1. Já este domingo é a vez do Porto e do Sporting entrarem em campo. Joga a primeira equipa portista na casa do Estrela da Amadora. A equipa do Porto segue isolada na frente do campeonato, mas na conferência de imprensa antes do jogo, Francisco Arioli diz que é preciso ir passo a passo.

É um jogo importante, mas vamos passo a passo. Estamos ligados à nossa bolha, a bolha azul, onde a única parte que gostamos de ouvir, da parte de fora, é a voz da família portista. A nossa atenção, a nossa motivação, está tudo lá. Sem cálculos, passo a passo, a começar, claro, pelo jogo de amanhã.

As palavras de Francesco Arioli antes do jogo com o Estrela da Amadora. Já João Nuno, treinador do adversário, fala num jogo que é uma final para a equipa da Amadora. E depois do Porto, é a vez do Sporting entrar em campo, vão enfrentar o Aves. O Sporting está a discutir o segundo lugar do campeonato. Ainda assim, em conferência de imprensa, Rui Borges faz as contas e assegura que ninguém no clube desistiu de lutar pelo campeonato.

A equipa, os jogadores, todo o grupo, todo o plantel tem dado essa resposta, tem dado essa confiança para aquilo que é a equipa técnica, que todos contam, todos estão disponíveis, todos querem uma oportunidade para jogar. Vamos jogar com 11, de certeza absoluta. Já vos disse, nunca fui me lamentar, nem me vou lamentar. É o que é. Já ganhámos sem o Morton, sem outros jogadores também. Por isso, amanhã entrará um 11 cheio de vontade de continuar a lutar por aquilo que estamos inseridos, que matematicamente ainda é possível o campeonato, por isso é por aí que estamos focados.

Rui Borges, o treinador do Sporting. Do lado do Aves, o treinador João Henriques sabe que a equipa já está despromovida à segunda liga, mas ainda assim, diz que o Aves tem mais a ganhar do que a perder. Estrela da Amadora com o Porto arranca às 18h e depois o Sporting com o Aves arranca às 20h30. São dois jogos com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho neste Jornal das Quatro. A informação está de regresso às 16h30. Até já.