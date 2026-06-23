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Quatro horas. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite. Roberto Martínez diz que, apesar do barulho em torno da seleção, a equipe está preparada para vencer o Uzbequistão no Mundial. Na conferência de imprensa de antevisão à segunda jornada do Campeonato do Mundo, Roberto Martínez reconheceu que a equipe portuguesa tem altos e baixos, mas quis também recordar que, em nível estatístico, nunca esteve melhor.

O importante é ser consistente. No futebol acontece isso. Há bons desempenhos, há desempenhos que não são tão bons. O importante é a consistência desta equipe. Estamos a falar de uma equipe que nos últimos 40 jogos tem a maior porcentagem de pontos, a melhor porcentagem de gols da história da seleção. Então os jogadores merecem respeito.

Sobre o Uzbequistão, Roberto Martínez diz que espera um adversário difícil e que é importante entrar bem no jogo.

O Uzbequistão é uma equipe que conhecemos bem. Também durante a fase de apuramento tivemos jogos com equipes semelhantes ao Uzbequistão. Respeitamos muito o adversário, mas amanhã é o que nós podemos fazer, como que nós podemos ter o desempenho dos primeiros 20 minutos no primeiro jogo durante os 90 minutos, e é aí onde o foco do desempenho está, no adversário.

Destaques da conferência de imprensa de Roberto Martínez. Portugal joga esta terça-feira frente ao Uzbequistão, às 18h, com emissão especial aqui na Rádio Observador. João Cancelo diz que chegou o momento dos jogadores mostrarem a Portugal a qualidade que têm. Na conferência de imprensa, em véspera do segundo jogo no Mundial, João Cancelo explicou que os grandes jogadores têm de demonstrar a qualidade no relvado.

Dentro do grupo está um ambiente muito bom. Acho que só o dia a seguir ao jogo tivemos um bocado cabisbaixos, porque toda a gente estava desiludida com o jogo que fizemos. Claro que dentro do grupo está um ambiente muito bom. Acho que só o dia a seguir ao jogo tivemos um bocado cabisbaixos, porque toda a gente estava desiludida com o jogo que fizemos e com razão, porque definitivamente éramos favoritos e tínhamos muita vontade de entrar com o pé direito neste mundial, mas acho que dentro do grupo, a partir do segundo dia após o jogo, acho que a atitude dos jogadores e do grupo foi excelente. Temos um grupo fantástico e eu acho que nesses momentos difíceis é quando os grandes jogadores têm que responder.

João Cancelo disse também na conferência de imprensa que considera injustas algumas das críticas que foram feitas.

Claro que acaba nos sempre por chegar algumas coisas, muitas vezes de maneira injusta. Nós sabemos aquilo que fizemos mal no primeiro jogo, sabemos que falhamos. Tínhamos quase a obrigação de ganhar, mas não foi possível e nós queremos tanto dar alegrias a Portugal e aos portugueses. Esta semana de trabalho foi muito importante, porque vi todos os jogadores motivados, vi todos os jogadores com vontade de dar uma resposta.

João Cancelo, que em conferência de imprensa garantiu vontade para vencer já nesta segunda jornada do Mundial frente ao Uzbequistão. E esta está a ser uma madrugada com vários jogos no Mundial. Jogaram a Noruega, que venceu o Senegal por três bolas a duas, mais cedo a França, que venceu o Iraque por três bolas a zero. Depois destes jogos, o grupo I é liderado pela seleção francesa. A esta hora começa outro jogo, Jordânia e Argélia, que vai ser acompanhado pelo jornalista Martim Madeira.

Começou há três minutos, sensivelmente, está ainda zero a zero. Um jogo que é esperado que a Argélia, em princípio, tenha um jogo mais fácil do que teve, por exemplo, contra a Argentina, em que perdeu três a zero. A Jordânia tem uma equipe que, em princípio, pelo menos no papel, é mais fraca que esta da Argélia, que tem melhores jogadores. E por falar nesses jogadores, vamos então analisar estes dois 11 das duas equipes. Vamos primeiro começar pela Argélia, que joga num 4-3-3. A equipe de Vladimir Petković começa com o guarda-redes, que é filho de uma lenda do futebol francês e também da Argélia, porque os pais eram da Argélia. Luka Zidane, filho de Zinedine Zidane, é quem está na baliza desta Argélia. Depois, a linha de quatro da defesa da Argélia é composta com Belgali no corredor direito. Já no corredor esquerdo está o jogador do Manchester City, Ait Nouri. Depois, no meio, está Mandi e Bensabaïni, do Wolverhampton. Depois, os três do meio-campo são Boughdaoui, Zerrouki e Mazraoui. E os três da frente são compostos por Chaibi, como extremo-esquerdo, na frente Amir Gouri, como ponta de lança, e no lado direito, um jogador já muito conhecido, agora está na Arábia Saudita, era do Manchester City, é capitão, número sete, Riyad Mahrez. Do lado da Jordânia, um 3-4-2-1. A equipe de Jamal Salami começa com Abu Laila na baliza. Depois, os três centrais são Abu Dahab, Al-Arap e Nasib. Os jogadores do meio-campo, os quatro do meio-campo, está no lado direito o capitão, número 23, Haddad, do lado esquerdo E AM Tahrat e no meio-campo, o duplo pivô de Rashtan e Rawabdeh. Depois, os três na frente são compostos por Al-Mardi, no lado esquerdo, na frente do ataque está Tamari e no lado direito está o marcador do primeiro e único gol Da Jordânia em Mundiais, esta que também é a primeira participação da Jordânia no Mundial, está All One, o marcador desse primeiro gol da Jordânia em Mundiais contra a Áustria, na derrota por 3 x 1. Um jogo que poderá definir quem ficará eliminado desta competição. Quem perder pode ser eliminado desta competição, mas ainda falta muito para jogar. Vamos nos seis minutos de jogo. Jordânia zero, Algéria também zero.

Martim Madeira, que vai acompanhar este jogo do Mundial. Sobre a reforma laboral, na atualidade nacional, André Ventura diz que o primeiro-ministro desautorizou a ministra do Trabalho no que toca à idade da reforma. Em entrevista à CMTV, o líder do Chega afirma que a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho admitiu uma eventual descida da idade da reforma para trabalhadores por turno.

A senhora ministra do Trabalho, acho que não cometo nenhuma inconfidência, aliás, foi uma das razões pela qual a negociação avançou, assumiu que entre as várias coisas que estava a negociar com o Chega, havia a descida da idade da reforma para os 65 anos ou 40 de descontos para os trabalhadores por turnos, que tivessem uma longa carreira contributiva por turnos. Mas depois o primeiro-ministro desautorizou a ministra do Trabalho e disse que, afinal, aquilo que se tinha dito ao Chega já não podia ser feito.

André Ventura, em entrevista à CMTV. Já o PCP diz que o governo não aprendeu a lição com o chumbo da reforma laboral. O secretário-geral do Partido Comunista participou nesta segunda-feira numa marcha em Lisboa, convocada pelo partido para assinalar o chumbo da proposta laboral no Parlamento. Em declarações aos jornalistas, Paulo Raimundo diz que o governo começou a cavar uma derrota social e política com a legislação laboral.

Pena o governo não ter aprendido com a lição. E, portanto, se o governo insistir, de forma em bloco ou às fatias com o pacote laboral, vai ter o mesmo desfecho que teve durante este último processo. Começou a cavar a sua derrota social e política com o pacote laboral. Se quiserem insistir, vai abrir ainda mais o buraco.

Paulo Raimundo, nesta segunda-feira à tarde, em Lisboa. Já o Bloco de Esquerda pede a saída da ministra do Trabalho, uma exigência feita pela voz de José Manuel Pureza, depois de uma audiência com o presidente da República nesta segunda-feira à tarde. Maria do Rosário da Palma Ramalho, no Congresso do PSD, deixou claro que ainda não desistiu de aprovar a reforma do Código do Trabalho e em reação, o líder do Bloquista diz isto:

Uma ministra que apostou tudo, com o patrocínio do primeiro-ministro, em fazer do pacote laboral o seu legado ao país, diante da derrota, que já era uma derrota face aos sindicatos, que já era uma derrota face à opinião pública, acrescenta uma derrota face ao Parlamento, não tem outra alternativa senão procurar outro trabalho.

José Manuel Pureza, depois do encontro com o presidente da República. Também nesta segunda-feira à tarde, no Palácio de Belém, o presidente da República condecorou o antigo presidente do Tribunal Constitucional com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. António José Seguro elogia o papel de José João Abrantes em alturas difíceis para o Palácio de Ratton.

Eu próprio, ainda com curto mandato como presidente da República, fui testemunha direta dos contributos relevantes que prestou ao longo desse percurso, em especial, num momento particularmente singular e desafiante da vida da instituição, que exigiu ponderação, firmeza e elevado sentido de responsabilidade.

O elogio deixado pelo presidente da República, José João Abrantes, liderou o Tribunal Constitucional sem que todos os lugares de juiz estivessem preenchidos durante vários meses. Agora, na hora de saída, fala num sentimento de dever cumprido.

O cargo de presidente do Tribunal Constitucional trouxe-me uma honra enorme, a maior de toda a minha vida profissional, mas trouxe também pesadas responsabilidades. Espero ter conseguido estar à altura dessa honra e dessas responsabilidades. Aqui neste tribunal aprendi muito, inclusivamente sobre mim próprio nestes seis anos. Saio com a consciência do dever cumprido.

José João Abrantes, condecorado pelo presidente da República. E na data em que se celebra o Dia Nacional da Liberdade Religiosa, o presidente da República recebeu, nesta segunda-feira em Belém, os líderes de várias confissões radicadas em Portugal para reafirmar o compromisso do povo português com a tolerância e o diálogo religioso. António José Seguro volta a usar o conceito de palavras do meio, que introduziu no discurso do Dia de Portugal, para assinalar a importância da convivência entre as diferentes confissões.

No discurso do dia 10 de junho, do Dia de Portugal, disse: "Faltam-nos cada vez mais as palavras do meio". Hoje estamos perante um excelente exemplo de quão importante são essas palavras do meio, que ligam diferentes comunidades de fé numa cultura de tolerância, respeito mútuo e convivência democrática.

António José Seguro, num discurso na Sala das Bicas, no Palácio de Belém. Na atualidade internacional, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que as conversações na Suíça já chegaram ao fim. A notícia avançada pela Al Jazeera cita o responsável, que diz que as negociações destinadas a alcançar um acordo final com os Estados Unidos na Suíça foram concluídas com sucesso. O vice-ministro avança ainda que a próxima fase das negociações vai envolver o comitê de alto nível que supervisiona a mediação. Ponto final neste jornal das 04h. A informação está de regresso às 05:00.