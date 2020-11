Joe Biden já discursou e está "confiante" na vitória. Diferença de votos na Pensilvânia continua a subir, são mais 29 mil votos que Trump

Nesta edição, a análise do jornalista de internacional do Observador, João de Almeida Dias, ao discurso de Joe Biden. O candidato democrata já conta com mais 29 mil votos que Trump na Pensilvânia