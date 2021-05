Diretor de comunicação do FCP pede a demissão de elementos do Governo por existirem 2 pesos para os eventos desportivos

Francisco Marques pede a demissão do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa começa uma visita de 3 dias na Eslovénia.