Jogos de Tóquio. Auriol Dongmo é 4.ª na final de peso, a cinco centímetros da medalha

Melhor lançamento da atleta foi de 19,57cm, a muito pouco dos 19,62cm que fecharam o pódio do lançamento do peso feminino. E ainda, Marcelo Rebelo de Sousa satisfeito com reabertura "sensata" do país.