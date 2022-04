Em Hostomel, na Ucrânia, começa agora o recolher obrigatório. Vai durar uma semana

Os habitantes de Hostomel só voltam a poder sair à rua no dia 14 de abril. Ainda neste jornal, a Rússia vai proibir a reprodução de notícias falsas sobre o desempenho do Exército russo no estrangeiro.