Ordem de psicólogos alerta para a falta de profissionais no Sistema Nacional de Saúde

Assinala-se este sábado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A Rádio Observador, falou com o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos.