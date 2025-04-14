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São 5 horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia. A região de Lisboa vai ter a maior parte das 5 mil novas vagas do pré-escolar. Sintra, Seixal, Amadora e ainda Odivelas, Lisboa e Barreiro estão entre os conselhos com mais carências. O governo assinou duas portarias que formalizam os contratos de associações com setores privados para abrir mais 5 mil vagas. É o que escreve o jornal "Público". Está também previsto o incentivo de €15 mil para cada sala aberta. O governo pretende abrir até 200 salas. O Executivo indica que a prioridade vão ser crianças que beneficiem de apoio social escolar. O concurso deve ficar concluído nos próximos três meses. E as creches são uma das prioridades para o partido de André Ventura. O líder do Chega quer voltar a colocar o tema na agenda nacional. Isto se ganhar as eleições do próximo mês. No comício, nos Açores, Ventura promete ainda o maior pacote de anticorrupção da história do país.

Eu quero vos deixar duas garantias que virei aos Açores apresentar. A primeira é que voltaremos a colocar na agenda nacional a prioridade para os filhos de quem trabalha no acesso às creches em todo o território nacional. E quero vos deixar outra garantia. A garantia que é a nossa missão de vida, é que não é no dia dois, nem no dia três, nem no dia cinco, nem no dia 10 a seguir a ganharmos as eleições. É no dia um. No dia um a seguir, nós vamos apresentar em Lisboa o maior pacote anticorrupção da história de Portugal.

Garantias deixadas este domingo à noite num comício em Ribeira Grande, nos Açores, por parte do líder do Chega, André Ventura. E foi mais uma noite de debates rumo às eleições legislativas, frente a frente entre a Iniciativa Liberal e o Livre. Rui Rocha acusa Rui Tavares de irresponsabilidade ao nível económico. Já o líder do Livre considera que pode elevar a fasquia da governação do PS. O presidente dos liberais acusa Rui Tavares de fingir ser moderado.

Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do Livre. Portanto, é mais um ataque. E portanto, o Livre, embora se apresente como moderado, está algures entre a foice e o martelo.

Já Rui Tavares faz um apelo ao voto útil de Pedro Nuno Santos.

Nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências. E, evidentemente, com o Livre, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da do Luís Montenegro, tem que entregar uma gestão profissional independente, pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas.

Rui Tavares esclarece ainda que o Livre é mesmo contra a saída de Portugal da NATO. Do outro lado, Rui Rocha acrescenta que o pacote do governo sobre as tarifas é eleitoralista. São destaques do debate transmitido pela CNN Portugal. No outro debate da noite entre a AD e o PAN, Nuno Melo acusa Inês Sousa Real de contribuir para o aumento da imigração descontrolada. Já a porta-voz do PAN diz que o PS e o PSD são iguais. São alguns dos destaques do frente a frente transmitido pela SIC Notícias. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro e acusou a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração. E isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque na verdade têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês Sousa Real falou também no tema das touradas e da caça. Acusa o governo de apoiar quem dispara em tudo o que mexe. Já Nuno Melo acusa a porta-voz do PAN de ter um discurso Miss Mundo sobre a defesa. Na atualidade internacional, morreu o escritor peruano e Prêmio Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa. Tinha 89 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, entre vários outros prêmios. Os filhos divulgaram a notícia na rede social X. Morreu na cidade de Lima, no Peru. A causa da morte não foi revelada. É autor de obras como "Conversas na Catedral", "A Cidade e os Cães" ou "A Festa do Boi". Vargas Llosa foi um dos maiores escritores contemporâneos. Ainda na atualidade internacional, o presidente ucraniano insiste que Donald Trump deve visitar a Ucrânia para entender o rastro de destruição causado pela invasão russa. Isto antes de qualquer tipo de decisão ou início de negociação, é o que defende Volodymyr Zelensky, numa entrevista no programa "60 Minutes", da CBS. O presidente ucraniano quer que Trump veja com os próprios olhos as pessoas, os soldados, os hospitais e igrejas destruídas e até crianças feridas ou mortas pelos militares russos. Com uma visita à Ucrânia, Zelensky acredita que o presidente norte-americano vai perceber com quem tem de fazer um acordo. Um convite que surge depois de uma acesa discussão na Casa Branca no final de fevereiro entre Zelensky, Donald Trump e ainda o vice-presidente J.D. Vance. Na altura, este último acusava a Ucrânia de receber líderes estrangeiros como visitas de propaganda. Zelensky deixa agora o desafio ao convite ao dizer que não prepara visitas de teatro. O presidente ucraniano quer que Trump veja a realidade. Destaque ainda para a guerra comercial lançada por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos esclarece que, afinal, equipamentos eletrónicos podem não estar excluídos das tarifas. Na sexta-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram que telefones, computadores, ecrãs e outros componentes eletrónicos estavam isentos das tarifas recíprocas. Agora, Trump esclarece que nenhuma exceção tarifária foi anunciada. Numa publicação na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garante que estes produtos estão sujeitos às atuais tarifas, mas que estão a ser alterados para outras categorias. Fechamos no desporto. O Benfica queixa-se da arbitragem no jogo contra o Arouca. Os encarnados empataram a dois e perderam a liderança isolada do campeonato. O jogo ficou marcado por um penalty assinalado a favor do Arouca, num lance que teve de ser revisto pelo vídeo-árbitro e que acabou em golo. Logo após o fim do jogo, o Benfica divulgou um comunicado com críticas à arbitragem. O Benfica fala num penalty inexistente, afirma que no jogo do Sporting com o Santa Clara, nos Açores, que os leões venceram, houve um penalty claro contra o Sporting que foi ignorado. Neste comunicado, o clube fala em episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem. Exige-se, por isso, competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. O comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não há penalty, explica o lance entre Otamendi e Jason e conclui que houve erro da arbitragem.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta, e é ele que no seu salto consegue ir bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o penalty é mal assinalado, na minha opinião, o VAR tem razão.

Análise feita por Pedro Henriques no programa da Rádio Observador "Sem Falta" e nas reações, Bruno Lage assume a responsabilidade pelo resultado, afirma que o campeonato vai ser até o fim. O treinador do Benfica reconhece que a equipa podia ter segurado melhor a vantagem e evitado o golo do Arouca perto do final do jogo.

Estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós. É aquilo que eu vos tenho dito sempre até final. Tenho dito sempre que o campeonato vai ser até final. Faltam-nos cinco jogos, são cinco finais, temos que encarar isso dessa forma, como temos vindo a fazer até aqui.

Do outro lado, Vasco Seabra elogia o esforço da equipa e explica a tática para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, mantemos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira temos que nos refugiarmos mais e defendermos mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Declarações dos treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela. Em análise à partida, Augusto Inácio considera que o Arouca mereceu o empate e critica a gestão feita por Bruno Lage.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez reativo, o Bruno Lage já coloca o Artur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram proativas, o que quer dizer com isto que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez jogo.

Análise de Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador, no programa Relatório de Jogo. Ainda nesta jornada, destaque para o Braga, venceu o Aves por 4-1 e continua em terceiro lugar. Já o Rio Ave venceu no terreno do Moreirense por 2-0. É o ponto final neste noticiário. Voltamos a atualizar toda a informação às 05h30 da manhã. Até já.