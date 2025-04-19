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As notícias com João Costa Campos.

Bom dia. Constituído arguido o diretor do Banco de Portugal, Carlos Moura, que lidera o departamento de sistemas e tecnologias de informação do Banco de Portugal, é um dos 43 arguidos na Operação Pactum, que está a investigar suspeitas de corrupção, participação econômica em negócio, falsidade informática e abuso de poder em contratos públicos feitos pelo Banco de Portugal. O Observador sabe que também a MEO foi alvo de buscas no âmbito da investigação. Isto porque Carlos Moura passou também pela antiga Portugal Telecom. É uma investigação que está a ser conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Este é um artigo assinado pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulino, que pode ler em observador.pt. Na atualidade internacional, Donald Trump estará disposto a reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. É uma informação avançada pela agência Bloomberg, que indica que a concessão é parte do plano de paz que está a ser discutido entre a Rússia e a Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos. A Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Para já, a Casa Branca não esclarece se vai mesmo reconhecer a península como russa para chegar a um acordo de paz. Donald Trump, que sugeriu uma saída das negociações se não houver progressos em breve na Ucrânia. O presidente norte-americano esclareceu que não estabeleceu um prazo concreto para que haja desenvolvimentos nas negociações entre Kiev e Moscovo, mas admite mesmo abandonar o processo caso não haja avanços substanciais em breve. Na política nacional, o PS assegura que os imigrantes da CPLP, com autorização de residência automática, foram sujeitos a verificações de segurança. Quem o garante é o antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Isto depois de o Jornal de Notícias ter dado conta de que 120 mil imigrantes entraram em Portugal sem verificação do registo criminal. De acordo com o JN, terá acontecido este episódio devido à autorização de residência automática aprovada pelo PS em 2022 para imigrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ainda assim, o PS relembra que este regime foi aprovado, sim, no governo socialista, mas com o apoio de todos os partidos na Assembleia da República. Em resposta à notícia do JN, o PSD acusa o Partido Socialista de ter comprometido a segurança nacional. Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, considera que o PS, ao alegadamente ter permitido a entrada de 120 mil imigrantes sem a verificação do registo criminal, comprometeu a segurança nacional.

Foi o Partido Socialista que é responsável pela total irresponsabilidade na gestão da imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e pôs em causa o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal.

Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, em declarações aos jornalistas esta tarde. O PS acusa o governo de ter agravado a instabilidade nas urgências hospitalares. Em conferência de imprensa esta tarde, Mariana Vieira da Silva lembrou que a AD avançou com um plano de emergência de curto prazo e contas feitas há mais serviços fechados este ano na Páscoa do que no ano passado. As críticas recaem, em particular, sobre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mas também sobre o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de alguma dificuldade, o governo desapareceu e ninguém vê, nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde, a dar a resposta que os portugueses precisam e que os portugueses merecem quanto a esta situação. E esse silêncio em momentos de crise, que tem sido a marca deste governo, é também algo que o Partido Socialista não pode deixar de assinalar.

Mariana Vieira da Silva, esta tarde na sede do PS em Lisboa, que acusa o governo de optar pelo silêncio quando lhe convém. Novos distritos estão hoje sob aviso laranja, devido à previsão de agitação marítima. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso laranja a partir das 18h. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda em Portugal continental chuva mais intensa, com especial incidência no Norte e Centro do país, acompanhada de vento e descida da temperatura. No desporto, o Sporting venceu ao Moreirense por 3 x 1 e aumenta assim a vantagem na liderança com o hat-trick de Viktor Gyökeres dos Leões e a redução com o golo de Cédric Tégua, aos 56 minutos, pelo Moreira de Cónegos. Os Leões estão assim mais próximos do título, com apenas quatro jornadas para o fim do campeonato. O Sporting continua no topo da tabela com 72 pontos. No final da partida, o treinador dos Leões, Rui Borges, considera que a vitória foi mais que justa.

Deixámos o Moreirense acreditar um bocadinho que o 3 x 1 faz parte também, mas depois controlámos o jogo, mesmo com o jogo a um ritmo um pouco mais baixo do que em relação àquilo que foi a primeira parte. Controlámos o jogo, poderíamos ter feito mais gols. O Moreirense tem outro cruzamento a seguir ao gol, é o único lance que me lembro do perigo do adversário. Por isso, uma vitória mais do que justa

O técnico do Moreirense, Cristiano Bacci, admite que os Leões estiveram melhor e que os moreirenses facilitaram na primeira parte.

Apesar da força do Sporting, que é clara como a água, nós facilitamos muito na primeira parte. A malta não entrou com a entrega que normalmente costuma ser. Perdemos muitas bolas e deixamos para eles o contra-ataque. Mais de uma vez fomos expostos ao contra-ataque deles.

Antes, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 2 x 1 e consegue assim a segunda vitória consecutiva. O avançado Rodrigo Mora marcou os dois gols dos Dragões aos 20 minutos e depois aos 57. Pelo Famalicão, o gol foi feito por Pedro Bondo. No fim da partida, o treinador dos azuis e brancos, Martin Anselmi, elogiou a prestação dos jogadores, diz que foram valentes frente ao Famalicão. Os Dragões ficam agora em terceiro lugar, à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga. E hoje entra em campo o Benfica frente ao Vitória de Guimarães. O Benfica joga fora no encontro de encerramento da jornada 30 da Primeira Liga de futebol. A pressão sobe sobre o Benfica, que tenta aproximar-se do campeão nacional Sporting, que ontem se isolou na liderança ao bater o Moreirense. Benfica e Vitória de Guimarães é um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador este sábado, a partir das 20h10, com relato de Ricardo Loureiro e comentários de Mário Cajica, Pedro Henriques e João Pinto. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação volta a ser atualizada às 17h30.