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Quaras. As notícias com João Costa Campos.

Bom dia, começamos pelo desporto. O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0 e cola-se assim ao Sporting. As Águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Na segunda parte, aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e o bis de Pavlídis. No final da partida, o técnico dos Encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assume que foram os justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivamos. Oportunidades para ambas as equipes, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, um ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Bruno Lage, técnico dos benfiquistas. Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu mesmo ganhar a partida. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição da equipe.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols não há discussão possível. Nós temos que saber é o resultado, para nós é injusto na perspectiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até o fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire, em análise à derrota do Vitória de Guimarães. O Benfica iguala assim o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23 em Barcelona. A seleção portuguesa bateu a campeã em título, Espanha, no desempate por pênaltis, 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes Gonçalo Bento em destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para Espanha e agora conseguiu a conquista do título. Na atualidade internacional, milhares de americanos saíram à rua em protesto contra Donald Trump. As dezenas de milhares de manifestantes marcharam este sábado no centro das principais cidades norte-americanas, mas também em Washington, à porta da Casa Branca. Entre as razões do descontentamento com a administração Trump estão as medidas de combate à imigração, como as deportações ilegais, que já foram entretanto travadas pelo Supremo Tribunal, mas também os despedimentos em massa de funcionários públicos e a repressão de pessoas LGBTI+ e o apoio norte-americano a Israel. Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky garante que apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod, citado pela BBC. O presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa ainda está a ser ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas a situação está mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava ontem às 16h e seria para vigorar até hoje às 22h, hora de Lisboa. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada e considera que Putin anunciou o cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio e, sobretudo, Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, espera que a decisão da trégua tenha sido articulada com o mediador dos Estados Unidos, apesar de não haver informação sobre se realmente isso aconteceu. Na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político, acusação de Marcos Perestrello no programa Facto Político na Sic Notícias. O porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva do Ministério Público a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello, porta-voz do PS às eleições legislativas, acredita que se o PS vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo socialista. E a fechar, o diretor-executivo do SNS diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa, mas a ideia é desmentida por Fernando Araújo, que alerta para uma situação grave na saúde. O antigo CEO do SNS diz que só em blocos de parto encerrados são já o dobro do que na mesma altura do ano passado.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de ser assim instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde, em declarações à Rádio Observador. Este sábado estiveram encerradas oito urgências hospitalares. Hoje sobem para 10.