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As notícias com o João Lourenço.

Mais uma vez, boa noite. As jornadas parlamentares do PSD arrancam já esta segunda-feira, em Évora, com o candidato a presidente da República, Luís Marques Mendes, como convidado ao jantar. Estes debates, organizados em conjunto com a bancada do CDS-PP, têm como lema "Transformar Portugal" e vão contar com a presença de caras conhecidas do universo social-democrata, entre as quais Pedro Santana Lopes, o atual autarca da Figueira da Foz, e também o candidato à Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte. A sessão de encerramento, na terça-feira, está a cargo de Luís Montenegro. José Luís Carneiro aconselha o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

Declarações de um líder do PS na apresentação de um candidato autarca à cidade de Lousada. José Luís Carneiro lembrou também que há vários meses que se ouve falar, por parte dos Estados Unidos, da possibilidade da adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter já um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos econômicos. Já quanto à polêmica relacionada com a utilização de helicópteros da Força Aérea para transporte de doentes, José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e saúde. O secretário-geral do PS promete apresentar uma resposta de coordenação da emergência hospitalar e considera que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se não tiver o governo a competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

As palavras de José Luís Carneiro em mais um evento do Partido Socialista rumo às eleições autárquicas. Também no âmbito destas próximas eleições, a Iniciativa Liberal aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo para a cidade de Coimbra, Sintra e também Vila Nova de Gaia. O acordo para Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou, este domingo, um segundo lote de candidaturas autárquicas, que inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha, a Braga, e também 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre em coligação, encontram-se Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e também a cidade de Faro, entre outras. Apesar de várias alianças aprovadas de um lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura da coligação em Lisboa. Acusava Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excepcional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de excluir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado este domingo no JN e também no jornal Público, que dava conta dessas mesmas casas que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o PS, de evitar falar do assunto.

Duzentas e cinquenta mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias. Elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas na cidade de Coimbra. Também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados. A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, diz que é necessário mão pesada para evitar mais situações como as descargas de resíduos nos rios, como é o caso da empresa Lactogal, no rio Onda. Em causa está a poluição deste rio, em que a Agência Portuguesa do Ambiente alertava que se deviam a descargas de resíduos por parte da Lactogal. Em entrevista este domingo à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a autarca do Norte, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu também processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpa à autarquia, mas ainda assim a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. A empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

As palavras de Luísa Salgueiro, não só autarca de Matosinhos, como também presidente da Associação Nacional de Municípios. A autarca explica ainda que a interdição das praias, devido à contaminação da água, causa danos à imagem de sustentabilidade do conselho. Voltamos a este tema, até porque a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado por causa destas descargas da Lactogal, descargas que levaram a APA a desaconselhar, nesta última sexta-feira, banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e também de Labruge, em Vila do Conde. Os resultados preliminares de uma análise desta agência indicaram que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está presumivelmente associada a descargas da empresa Lactogal. A empresa lamenta a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente o problema. A Lactogal aponta para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Este domingo, Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente, vem contrariar a empresa Lactogal.

É uma guerra de comunicados. Hoje a Agência Portuguesa do Ambiente quis contrariar a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA tem outra versão. Diz a agência que os resíduos são perigosos e que não estão abrangidos pela lista verde. Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu que permitiria a circulação de resíduos entre países na União Europeia sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe. No comunicado, refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir o procedimento de notificação. É dito também que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. Por tudo isto, a Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No comunicado, a agência diz que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e, por fim, revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, terça-feira, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação.

E fica o resumo da troca de comunicados acerca dos problemas no rio Onda, pela voz da jornalista Leonor Pitorro. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No desporto, Borja Sainz é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O extremo esquerdo espanhol assina um contrato com os Dragões até 2030. Sainz, de 24 anos, chega proveniente dos britânicos do Norwich City, numa transferência que pode bem ultrapassar os € 15 milhões. Na reação a esta nova aquisição do Futebol Clube do Porto, o team manager dos Dragões, Jorge Costa, afirma que o jogador já era um alvo antigo dos azuis e brancos.

Um jogador desconcertante, que faz coisas diferentes, um ala à moda antiga e que certamente vai entusiasmar, e de que maneira, os nossos adeptos. Um jogador que nós seguimos há algum tempo e que, felizmente, vai fazer parte do nosso plantel. Vem de encontro àquilo que o nosso presidente disse. Queremos uma equipa forte, acho que estamos a construir, com o intuito e com a esperança de termos um ano de sucesso.

As declarações de Jorge Costa aos canais oficiais do Futebol Clube do Porto. Borja Sainz junta-se assim aos reforços azuis e brancos já confirmados, Gabri Veiga, Dominik Pepic e também João Costa. Todos estes jogadores já treinam sob o comando do novo técnico azul e branco, Francesco Farioli. O Chelsea venceu o Paris Saint-Germain e conquista o Mundial de Clubes por três bolas a zero. Caíram os dois gols de Cole Palmer e João Pedro, ainda na primeira parte. O Chelsea, de Pedro Neto e Dário Essugo, venceu assim o Paris Saint-Germain, o atual campeão europeu em título, também dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e também de João Neves. João Neves, que terminou o jogo nas cabines, pois foi expulso devido a uma agressão ao jogador espanhol Marc Cucurella. Uma final assim 100% europeia, que foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos, este que será o palco da final do próximo Mundial de Seleções, já no próximo ano, também nos Estados Unidos, mas também no México e no Canadá. Ponto final neste noticiário das 5h. O meu nome é João Lourenço. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.