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São 5 horas. As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal das 5 na Rádio Observador. O governo espera contar com a Iniciativa Liberal para transformar Portugal. São declarações do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve presente ontem em Alcobaça, na 10ª convenção do partido. Mariana Leitão foi eleita presidente, é o quinto nome a assumir o cargo e a primeira mulher. Em declarações aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim deixou os parabéns à nova líder partidária e estendeu a mão aos liberais.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos também no governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal para que o discurso, que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

O ministro Carlos Abreu Amorim, em declarações aos jornalistas em Alcobaça. Foi o tema político do dia de ontem. Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal, recolheu 73% dos votos na 10ª convenção nacional do partido. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao PS, diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

Liberal!

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal, promete agora um partido mais radical e irreverente. Ontem ficou a saber-se também que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, um anúncio feito em primeira mão em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu João Costa Campos ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos, os já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com o maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou esta décima convenção da IL. Para além do Governo, alguns dos partidos estiveram também em Alcobaça para esta convenção. Apesar de o convite ter sido estendido a todos com assento parlamentar, apenas PSD, Chega, Livre e CDS estiveram presentes. Pelo Chega marcou presença o deputado Rui Paulo Sousa, que aproveitou para responder à crítica deixada por Mariana Leitão, que acusou o Chega de ser um partido socialista à direita.

Em primeiro lugar, quero dar obviamente os parabéns à nova presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, mas quero deixar bem claro que eu estou aqui em representação do partido Chega e não do Partido Socialista.

Da parte do CDS esteve Telmo Correia, vice-presidente do partido, que saúda a nova direção e diz que a IL e o CDS fazem, em certas matérias, um caminho comum.

Felicitar é a primeira palavra que eu queria deixar, até porque quando se vai à casa de alguém, vai-se normalmente para felicitar quem foi eleito e desejar sinceramente à nova liderança da Iniciativa Liberal que encontre a sua estabilidade, que a Iniciativa Liberal possa ter estabilidade daqui para frente, sublinhando que a Iniciativa Liberal tem preocupações também que são as nossas, designadamente preocupações de liberdade num país que tem muito socialismo.

A delegação do partido Livre também marcou presença, mas sem declarações aos jornalistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é descabido pensar que Portugal recusou incluir o tema da fome em Gaza numa declaração da CPLP. Paulo Rangel esteve este sábado em entrevista na Sic Notícias. O ministro esclarece que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de um outro conselho que não se refere aos conflitos na Faixa de Gaza. Por isso, o ministro deixa críticas ao trabalho jornalístico que revelou este tema, que acabou em polêmica.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o Jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil. Condenava ainda todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza, em particular das crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre o assunto. Os partidos à esquerda consideram a posição do executivo injustificável. Na saúde, sete urgências de ginecologia, obstetrícia e pediatria vão estar hoje encerradas em Portugal continental. A informação está disponível nas escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde, na internet. No Hospital de Vila Franca de Xira vão estar encerradas a urgência pediátrica e a urgência de ginecologia e obstetrícia. No distrito de Setúbal, fica fechado o atendimento no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia nos hospitais Garcia de Orta e São Bernardo. O mesmo acontece com o Hospital Distrital de Santarém, o Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e ainda o Hospital de Santo André, em Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para que antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24. Na atualidade internacional, o presidente do Brasil, Lula da Silva, critica as sanções arbitrárias dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal. O líder brasileiro reagiu ontem ao anúncio de Washington, que cancelou os vistos de magistrados brasileiros e continua a pressionar pelo fim do processo judicial de Jair Bolsonaro. Um anúncio que partiu do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e provocou indignação em Brasília, com o presidente brasileiro a classificar a ação como uma medida arbitrária. O governo de Trump insiste que o anterior presidente do Brasil está a ser alvo de uma caça às bruxas. Recordo que Bolsonaro está acusado de tentativa de golpe de Estado. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 17h30. Até já.