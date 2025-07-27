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Cinco horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros, isto depois de o Presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal. O chefe do governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde no Palácio Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. Falando em PS, José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na Lei da Greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar ao lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o partido. O líder socialista falava em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado pelos jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estaria à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu, disse que nesse caso, é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e também dos salários. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a Lei da Greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a Lei da Greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por André Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual Lei da Greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos.

Nestas declarações aos jornalistas, a líder da Iniciativa Liberal acusa ainda o governo de ter perdido tempo ao fazer a Lei dos Estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata, e que esta decisão teria sido evitada caso o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade.

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a Lei de Estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com o respeito entre as instituições que é suposto haver. Vai ser assinada na próxima terça-feira a primeira parceria público-privada do TGV. O anúncio foi feito pela Infraestruturas Portugal, a IP, e o consórcio Musolave, liderado pela Mota-Engil, vão formalizar o contrato e vão formalizar esse acordo do troço Porto-Campanhã até Oian, perto de Aveiro. O plano original previa uma ponte rodoferroviária de dois tabuleiros sobre o Douro, a formulação da estação de Porto-Campanhã e também uma nova estação subterrânea em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia. O consórcio apresentou uma alternativa, construir duas pontes e mudar a estação de Gaia para Vilar do Paraíso. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA que obrigou este sábado a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado a situação, que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório. Recordo que este alerta de ameaça de bomba obrigou a uma forte mobilização das autoridades no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a aterragem de emergência de um voo que fazia ligação entre Ponta Delgada e Bilbao. Lá por fora, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito de 42 anos já foi detido pelas autoridades. A polícia estatal garante ainda que o gabinete do xerife está a investigar o episódio e as motivações do atacante. As 11 vítimas, cuja gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida, estão a ser tratadas no maior hospital do norte do estado, confirmou a prestadora de serviços de saúde Munson Healthcare. O ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse, no estado do Michigan. No desporto, o Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup ao vencer o Fenerbahçe por 3 x 2. O jogo da apresentação aos adeptos marcou também o fim da pré-temporada dos encarnados. Os gols das Águias foram marcados por Kerem Aktürkoğlu e também Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo de Archie Brown. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços Richard Rios, Enzo Renechéa, Amado Hadids e também de Rafael Obrador. No mercado de transferências, ponto final na novela. Gyökeres é jogador do Arsenal. O craque sueco ruma à Premier League numa operação que envolve 76 milhões de euros. Em comunicado à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, um valor perto de 66 milhões de euros, a que acrescem cerca de 10 milhões relacionados com objetivos desportivos. Nas primeiras palavras com a camisola dos Gunners Gyökeres, acredita que o Arsenal é o clube certo para a carreira.

É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrea Berta e também que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta.

Palavras de Viktor Gyökeres, o craque sueco que assina um contrato de cinco temporadas e vai vestir a camisola número 14 do Arsenal. Para terminar, este domingo no Estádio do Restelo, todas as estrelas vão olhar para eles. Kendrick Lamar e SZA estão de volta a Portugal. Os cantores e produtores norte-americanos trazem ao Restelo a Grand National Tour, um concerto com as principais colaborações dos dois artistas, músicas como "Luther" e esta, "All Stars". Este concerto que passa pela Europa e também pelos Estados Unidos é uma maratona com cerca de 52 músicas. As últimas críticas musicais a este concerto referem que, segundo o artigo da BBC acerca deste concerto em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium, referem mesmo, e passo a citar, "um novo padrão na criação da derradeira experiência num estádio". Ainda há bilhetes nos locais habituais, bilhetes esses que apenas estão à venda por cerca de 100€. Este concerto está marcado para às 19h, mas as portas do Estádio do Restelo, em Belém, vão abrir às 17h. É com "All the Stars" de SZA e Kendrick Lamar que encerramos este noticiário das 05h. Continue conosco, continue com a Rádio Observador.