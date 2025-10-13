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As notícias com João Lourenço.

Boa noite. Começamos este noticiário com os resultados eleitorais em Lisboa, com a votação reforçada. Carlos Moedas acredita que agora tem todas as condições para poder governar. No discurso de vitória, já madrugada adentro, o reeleito presidente da Câmara de Lisboa avisa a oposição que é preciso responsabilidade para evitar problemas de governação e reclama a vitória com o aumento dos votos. Miguel Viterbo Dias.

Esperou praticamente até o fim da contagem de votos e ficou a um vereador da maioria absoluta. Contas feitas, Carlos Moedas conseguiu uma votação mais expressiva e por isso canta vitória.

Os resultados destas eleições foram claros. Tivemos mais de 30 mil votos do que da última vez. É esse o resultado dessa eleição. Ganhámos as eleições, ganhámos, reforçámos a nossa votação e os lisboetas, no fundo, disseram com clareza que querem mais Moedas.

Apesar de não ter conseguido a maioria absoluta, o reeleito presidente entende que o vereador, que acrescentou ao Executivo, é suficiente para conseguir cumprir mais medidas do programa eleitoral.

Por razões de governabilidade, não conseguimos fazer tudo no primeiro mandato. Agora, sim, vamos conseguir.

E por isso deixa também o aviso à oposição para que não crie instabilidade. Isto porque Lisboa entendeu reforçar a votação.

Os lisboetas com esta votação foram claros: não querem instabilidade. Não foi nisso que votaram. Os lisboetas querem estabilidade na pluralidade desta cidade e que é esta cidade. E essa estabilidade exige muito de nós, exige um esforço adicional de todos nós, um esforço de diálogo, de compromisso, de moderação.

E mesmo sem maioria, Carlos Moedas afasta a possibilidade de distribuir responsabilidades para outros partidos, excluindo, desde logo, o Chega.

Não há aqui negociação com ninguém. Há uma mesa com 17 vereadores. Esses vereadores estão lá sentados e eu tenho que dirigir essas reuniões e tenho que encontrar soluções à volta dessa mesa. É aquilo que vai ser feito. Agora, eu não tenho nenhuma coligação com o Chega, nem nunca vou ter, nem nunca tive.

Carlos Moedas ao som de "One More Time", na renovação do mandato para mais quatro anos à frente dos destinos de Lisboa.

Jornalista Miguel Viterbo Dias, com alguns dos destaques do discurso de vitória de Carlos Moedas, o candidato da coligação liderado pelo PSD, que conseguiu eleger oito vereadores, mais um do que há quatro anos, mas ainda insuficiente para garantir a maioria absoluta no Executivo Municipal, que vai ter ainda seis vereadores do PS, dois para o Chega e também um para a CDU. Do outro lado, Alexandra Leitão não culpa a CDU pela derrota na corrida para a Câmara de Lisboa. A socialista promete vigiar a governação de Carlos Moedas como vereadora e não se arrepende de ter liderado uma frente de esquerda. Alexandra Leitão assume a responsabilidade da derrota, mas deixa avisos para Carlos Moedas. João Gama.

Transmitir ao engenheiro Carlos Moedas os parabéns e desejar-lhe bons votos.

É uma derrota com cara, e essa cara é a de Alexandra Leitão.

A única responsável pela derrota da coligação que encabeço sou eu própria. E, portanto, isso que fique claro.

A candidata da coligação Viver Lisboa assume a responsabilidade e reconhece que o resultado em Lisboa ficou aquém das expectativas e, por isso, dá os parabéns a Carlos Moedas, mas deixa também avisos.

Em democracia, a oposição tem uma legitimidade e, sobretudo, um dever que o obriga a ser rigoroso, vigilante e propositivo. E eu não abdicarei de nada disso, caso a caso.

O que não tem a candidata socialista são arrependimentos.

De uma convergência que não me arrependo por um segundo de ter feito.

Frente de esquerda que incluiu o PS, o Livre, o PAN e o Bloco de Esquerda, mas não o PCP.

As convergências, quanto mais amplas, melhor, mas estamos aqui e estamos muito satisfeitos com o caminho feito.

Ao lado de Mariana Mortágua e Rui Tavares, mas não de José Luís Carneiro, Alexandra Leitão evitou falar sobre o futuro. Deixou apenas uma certeza: passa por Lisboa.

A primeira é de que assumirei a vereação na oposição. E a segunda é que o farei com toda a minha capacidade, vontade e rigor. Quanto ao mais, não tenho mais nada a acrescentar nessa matéria.

Promete uma oposição rigorosa e firme ao vencedor da noite, Carlos Moedas, e avisa que o programa com que veio das eleições é mesmo para cumprir. O jornalista João Gama com o resumo da noite eleitoral no Fórum Lisboa da candidatura da socialista Alexandra Leitão, que vai continuar assim na Câmara Municipal de Lisboa a liderar a oposição a Carlos Moedas. E João Ferreira considera que a vitória da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal na cidade de Lisboa é negativa. No entanto, o candidato da CDU garante que vai ser uma oposição necessária e determinada.

O resultado da coligação PSD, CDS e IL é um resultado negativo, marcará negativamente a evolução da situação na cidade. Que não haja nenhuma dúvida a respeito disto, seremos uma oposição determinada e que estes resultados confirmam como necessária.

João Ferreira diz que cabe agora aos lisboetas escolherem que visões vão ao encontro dos desejos. Questionado sobre a não coligação com os restantes partidos de esquerda, o candidato da CDU salienta que a candidatura de Alexandra Leitão teve menos votos este domingo do que a soma dos partidos tiveram em 2021. Rumamos agora ao norte do país, à cidade do Porto. Pedro Duarte passou de ministro a candidato e consegue sagrar-se como presidente da Câmara da Cidade Invicta. Congratula-se com a estratégia que o faz ser o sucessor de Rui Moreira.

Rejeitamos ir atrás de ondas que nos tentavam manipular e induzir num determinado sentido. Estivemos sempre próximos das pessoas, a olhar para o interesse dos portuenses acima de qualquer outro objetivo. Foi, portanto, uma campanha arriscada, mas conseguimos.

Pedro Duarte quer governar sem acordos e conta com o sentido democrático da oposição. Já do lado do derrotado Manuel Pizarro, do PS, admite a desilusão. O socialista reconhece que estes resultados não era o que esperava, mas destaca o aumento da presença socialista na variação da autarquia portuense.

Passamos de três para seis vereadores, que são, aliás, o mesmo número de vereadores da força política da coligação que venceu as eleições e cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades. O resultado eleitoral é, evidentemente, uma desilusão para todos nós, que nos tínhamos unido neste projeto com a confiança de uma vitória que almejávamos ter e que entendíamos que era muito importante para o Porto. Mas cá estamos para trabalhar pelo Porto na posição que os cidadãos do Porto nos indicaram.

Manuel Pizarro, que fez tudo o que pôde para vencer estas eleições autárquicas, que não foi suficiente e aceita a escolha dos eleitores do Porto. Diz ainda que já contactou Pedro Duarte a felicitá-lo pela vitória na Câmara da Cidade Invicta. Nos balanços gerais, o PSD venceu estas eleições autárquicas, conquistou não só as duas principais câmaras do país, Porto e Lisboa, mas também conseguiu obter algumas autarquias importantes, como Sintra, Vila Nova de Gaia, Cascais e também a cidade de Braga. Luís Montenegro cantou vitória. O primeiro-ministro destaca que o PSD é oficialmente o maior partido em Portugal.

E é com profunda satisfação que, como presidente do PSD, posso hoje constatar que voltámos a ser o maior partido português no poder local. Somos o maior partido português no poder regional e somos também o maior partido português na Assembleia da República.

A direção do PSD promete também respeitar a autonomia do poder local no que toca às escolhas de parceiros para garantir a governabilidade em algumas autarquias. O primeiro-ministro realça que os sociais-democratas obtiveram resultado histórico nos cinco maiores conselhos do país. E apesar de o PS ter perdido o Porto e também a cidade de Lisboa, José Luís Carneiro mostrou-se aliviado com o resultado global dos socialistas. Diz que fica taco a taco com a AD no número de presidências de câmara e isso tem um significado.

O Partido Socialista voltou como grande partido da alternativa política ao governo. Para aqueles que entendiam que o Partido Socialista estava numa perda definitiva de representatividade na sociedade portuguesa, o PS mostrou vitalidade e voltou, e os portugueses voltaram a confiar no Partido Socialista.

José Luís Carneiro diz que depois da hecatombe das legislativas de maio, o PS mostrou que é um partido em que se pode confiar. E de visita esta madrugada ao Entroncamento, André Ventura defende que esta região deu um sinal que quer mudar. O presidente do Chega visitou uma das três autarquias conquistadas nestas eleições autárquicas. Ventura desvaloriza o facto de não ter crescido nas eleições e aponta para a importância de ter conquistado o Entroncamento.

Esta Câmara do Entroncamento, por um lado, porque muitos dos problemas que nós temos falado expressam-se aqui, não só na imigração, como na questão da subsidiodependência, como na questão das minorias. E eu acho que hoje a população do Entroncamento, nas câmaras, nas juntas, deu um sinal que quer mudar. E estou aqui ao lado do novo presidente da Câmara do Entroncamento do Chega. E isso é um momento histórico para o partido, é um momento histórico que o partido se tem que orgulhar.

André Ventura reforça que o partido ganha agora relevância a nível local, como também já tem a nível nacional. E como acontece em todas as eleições autárquicas, houve algumas surpresas. Vanessa Cruz.

O PS conquista pela primeira vez a Câmara de Viseu. João Azevedo rouba a liderança do município ao histórico autarca da cidade, Fernando Ruas. Quebram-se 36 anos de PSD no poder. Exatamente a mesma herança que termina agora do outro lado da moeda, em Guimarães, câmara conquistada por PSD/CDS aos socialistas. Mas há mais destaques. A vitória histórica do PS em Bragança, reconquista Coimbra, ganha Faro e consegue em Évora tirar a autarquia à CDU. Ainda no Alentejo, o PSD conquista Beja ao PS, o Chega ganhou em Albufeira, acaba com o domínio do PSD no conselho e o fenômeno Entroncamento, como o líder André Ventura previa, também se verifica. A primeira câmara para o Chega foi mesmo a autarquia de São Vicente, na Madeira. E da ilha, outra surpresa. Paulo Cafôfo demite-se da liderança do PS Madeira. Os socialistas perdem um dos três municípios que ainda tinham. Cafôfo vai convocar eleições internas e está fora. Não se recandidata. A renhida Sintra acaba nas mãos do PSD com Marco Almeida. Em Setúbal, a antiga autarca do PCP, Maria das Dores Meira, reconquista a Câmara agora como independente, apoiada pelo outro espectro, PSD e CDS, e faz a CDU derrapar para quarto lugar. Não é surpresa, porque as sondagens já indicavam, mas o antigo líder social-democrata Luís Filipe Menezes regressa 12 anos depois à Câmara de Gaia. Santana Lopes e Isaltino Morais, de pedra e cal, com maiorias absolutas, um na Figueira da Foz, o outro em Oeiras.

Vanessa Cruz com alguns destaques desta noite eleitoral. Para terminar, digo-lhe que o líder do PS Madeira demitiu-se na sequência dos resultados das eleições autárquicas. Os socialistas perderam uma das três presidências da Câmara que detinham na região. Esta noite, Paulo Cafôfo recordou que após as eleições legislativas regionais do último mês de março, assumiu o compromisso de liderar a estrutura socialista até às autárquicas. Ora, o líder do PS Madeira assume a responsabilidade pelo resultado deste domingo, que ficou aquém das expectativas. Cafôfo anunciou que vai convocar eleições internas, mas não se vai recandidatar.

Por isso, a minha saída está anunciada e não serei, como já repeti por inúmeras vezes, recandidato ao Partido Socialista. Desta forma, agora estão criadas as condições para uma transição tranquila, serena, ordenada, responsável, para que o partido possa encontrar uma nova liderança.

Paulo Cafôfo, que é também deputado do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Madeira, reforçou que a liderança termina, mas o compromisso com a região autónoma continua. O PS perdeu este domingo a Câmara Municipal da Ponta do Sol e manteve a liderança nos conselhos de Machico e também Porto Moniz. Ponto final neste noticiário das cinco da manhã. Regresso dentro de 15 minutos para a cinta informativa. Continue com a Rádio Observador.