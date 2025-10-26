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São 5 horas. Bom dia. 5 da manhã. Vamos às notícias na Rádio Observador e a começar com o ponto de situação das eleições do Benfica. Neste momento são já 35 as secções de voto que estão fechadas. Rui Costa segue na frente, a vencer em mais de metade. Então, último balanço das eleições do Benfica. A tendência inicial desta noite inverteu-se depois do fecho das urnas às 10 da noite. Noronha Lopes, que estava em primeiro lugar, passou agora para segundo, fica atrás de Rui Costa, que por esta hora está até perto de uma maioria, deixando para trás também os outros candidatos Luís Filipe Vieira, João Diogo Mantegas, Martim Meias e Cristóvão Carvalho. Esta é uma contagem bastante demorada. Em 5 horas, foram apenas contados 25% dos resultados oficiais e, por isso, há ainda milhares de votos por contar. E nesta altura são também já muitos os que começam a desmobilizar. João Noronha Lopes é um deles. No quartel-general do candidato, está o jornalista Miguel Gato, que tem estado a acompanhar esta noite eleitoral. Boa noite, Miguel. Estás no Sana Metropolitan. Noronha Lopes diz que é tempo de descansar?

Exatamente. Boa noite, Beatriz. Foi, de facto, a informação que nós tivemos por parte da equipe de João Noronha Lopes, não do próprio, que ele não veio aqui ter conosco, dar-nos essa informação. Foi a equipe que veio cá dizer-nos que não há qualquer tipo de declaração prevista por parte de nenhum membro da campanha de João Noronha Lopes e, portanto, que será marcada para amanhã uma conferência de imprensa na sede da campanha e não aqui no Hotel Sana Metropolitan e, portanto, será uma declaração marcada para amanhã de manhã, tendo em conta que ainda está a meio, a informação também que temos, a contagem dos votos no Pavilhão da Luz, no Estádio da Luz e, portanto, ainda vão ser muitas as horas até esses votos estarem todos contados e recontados, porque também têm que ser contados três vezes e, portanto, esse é um processo que ainda vai demorar algum tempo. Não há hora prevista para essa conferência de imprensa da equipe de João Noronha Lopes. A única informação que temos é a de que os jornalistas vão ser convocados durante a manhã para haver mais informações, provavelmente com os votos já contados. Para já, é essa a informação, a ordem de desmobilizar aqui do hotel, porque, de facto, não há mais nada a dizer neste momento, há muitos votos por contar e, portanto, a noite é muito longa e vai ser uma noite longa até amanhã.

Uma noite longa, com votos ainda por contar, os votos de Lisboa, que vão certamente decidir estas eleições. O jornalista Miguel Gato, a partir do Hotel Metropolitan, a dar conta da saída de João Noronha Lopes, que neste momento está em segundo lugar. Ainda no desporto, o Sporting vai jogar este domingo com o Tondela e Rui Borges quer manter a série positiva da equipa. O encontro que está marcado para às 18h, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha e por isso Rui Borges sublinha que mesmo com esse triunfo, o foco tem de continuar a ser o campeonato e por isso quer uma equipa atenta àquilo que o Tondela possa fazer.

É estarmos em alerta e estarmos ligados para o jogo de Tondela, tal como estávamos ligados para o jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã, a nossa Champions é o campeonato, e é mesmo. Essa é que é a nossa real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entrámos no jogo do Marselha.

Rui Borges em conferência de imprensa. O Sporting joga em Tondela a partir das 18h. Hoje há então emissão especial de desporto para acompanhar esse jogo da nona jornada do campeonato. Conta com relato e análise em direto. Passamos à política. André Ventura pede tolerância zero à corrupção nos municípios conquistados pelo Chega. André Ventura participou na tomada de posse do novo executivo da Câmara de São Vicente, na Madeira, que é agora liderada por José Carlos Gonçalves, o independente apoiado pelo Chega. O líder do partido espera então um governo local com proximidade e sem corrupção por parte dos novos executivos, que tomou agora posse nas três câmaras onde o Chega venceu.

Em cada câmara que o Chega vence, e aqui São Vicente é um exemplo disso, e as nossas estruturas sabem disso, nós temos uma grande missão: governar com proximidade, governar sem corrupção, governar com tolerância zero à corrupção e sermos capazes de governar com proximidade da população. Por isso, hoje estou aqui também para assinalar essa marca, para dar o apoio aos nossos autarcas, ao novo presidente da Câmara, e dizer-lhe que também espero dele essa entrega às nossas causas, à luta contra a corrupção e à governação de proximidade.

André Ventura, que falou ainda sobre presidenciais, acredita que vai vencer a corrida a Belém já na primeira volta, tanto no continente como na Região Autónoma da Madeira.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autónoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autónoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos, não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

André Ventura, em declarações aos jornalistas na Madeira, à margem da tomada de posse de José Carlos Gonçalves, o primeiro candidato eleito pelo Chega nas autárquicas de 12 de outubro. Mariana Mortágua colocou o lugar de deputada à disposição e acredita que o bloco só terá a ganhar em ter outras vozes. O anúncio foi feito este sábado. Mortágua não se vai recandidatar à liderança do partido e, por isso, enviou uma missiva aos militantes e falou também aos jornalistas ontem à tarde, na sede nacional do partido, onde Miguel Vitor Dias admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país, e no dia em que anuncia o Deus, garante que andará por aí, no bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política