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Muito bom dia, o meu nome é Marta Caramelo Nobre. Começamos pelos incêndios. Está dominado o incêndio em Vila Verde, no distrito de Braga. Neste momento, estão mais de 100 operacionais no terreno, acompanhados de 34 veículos em operações de rescaldo. Durante a madrugada, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado adiantou à Rádio Observador que a descida das temperaturas estava a ser favorável no combate às chamas. O fogo de Vouzela foi também dominado este domingo, ainda assim, há perigo de reacendimentos. O mapa de ocorrências da Proteção Civil adianta que a esta hora estão mais de 700 bombeiros no local, acompanhados de 258 veículos. A Proteção Civil considera que no início desta semana vai ser possível baixar os avisos de tempo quente, nomeadamente baixar o nível de aviso vermelho para laranja em alguns distritos do país. Foi o que explicou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos tem trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite de domingo. A Aliança Democrática inicia esta segunda-feira as jornadas parlamentares em Cascais. O encontro terá como orador convidado o antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Na abertura dos trabalhos, não vai ser possível contar com a presença de Luís Montenegro. O primeiro-ministro vai estar em Dallas, Estados Unidos, para ver o jogo da Seleção Nacional frente à Espanha. A intervenção inicial fica assim a cargo do ministro da Defesa, Nuno Melo. Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses. A medida visa aumentar a capacidade da Polícia de Segurança Pública no controle de passageiros, bem como reduzir as filas de espera dos aeroportos portugueses. Estes agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e concluíram na passada sexta-feira a componente teórica do curso de controle de fronteiras aéreas. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com um contingente maior a fixar-se no aeroporto de Lisboa. Olhamos ainda para o Mundial de Futebol. A Seleção Nacional tenta esta segunda-feira chegar aos quartos de final do Campeonato do Mundo. Vai defrontar a Espanha em Dallas. Na antevisão à partida, o selecionador nacional não revelou detalhes sobre o plano de Portugal e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipe portuguesa e considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipe para os oitavos.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Sobre o fato de enfrentar a seleção do país em que nasceu, Roberto Martínez quis garantir que é em Portugal que se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então, para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

E antes de Roberto Martínez, falou Cristiano Ronaldo numa conferência de imprensa com sala cheia para escutar o capitão da equipe portuguesa. Ronaldo mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente à Espanha.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar, não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi isso que aprendi. Se há uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

Sobre o fato de continuar a jogar com 41 anos, Cristiano Ronaldo refere que não está obcecado por jogar. Disse que fazer três gols num mundial é um ótimo registro e garantiu que se tem sentido bem.

Jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível, tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido essa adaptação também ao avanço da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Eu continuo ainda a fazer gols. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fizer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso é o que fica. É o que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipe e era bonito ganhar a Espanha amanhã.

Cristiano Ronaldo, em antevisão ao duelo com Espanha nos oitavos do mundial. Do outro lado do campo, o selecionador espanhol deixa grandes elogios a Portugal e à Espanha. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente a Portugal, Luis de la Fuente disse que a equipe que lidera vai ter de estar muito concentrada. Declarações no estádio de Dallas, onde se vai jogar o duelo entre Portugal e Espanha. Sobre o jogo, de la Fuente diz que quer os adversários sempre preocupados com a posse espanhola e deixou ainda elogios a Portugal.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter: garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

De la Fuente falou também de Cristiano Ronaldo para dizer que o jogador português é um exemplo para todos os futebolistas.

Eu já disse noutras ocasiões que sou um admirador declarado de Cristiano. Sou um admirador declarado de futebolistas e de pessoas como ele, com caráter, com ambição, com vontade de crescer, com vontade de ser melhor a cada dia. É incansável. É um exemplo de valores para os jovens e para os menos jovens. Portanto, eu rendo-me ao Cristiano. Creio que é um futebolista que, além do legado que vai deixar, ainda vai continuar a deixar mais coisas. É um futebolista que hoje é um jogador a quem é preciso estar atento em qualquer circunstância.

Nesta conferência de imprensa, o selecionador espanhol quis também recordar que nesta fase todos os detalhes importam porque os jogos são a eliminar.

O Mundial não é uma liga, aqui não há 38 jornadas. Aqui já sabes que amanhã é uma final. Digo uma final pelo que significa. Pode ser o último jogo se não estivermos bem e se Portugal jogar melhor. Ou podemos continuar por mais três jogos. E aqui a melhoria tem de ser, além de progressiva e constante, imediata. Creio que estamos nesse caminho.

A antevisão do selecionador espanhol ao jogo entre Espanha e Portugal. Ainda no Mundial, terminou há cerca de uma hora o jogo Inglaterra-México. A equipa inglesa venceu por 3x2, com dois gols de Jude Bellingham, e garante assim a passagem aos quartos de final. É o fim do sonho do México, que ainda não tinha sofrido nenhum gol neste mundial de futebol. Noutras partidas deste domingo, o Brasil foi eliminado pela Noruega. A seleção brasileira falha o sonho do hexacampeonato, perdeu por 2x1 com dois gols de Haaland e a seleção norueguesa vai agora defrontar a Inglaterra nos quartos de final. Notícia de fecho do "Jornal das Cinco". A informação regressa às 17h30.