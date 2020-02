5h. Francisco Louçã critica André Ventura. Deputado prometeu dedicar-se ao cargo de deputado em exclusivo mas afinal acumula funções

Louçã mostrou na SIC um vídeo em que Ventura diz não vir a acumular nenhum outro salário com o do Parlamento, depois de o deputado ter dito que essa é uma proposta do Chega com a qual nunca concordou.