Avante. Rui Rio: é preciso saber "o que é que a DGS está a querer esconder"

Líder do PSD critica recusa da DGS em divulgar parecer técnico sobre a Festa do Avante. Autoridade de saúde diz que a divulgação é responsabilidade do PCP. Ainda um incêndio em Mondim de Basto.