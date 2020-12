Benfica e Futebol Clube do Porto tentam hoje passar aos oitavos-de-final da Taça de Portugal

Benfica recebe o Vilafraquense às 20h30 no Estádio da Luz. Já o Futebol Clube do Porto joga às 18h30 com o Tondela. Ambas as equipas tentam um lugar nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.