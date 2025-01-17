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As notícias com Laura Figueiredo.

Está confirmado: Israel aceitou o acordo sobre a libertação dos reféns depois do impasse durante o dia de ontem. Uma informação avançada esta madrugada pelo gabinete de Benjamin Netanyahu. Esta quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro tinha acusado o Hamas de voltar atrás em pontos-chaves do acordo para fazer exigências de última hora. O grupo palestiniano negou ter feito qualquer pedido. Agora o gabinete político e de segurança israelita vai reunir esta sexta-feira. Netanyahu afirma que o acordo deve ser assinado depois desse encontro. No comunicado divulgado esta madrugada, o primeiro-ministro israelita acrescentou ainda que as famílias dos reféns já foram informadas e estão a ser finalizados os preparativos para os receber. Entretanto, desde que foi anunciado o acordo de cessar-fogo, já morreram mais de 85 palestinianos, incluindo mais de 20 crianças, em ataques no centro e sul de Gaza. Donald Trump avisa que é bom que o cessar-fogo esteja concluído antes de tomar posse. O presidente eleito toma posse na próxima segunda-feira. Está previsto que a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas entre em vigor no domingo. Esta quinta-feira, num podcast citado pelo "Haaretz", Donald Trump reiterou o papel decisivo que diz ter desempenhado no trabalho feito para chegar a um entendimento no Oriente Médio, mas afirma que não está à procura de créditos. Na atualidade nacional, Mário Centeno avisou Pedro Nuno Santos antes de revelar publicamente que está fora da corrida a Belém. A vida pessoal e ambições políticas terão pesado nesta decisão. Uma revelação que foi feita na quarta-feira, na grande entrevista da RTP3. Antes disso, o governador do Banco de Portugal avisou o secretário-geral do PS sobre a decisão de não se candidatar à presidência. Mário Centeno não avança, António José Seguro mantém o tabu e recusa comentar a decisão do governador do Banco de Portugal.

Eu não me sinto pressionado absolutamente com nada. Sou um homem livre e, portanto, tenho os meus próprios timings, tenho a minha própria maneira de ponderar e não lhe direi mais nada.

Declarações de António José Seguro, esta quinta-feira à noite, na CNN Portugal. José Maria Ricciardi considera que Mário Centeno deve continuar a exercer funções como governador do Banco de Portugal. Uma reação que surge depois da notícia avançada pela SIC sobre a eventual não recondução de Centeno no Banco Central. Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, esclareceu que o governo ainda não tomou uma decisão sobre se Mário Centeno continua à frente do Banco de Portugal. José Maria Ricciardi, ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento, deixou um recado: o governo comete um erro se retirar Mário Centeno das funções atuais.

O professor Mário Centeno é uma pessoa altamente qualificada. Foi o único ministro das Finanças que foi presidente do Eurogrupo, ou seja, do grupo onde se reúnem na União Europeia os ministros das Finanças. Mais nenhum ministro das Finanças foi presidente do Eurogrupo. É uma pessoa altamente respeitada na União Europeia e também, obviamente, no Banco Central Europeu, onde acabam de lhe atribuir um cargo muito importante como presidente de uma área que ele vai liderar. Portanto, eu não vejo qualquer razão para a eventual substituição do professor Mário Centeno.

As declarações de José Maria Ricciardi à Rádio Observador, o ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento sublinha a experiência e o respeito que Mário Centeno foi construindo. O Parlamento vota hoje um projeto de lei conjunto para a reposição de 302 freguesias agregadas em 2013. O projeto de lei, subscrito pelo PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, tem em conta 135 processos de pedidos de reversão. Nos próximos meses vai ser feito um trabalho intenso para preparar a reposição das freguesias, a tempo de serem incluídas nos boletins de voto das próximas eleições autárquicas. Em 2013, Portugal reduziu 1168 freguesias do continente por imposição da Troika. Caso a proposta hoje votada venha a ser aprovada, Portugal passa a ter um acréscimo de 167 executivos de juntas em relação à situação atual. O Conselho de Estado reúne hoje para debater a eventual dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da aprovação de uma moção de censura ao governo regional. Marcelo Rebelo de Sousa convocou o Conselho de Estado depois de ter ouvido os sete partidos representados na Assembleia Regional da Madeira, partidos que defendem a realização de eleições antecipadas. Governo e Sindicato dos Bombeiros Sapadores voltam a sentar-se à mesa hoje, depois de várias reuniões em que não chegaram a acordo. As reuniões surgem depois de Luís Montenegro ter avisado que o governo esgotou a capacidade negocial. Em resposta, os bombeiros sapadores acusam o executivo de coação e de negociar de forma unilateral.

Estando nesse registo que ou assinam o que está em cima da mesa, ou eu apresento uma proposta, ou vamos para um acordo unilateral ainda pior, revela que estamos num país pouco democrático. Estão a colocar os sindicatos sob uma coação. Ou assina isto ou o que vem vai ser muito pior.

As críticas de Leonel Mateus, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, depois de Luís Montenegro dizer que chegou ao limite do tolerável.

Nove reuniões negociais com os bombeiros sapadores. Chegou ao ponto onde esgotámos a nossa possibilidade de ir mais longe.

Ainda assim, Luís Montenegro espera que ainda seja possível chegar a acordo com os bombeiros sapadores nas reuniões que acontecem hoje. No futebol, o Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão no arranque da segunda volta do campeonato. O treinador Bruno Lage garante que se sente apoiado pelos adeptos, mas recusa que a equipa viva de rasgos individuais e elogiou o jogo coletivo do plantel. Para o técnico das Águias, a equipa está bem e unida e para isso também é importante o apoio, mas principalmente a exigência dos adeptos.

Numa conversa após vencermos a Taça da Liga com os jogadores, eu não vou dizer qual, mas o jogador até disse: "Se calhar agora os adeptos já vão estar um pouquinho mais satisfeitos." Eu: "Não. Temos de ganhar já na terça-feira a Taça de Portugal". Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volte a jogar bem, ganhe, porque é isso que é a natureza e a exigência do adepto do Benfica. Eu sinto esse apoio dos adeptos, mas independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira. Já do lado do Famalicão, confrontado com a possibilidade de a equipa de Lage vir desgastada por ter feito três jogos entre a Taça da Liga e de Portugal, o técnico dos Minhotos, Hugo Oliveira, diz que o Famalicão não é beneficiado.

Não acho que isso seja um ponto que seja extremamente benéfico para o Futebol Clube Famalicão. Uma equipa como o Benfica, um clube como o Benfica, só está bem quando está a jogar nas frentes todas. E o facto de estar ainda por cima numa dinâmica de vitória, cria um elã extremamente positivo e extremamente forte. A energia chega de muitas formas, não chega só da forma fisiológica. Por isso, não acredito que esse número de jogos, esta distância entre jogos, seja um ponto mais difícil para o Benfica.

Benfica x Famalicão está marcado para hoje, a partir das 20h15, no Estádio da Luz. Conta com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E é notícia de fecho. A informação está de regresso já às 18h30. Até já!