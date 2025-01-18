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Seis horas. As notícias com João Costa Campos.

Bom dia. Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor a partir de amanhã. O Hamas atribui a responsabilidade do cessar-fogo a Donald Trump e culpa Joe Biden pelo atraso. O oficial sênior do Hamas, Bassem Naim, em entrevista ao jornal Al Arabiya, admite que um cessar-fogo não seria possível sem a pressão feita por Donald Trump. Declarações de um dirigente do Hamas que surgem numa altura em que Israel já divulgou a primeira lista de prisioneiros palestinianos que vão ser libertados na primeira fase do cessar-fogo com o Hamas. São 737 nomes que contam nesta lista divulgada por Tel Aviv. Também o Hamas já divulgou, há poucos momentos, o nome de 33 reféns israelitas que vão também ser libertados nos próximos dias. Esta decisão terá sido aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional Israelita, ainda antes da aprovação do acordo do cessar-fogo em Gaza por parte do governo. O embaixador de Israel em Portugal garante que o país vai continuar a lutar para neutralizar o Hamas e que só haverá paz quando o Estado palestiniano trabalhar para ter uma relação saudável com Israel.

Até Gaza ter um governo que quer viver ao lado de Israel em paz. Nós vamos ter estes dois objetivos, mas não parar de lutar.

Declarações de Oren Rosenblatt, embaixador israelita em Lisboa, em declarações à CNN Portugal. Recordo que oito dos 29 ministros do gabinete de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, se opuseram ao fim das hostilidades em Gaza e ameaçam até retirar-se do governo. Ainda assim, o cessar-fogo acabou por ser aprovado por Israel e entra em vigor amanhã. E a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir um processo de averiguação à demissão de António Gandra d'Almeida, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se do cargo depois de ter sido revelado pela SIC que durante mais de dois anos o gestor do SNS acumulou as funções de diretor do INEM no Norte e de médico tarefeiro nas urgências do Algarve, funções que segundo a lei, são incompatíveis. A acumulação dos cargos terá, assegura a SIC, feito com que Gandra d'Almeida ganhasse mais de €200 mil em turnos como médico tarefeiro. António Gandra d'Almeida apresentou a demissão, que foi aceite pela ministra da Saúde, mas garante que apenas se demite para proteger a família e que não cometeu qualquer ilegalidade. Ana Paula Martins, ministra da Saúde, adianta que vai nomear um novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde nos próximos dias. E foram várias as reações à demissão de António Gandra d'Almeida do cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde. À Rádio Observador, o Sindicato Independente dos Médicos, pela voz do secretário-geral Nuno Rodrigues, sublinha que o Ministério da Saúde tem de escolher alguém com competências consolidadas para garantir estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde.

O SIM lamenta a instabilidade que o SNS tem vivido nos últimos anos e apela a que realmente seja agora escolhido alguém que traga estabilidade, serenidade, competência, para realmente trazer o SNS de volta. Acho que já está a ser feito um grande esforço por parte do Ministério da Saúde no sentido de valorizar os profissionais, mas agora é preciso melhorar a organização e a competitividade do SNS.

Declarações de Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, à Rádio Observador. Também o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pede estabilidade para o Serviço Nacional de Saúde. Rui Lázaro acredita que as mudanças constantes no setor da saúde são um verdadeiro obstáculo à atividade do SNS.

O Serviço Nacional de Saúde precisa de estabilidade. Tivemos inicialmente a mudança do governo, a seguir a mudança do diretor executivo para o atual. Agora vamos ter uma nova mudança. Temos uma mudança no INEM. Esta instabilidade não se coaduna nem promove a implementação das reformas estruturais necessárias para que se possa construir um sistema de saúde forte e que corresponda às expectativas e às necessidades dos cidadãos.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, em declarações à Rádio Observador. E sobre as presidenciais de 2026, Augusto Santos Silva declara apoio a António Vitorino na corrida a Belém, em entrevista à RTP2. O antigo presidente da Assembleia da República admite que António Vitorino cumpre os requisitos para um bom presidente da República e que o antigo comissário europeu tem uma carreira à altura do cargo de Presidente da República.

O doutor António Vitorino, na minha modesta opinião, cumpre todos os requisitos necessários para ser um bom candidato a Presidente da República. Pela sua experiência, foi deputado, eurodeputado, juiz do Tribunal Constitucional, professor de Direito, comissário europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, mais recentemente diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. É atualmente presidente da Comissão Nacional de Migrações, portanto, tem uma vasta experiência interna e internacional, europeia, sobretudo. Tem um conhecimento muito profundo de matérias que têm diretamente a ver com os poderes do Presidente da República, a sua experiência como Ministro da Defesa, a sua experiência em todas as áreas de soberania

As declarações de Augusto Santos Silva em entrevista à RTP2 sobre a possível candidatura de António Vitorino pelo PS à Presidência da República e numa altura em que António Vitorino, mas também António José Seguro, podem ser os candidatos no horizonte para o Partido Socialista. Adalberto Campos Fernandes está desiludido com a opção de Mário Centeno de não concorrer ao Palácio de Belém, mas admite que há outras opções válidas para os socialistas e aponta especificamente António José Seguro.

O António José Seguro preenche os requisitos que o qualificam como um candidato presidencial. Acima de tudo, ele tem duas características que a mim me agradam: é um homem decente, do ponto de vista dos princípios e do seu comportamento individual e político, e vê a sociedade e o mundo como muitos de nós veem, considerando a moderação uma virtude e não um defeito.

O antigo ministro da Saúde socialista Adalberto Campos Fernandes no Direto ao Assunto da Rádio Observador. E os guardas da prisão de Linhó, em Cascais, entram hoje em greve total por mais condições de segurança. A greve pode prolongar-se até 28 de fevereiro, segundo o pré-aviso de paralisação. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional quer denunciar a falta de condições de segurança para os guardas prisionais daquele estabelecimento prisional. E no futebol, o Benfica venceu esta noite o Famalicão por 4 x 0, no arranque da segunda ronda do campeonato. O jogo aconteceu no Estádio da Luz. Leandro Barreiro fez um hat-trick. O quarto golo das Águias foi marcado por Kokçu. O Famalicão perdeu assim por 4 x 0 na Luz. E o Sporting defronta hoje o Rio Ave no regresso à Liga. Rui Borges admite que a equipa leonina está cansada. Continuam a aumentar as ausências no plantel dos Leões, apesar do iminente regresso de Daniel Bragança, Eduardo Quaresma é baixa confirmada. Gyokeres e Morita estão também em dúvida até à hora do jogo, mas o treinador dos Leões garante que a semana de treinos, apesar de ter sido cansativa, foi positiva, mas lamenta a sobrecarga dos jogos que condiciona o trabalho da equipa técnica.

A equipa está claramente em fadiga, devido às lesões que têm acontecido. Por isso, há alguma sobrecarga. Temos que ter algum cuidado, temos tido. Deu para treinar mais um ou outro pormenor. Claro que não é em dois dias que, por mais que eu diga que não tenho tempo para treinar, vou fazer tudo e mais alguma coisa. Deu para acrescentar, para eles perceberem melhor, com mais calma, principalmente. Uma ou outra situação que a gente acha que é mais importante, porque o resto foi uma semana boa, uma semana também para relaxar. Relaxar não, mas no sentido de recuperar alguma fadiga que existe.

Rui Borges, na antevisão ao duelo entre Leões e Vila Condenses. Já o técnico do Rio Ave, Petit, considera que a equipa está preparada para defrontar o Sporting. O Rio Ave x Sporting joga-se em Vila do Conde, tem início marcado para às 18h de hoje e vai contar com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. E em Moçambique toma hoje posse o novo governo, liderado por Benvinda Levi. O novo executivo, que foi eleito a 9 de outubro, toma posse na Presidência da República às 7h, hora portuguesa, numa cerimónia dirigida por Daniel Chapo, o chefe de Estado moçambicano. E a empresa chinesa TikTok, que vai ser obrigada a encerrar a atividade nos Estados Unidos já no domingo, amanhã, apela que o governo de Joe Biden trave a lei que proíbe a plataforma no país. Recordo que a rede social TikTok foi proibida depois de ser classificada como uma ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. Está tudo dito aqui no Jornal da Rádio Observador. Regressamos com a atualização da informação na síntese das 18h30. Até já.