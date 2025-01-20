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As notícias com Maria Miguel Duarte.

Bom dia, começamos nos Estados Unidos. Donald Trump toma hoje posse como presidente numa cerimónia em Washington. Vários políticos internacionais populistas e de extrema-direita vão marcar presença, como Javier Milei, presidente da Argentina, e também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, será a única líder dos 27 Estados da União Europeia que vai estar presente. No entanto, nenhum líder das instituições europeias vai assistir a esta tomada de posse. Já a extrema-direita europeia vai enviar uma delegação, que é encabeçada por Santiago Abascal, do partido espanhol Vox, uma delegação que integra também o presidente do Chega, André Ventura. Quanto a antecessores de Trump, vão marcar presença Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush. A cerimónia de posse está marcada para o meio-dia em Washington, cerca de 17h em Lisboa, vai acontecer no Capitólio. Um dia antes de tomar posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que a libertação de reféns no Médio Oriente só foi possível por ter ganho as eleições norte-americanas. O presidente eleito protagonizou este domingo um comício de vitória, em que discursou mais de uma hora. Sobre o acordo para o cessar-fogo no Médio Oriente, Trump desvaloriza o papel da administração Biden e diz que só a vitória que alcançou em novembro possibilitou este avanço nas negociações.

"O acordo para o cessar-fogo é o nosso primeiro passo para um acordo de paz no Médio Oriente. E isto só foi possível devido à nossa vitória em novembro. Foi uma grande vitória, mas é com prazer que vos anuncio que foram libertados os primeiros reféns e quem sabe o que vai acontecer. Eu sei que Biden disse que foram eles que fizeram o acordo. Bem, primeiro que tudo, isto nunca teria acontecido na nossa presidência. Nem sequer pensavam numa coisa destas".

Donald Trump, que neste discurso recuou ainda na intenção de bloquear o TikTok. O bloqueio à rede social chinesa foi adiado por 90 dias e, na ótica do presidente eleito, esta é uma ferramenta importante que deve ser salva.

"Diziam que nunca ganhávamos o voto jovem. Ganhámos muitos, mas nunca o voto jovem. Agora ganhamos os jovens por 35 pontos e por isso gosto do TikTok. Eu gosto. É uma boa experiência. Romney perdeu por 40 pontos, não há muito tempo e agora ganhámos. É um grande aumento. É por isso que temos que salvar o TikTok. Quem é que aqui não tem TikTok? É muito popular. Honestamente, não temos escolha. Temos que salvar muitos trabalhos".

Donald Trump, em Washington, DC, a poucas horas de tomar posse como presidente norte-americano pela segunda vez. E no Médio Oriente, Israel diz ter libertado 90 reféns palestinianos, como estava previsto no acordo de cessar-fogo com o Hamas. De acordo com a CNN Internacional, a libertação aconteceu pouco depois da 01:00, hora local, 23:00 em Lisboa. Foram vistos dois autocarros a sair da prisão militar na Cisjordânia. Uma multidão de pessoas esperava à porta do estabelecimento prisional, os reféns palestinianos. Isto depois de três mulheres israelitas terem sido libertadas pelo Hamas. De acordo com a avaliação médica, estão estáveis, mas vão ser acompanhadas durante alguns dias para finalizar exames médicos. Depois desta primeira troca, o Hamas compromete-se a libertar mais quatro reféns no próximo sábado, dia 25 de janeiro. E no futebol, Vítor Bruno foi demitido de treinador do Futebol Clube do Porto depois da derrota por 3 a 1 frente ao Gil Vicente. A demissão acontece depois de uma reunião de emergência, que foi convocada por André Villas-Boas no Estádio do Dragão. O comunicado do Futebol Clube do Porto confirmou o despedimento de Vítor Bruno e informa que o clube iniciou negociações com o treinador para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho. Durante a reunião, esteve um forte contingente policial à porta do Estádio das Antas, bem como centenas de adeptos em protesto. O Futebol Clube do Porto perdeu por 3 a 1 em Barcelos e atrasa-se assim na tabela classificativa ao ficar a quatro pontos do líder Sporting. Ainda poucas horas antes de ser demitido, e depois da derrota dos Dragões, Vítor Bruno disse que, apesar da contestação dos adeptos, considerava que continuava a ser parte do futuro do clube.

Depois aquele segundo gol acaba por deitar abaixo animicamente a equipa. A equipa depois tem dificuldade, vai tentando com coração, acaba por fazer o 2 a 2 num lance outra vez estranho, que acaba por ser revertido e depois sofre 3 a 1 de penalti, o jogo aí acaba. Mas é um duro golpe na forma, sobretudo, como levamos o segundo gol e que acaba por aniquilar tudo aquilo que tínhamos preparado e lançado ao intervalo. Quando eu sentir que sou um problema, sou o primeiro a dizê-lo. Neste momento, eu sinto claramente que sou parte da solução.

Já Gonçalo Borges, que marcou o único gol do Porto, também nas entrevistas rápidas à Sport TV, afirmava que a culpa não é apenas do treinador.

Obviamente que no Porto, quando tens resultados menos bons, a culpa é sempre do treinador, mas acho que neste caso específico, a culpa não é só do treinador. Nós, jogadores, também temos responsabilidade. Os adeptos também têm que perceber isso. Não é só o mister Vítor. Nós temos responsabilidade daquilo que fazemos. Agora, o resto não sou eu que decido. Eu só estou aqui para trabalhar como nós todos jogadores. São outras pessoas que decidem, por isso nós estamos aqui para trabalhar e neste momento o mister Vítor é o treinador do Futebol Clube do Porto e nós estamos com ele.

Gonçalo Borges a assumir as culpas dos jogadores numa partida em que Vítor Bruno voltou a excluir Pepe. No final do jogo, o técnico dos Dragões disse que o internacional brasileiro não estava no jogo por culpa própria e Pepe respondeu nas redes sociais Numa publicação no Instagram, que entretanto apagou, Pepe diz que Vítor Bruno o colocou a treinar sozinho durante toda a semana e acrescenta que sabe que está a passar por um mau momento, mas que nunca deixou de ser profissional e de respeitar o clube. No entanto, o desfecho desta noite foi mesmo a demissão de Vítor Bruno enquanto técnico do Futebol Clube do Porto. Olhamos agora para a política nacional. Luís Marques Mendes questiona a utilidade da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O conselheiro de Estado e potencial candidato presidencial questiona a utilidade deste órgão, isto na sequência da demissão de Gandra d'Almeida, que alegadamente terá acumulado funções que são incompatíveis. No comentário semanal na SIC, Marques Mendes concorda com o perfil ideal para o cargo, mas questiona se a direção executiva do SNS é útil para o país.

Critério mais técnico, mais profissional, era aquilo que eu recomendaria. E acho que o bastonário aí tem toda a razão. Agora, há uma questão de fundo. Esta é a questão mais conjuntural. Sai uma pessoa, entra outra pessoa. Eu acho que há uma questão de fundo que convinha também avaliar, que é: esta comissão executiva do SNS, que é um organismo novo, que surgiu basicamente há dois anos, faz mesmo sentido? Vale mesmo a pena? Tem mesmo utilidade para os hospitais, para o Serviço Nacional de Saúde, para os doentes? Eu devo dizer que tenho as maiores das dúvidas.

Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC, onde comentou ainda Alexandra Leitão como candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa, para dizer que é um nome que vai polarizar a eleição e mobilizar os eleitorados. E a partir de hoje os combustíveis vão subir de preço. É o maior aumento desde 2022. A maior subida será mesmo no gasóleo, que deverá custar mais €0,055 por litro. Já o aumento previsto na gasolina é de €0,03, isto de acordo com dados do Automóvel Clube de Portugal. Em comparação com janeiro do ano passado, estes preços refletem um aumento superior a €0,09 no gasóleo, mas no caso da gasolina mantêm-se iguais. No passado sábado, o secretário-geral do Partido Socialista acusou o primeiro-ministro de mentir quando disse que o Orçamento do Estado para 2025 era o primeiro sem um aumento de impostos. Pedro Nuno Santos alerta para o que diz ser um dos maiores aumentos dos últimos anos no preço dos combustíveis. E a terminar: a cada dia 20 de janeiro, Santa Maria da Feira celebra a Festa das Fogaceiras, mas a desta segunda-feira vai ser especial. Pela primeira vez na história da festa, três crianças dos países que recriam esta festividade além-fronteiras, Brasil, África do Sul e Venezuela, viajam de propósito até Santa Maria da Feira. Vão participar em todos os momentos solenes do programa da Festa das Fogaceiras, juntamente com mais de 250 crianças feirenses. É uma tradição que nos é explicada pelo jornalista Diogo Varela.

A Festa das Fogaceiras é dos feirenses e para os feirenses. Um dos dinamizadores é o próprio autarca de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, que nos explica a importância desta tradição.

Acresce uma situação que é quase única no país também, que é a organização da festa compete aos funcionários da Câmara. Os andores da festa são transportados pelos funcionários que no dia a dia trabalham nos nossos estaleiros. Por isso que nos envolvemos de forma tão apaixonada e é por isso que é um dia tão especial, porque nós vemos as filhas da terra de Santa Maria a cumprirem um voto que tem 520 anos.

O nome está relacionado à fogaça, mas o que realmente é este símbolo?

É um pão doce que está devidamente certificado, a genuína fogaça da Feira, e que além da sua qualidade gastronómica, apresenta o formato do Castelo da Feira com as suas quatro icónicas torres, que fazem dele um dos mais belos castelos medievais de Portugal.

Por falar na beleza de um castelo, Rose Boaventura leva esta simbologia além-Atlântico e também na pele.

Eu tenho o Castelo da Feira tatuado no braço. Tenho algumas tatuagens, elas sempre representam alguma coisa importante na minha vida. Eu, em julho, fui distinguida com o título de Cidadã de Mérito Municipal, de Cidadã Feirense. E isso me deixou muito feliz, muito honrada, muito agradecida.

Rose é representante da Casa da Vila da Feira, no Rio de Janeiro, uma casa que realiza a festa há 70 anos.

No Rio de Janeiro, a Festa das Fogaceiras é realizada o mais fiel possível à festa realizada em Santa Maria da Feira. Nós temos uma feliz coincidência, porque no dia 20 de janeiro, que é o feriado municipal e é quando se cumpre o voto a São Sebastião, no Rio de Janeiro também é feriado de São Sebastião, por ser o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro.

Do Brasil à Venezuela, passando na África do Sul, com origens portuguesas, origens fogaceiras.

Um trabalho do jornalista Diogo Varela. É já esta segunda-feira que se realiza a Festa das Fogaceiras em Santa Maria da Feira, uma tradição com 520 anos. É assim que terminamos o jornal das 06:00. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 06:30 da manhã. Até já.