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Seis horas. As notícias com Maria Miguel Duarte.

Bom dia. Começamos com a primeira entrevista de Donald Trump desde que regressou à Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos critica os indultos concedidos por Joe Biden. O republicano começa mesmo por criticar os perdões que o ex-presidente deu a alguns familiares. Donald Trump afirma que em 2020 teve a oportunidade de conceder indultos, incluindo ele mesmo, e escolheu não o fazer.

A mim deram uma opção. Perguntaram-me se queria perdoar toda a gente, incluindo eu mesmo. Eu disse que não ia perdoar ninguém, não fizemos nada de mal. E tivemos pessoas que sofreram, são patriotas incríveis que sofreram muito. E bem pior que isso, perderam as suas fortunas que tiveram de gastar em advogados. Este tipo andou a dar perdões a toda a gente.

Durante esta entrevista, Trump continuou com os ataques a Joe Biden e afirma que tanto as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia não teriam acontecido se o republicano se tivesse mantido no poder.

O meu regresso deu muito trabalho, como sabem, senti que durante o tempo que não estive aqui, muito trabalho podia ter sido feito. Se eu tivesse cá estado, não teríamos tido a inflação, nem o desastre no Afeganistão, não teríamos tido o 7 de outubro, em que tantas pessoas morreram, e a guerra na Ucrânia não estaria a acontecer.

Já sobre a polêmica do TikTok ser banido os Estados Unidos, Donald Trump desvaloriza preocupações passadas com espionagem chinesa. O presidente norte-americano foi questionado se a rede social detida pela chinesa ByteDance estaria a ser utilizada para espiar crianças, mas Trump desvaloriza esta preocupação. Hoje, Donald Trump regressa aos grandes eventos, vai intervir no Fórum Económico Mundial de Davos. Ainda nos Estados Unidos, um incêndio de grandes dimensões está a deflagrar na Califórnia. Já foram emitidas ordens de evacuação. Cerca de 19 mil pessoas foram obrigadas a sair de casa. O fogo, que está a cerca de 80 km de Los Angeles, já consumiu mais de 3 mil hectares em apenas poucas horas. As autoridades falam numa ameaça imediata à vida, mas até o momento não existe qualquer registro de feridos ou de infraestruturas danificadas. Este incêndio acontece duas semanas depois dos grandes fogos que devastaram Los Angeles e que causaram 28 vítimas mortais. Na atualidade nacional, a Ministra da Justiça afasta um aumento de penas para a corrupção e afirma que Portugal não é um país de corruptos. Na grande entrevista da RTP esta quarta-feira, Rita Alarcão Júdice contraria a percepção de Portugal como um país assolado pela corrupção e afasta um eventual agravamento das molduras penais.

O fenômeno da corrupção tem o problema da percepção, desde logo, que eu julgo que a percepção é superior aos fenômenos corruptivos efetivamente existentes, mas a percepção da corrupção, ela própria, instiga ou pelo menos facilita fenômenos corruptivos. Por quê? O discurso de "são todos iguais, todos fazem isto, por que eu não hei de fazer?". Essa percepção da corrupção é algo que também deve ser encarada de uma forma séria. Não julgo que Portugal seja um país profundamente corrupto ou sujeito a grandes crimes corruptivos.

Não acha que é um país de corruptos.

Não, não acho.

Nesta entrevista, a Ministra da Justiça falou também da fuga dos cinco reclusos de Vale de Judeus. Na altura, Rita Alarcão Júdice pediu um relatório à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça para avaliar a situação das prisões portuguesas. Questionada sobre o retrato das cadeias de todo o país, a ministra afirma que não sabia em que situação estavam os estabelecimentos prisionais e fala em falta de financiamento. Rita Alarcão Júdice anuncia ainda que uma das prioridades do ministério é colocar nas prisões inibidores de sinal, de modo a evitar a utilização de telemóveis pelos reclusos. A governante pretende que seja lançado o concurso ainda este ano, num investimento de € 10 milhões. E o ministro das Infraestruturas considera incompreensível a forma como tem sido associada à corrupção, à Lei dos Solos. Em entrevista à CNN Portugal, Miguel Pinto Luz diz que o diploma vai contribuir para o setor da habitação, o que, no entender do ministro, é crucial. Miguel Pinto Luz sai ainda em defesa dos autarcas.

Eu acho isso absolutamente incompreensível, como é que uma certa esquerda trouxe a lume a questão da corrupção à volta da Lei dos Solos. Primeiro, não temos nenhum dado que diga que os autarcas são mais corruptos que outro agente do Estado qualquer. E, portanto, nós temos confiança absoluta nos autarcas portugueses. Nós atingimos a maioridade do municipalismo em Portugal. Temos autarcas de enorme qualidade. A imagem, esse anátema que existia sobre os autarcas dos anos 80, se quiser, não é aquilo que temos hoje. Vivemos num Estado direito e o que nós estamos a dizer é que não estamos a abrir o leque para tudo, estamos a circunscrever um regime de exceção para uma urgência nacional que é a habitação.

As declarações de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, à CNN Portugal. Sublinha ainda que não está a ser permitida a construção em zonas protegidas, como tem sido especulado, mas sim onde não haja risco elevado. Ainda assim, defende que os municípios sejam escrutinados pelo trabalho que realizam. Lembro que esta quarta-feira Miguel Pinto Luz esteve a ser ouvido no Parlamento, onde afirmou que o governo tem total abertura para discutir a Lei dos Solos e incorporar ideias do Partido Socialista. Hoje, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores vai reunir-se com Pedro Nuno Santos, um dia depois do governo ter chegado a acordo com outras plataformas sindicais. Este sindicato não participou no acordo de aumentos salariais que o Executivo assinou com outras seis associações sindicais, onde ficou acordada a criação do suplemento de risco. Por isso, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores vai pedir aos partidos da oposição para levarem ao Parlamento medidas que valorizem a carreira. O encontro entre o presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores e o líder do PS acontece esta quinta-feira.

Vamos expor as atrocidades que o governo está a fazer

O ato antidemocrático que o governo fez, que foi negociar na clandestinidade com esses seis sindicatos que não têm sequer representação significativa nos bombeiros sapadores. Estes sindicatos traíram os bombeiros mais uma vez, andavam a tentar convencê-los para aceitar, porque senão ia ser pior. Ou seja, o clima do medo e da coação sobre o trabalhador, que é completamente lamentável.

Ricardo Cunha, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, diz ainda que foi surpreendido, porque, segundo o sindicalista, a proposta assinada pelo Executivo com os outros sindicatos será diferente da que lhe foi apresentada. Se assim for, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores vai falar com o advogado desta mesma estrutura sindical, no sentido de impugnar este acordo. E hoje a Academia de Cinema de Hollywood vai revelar os nomeados para a próxima edição dos Oscars. Isto depois de dois adiamentos devido ao impacto dos fogos que assolaram a Califórnia este mês. A animação portuguesa volta a ter possibilidade de figurar entre os nomeados com o filme "Percebes", de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, que estão na lista de finalistas à nomeação na categoria de melhor curta-metragem de animação. E para fechar, no desporto, hoje o Futebol Clube do Porto entra em campo para enfrentar o Olympiacos. É uma partida a contar para a Liga Europa. Na antevisão, José Tavares sublinha que encontrou um grupo consciente no mau momento que os Dragões estão a atravessar.

Eu encontrei um grupo que tem plena consciência da realidade. Sabem muito bem o que está a acontecer e a assumir a responsabilidade daquilo que é parte deles também. Posto isto, muito focados no trabalho, muito capazes de se unirem novamente, serem capazes de trabalhar em conjunto e com um foco: Olympiacos. Encontrei isto, falei com todos eles, fomos capazes de encontrar um caminho de foco naquilo que é um dos objetivos do Futebol Clube do Porto, que é continuar na Liga Europa e a ambicionar ganhar a Liga Europa, como foi definido pelo nosso presidente.

Depois do despedimento de Vítor Bruné, José Tavares, que está no comando interino da equipa azul e branca, o Futebol Clube do Porto enfrenta o Olympiacos no Estádio do Dragão. É uma partida que está marcada para às 17h45. Já o Sporting perdeu ontem por 2x1 na Alemanha, frente ao Leipzig. Os Leões adiam assim o destino na Liga dos Campeões para a última jornada. É o ponto final deste jornal das 06h00. Voltamos a atualizar toda a informação quando forem 06h30 da manhã. Até já.