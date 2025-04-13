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São seis horas.

Bom dia, sou o Guilherme Pires. São seis da manhã, é hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos no futebol. O Benfica procura retomar hoje a liderança isolada da Primeira Liga na recepção ao Arouca. Os encarnados vão entrar em campo no segundo posto do campeonato à condição, a um ponto do Sporting, que este sábado foi aos Açores vencer o Santa Clara por 1 x 0. No entanto, o treinador das Águias, Bruno Lage, quer o foco apenas na partida.

O foco total e acho que amanhã é um bom exemplo disso, que todos, quer nós, quer os jogadores, quer adeptos, estamos no foco certo para atingir os nossos objetivos. E nós, olhando para aquilo que é o nosso percurso, temos que estar é focados naquilo que são os nossos objetivos e para estarmos focados nos nossos objetivos, temos amanhã que estar apenas focados no jogo e ser favoritos em vencer o jogo de amanhã.

Declarações de Bruno Lage, num registo captado pela RTP3. O Benfica-Arouca está marcado para às 18h deste domingo. Pode acompanhar o relato do jogo em direto na Rádio Observador. O Sporting subiu então, de forma provisória, ao primeiro lugar do campeonato, depois de vencer o Santa Clara nos Açores por 1 x 0, com uma primeira parte de poucas oportunidades. Valeu o gol solitário de Geny Catame no segundo tempo. E o treinador dos Leões, Rui Borges, elogia o espírito da equipa.

Era necessário ganhar hoje, dar a resposta da vitória e continuarmos a depender apenas e só de nós. A equipa demonstrou a ambição e a coragem que tem, o quer, que são obcecados, não gostam de ser segundos, querem ser primeiros e para isso temos que fazer o nosso papel. O nosso papel era chegar aqui num campo difícil, onde ganharam muito poucas equipes e ser mais competentes que o adversário. Fomo ao longo de 90 minutos e a vitória é mais do que merecida.

As palavras do técnico leonino Rui Borges, depois da vitória do Sporting frente ao Santa Clara, num registo da Sport TV. O Futebol Clube do Porto também venceu no terreno do Casa Pia por uma bola a zero. Os Dragões sobem assim provisoriamente ao terceiro lugar, graças a um gol de Rodrigo Mora logo no início da partida. O treinador dos azuis e brancos, Martín Anselmi, afirma que os portistas queriam muito uma vitória depois da derrota em casa frente ao Benfica.

Eu penso que fizemos muito desgaste na primeira metade e não tivemos o impacto que deveríamos ter tido pela quantidade de bolas que roubamos em pressão, mas sim com essa atitude de querer reverter o que aconteceu no fim de semana passado.

Martín Anselmi, depois da vitória dos Dragões frente ao Casa Pia, um som captado pela Sport TV. Agora olhamos para a atualidade política. O 15º Congresso do Livre termina hoje com a votação final do programa eleitoral para as eleições legislativas de 18 de maio. Uma votação que vai decorrer durante a manhã. Desde ontem que o Livre está a discutir o programa que irá levar às eleições e que inclui, na versão preliminar, medidas como um fundo para financiar políticas de habitação que permita um investimento de € 1 mil milhões anuais em casas públicas. E também o aumento do salário mínimo nacional para os € 1.250 no final da legislatura. Em destaque está ainda uma das principais bandeiras do partido, o estudo de uma herança social. O Livre defende um instrumento no qual cada criança nascida em Portugal recebe um montante ao qual pode aceder quando fizer 18 anos, no valor médio de € 5 mil. Em debate, na noite de ontem, o secretário-geral do Partido Socialista recusa ser radical em relação ao IRC, depois da porta-voz do PAN o comparar ao Bloco de Esquerda. Este foi o tema que criou mais discussão entre os líderes do PS e do PAN. O líder socialista, Pedro Nuno Santos, reforça que o PS é contra uma redução do IRC de forma transversal e sem critério.

Esta é a posição que o Partido Socialista tem já há muitos anos, nomeadamente durante os governos liderados por António Costa. A nossa posição sobre IRC foi sempre privilegiar as empresas que dão um destino coletivamente ou economicamente útil aos seus lucros. E, portanto, não há aqui nenhuma radicalização.

Esta foi a resposta de Pedro Nuno Santos depois da líder do PAN, Inês de Sousa Real, o colar ao Bloco de Esquerda na matéria do IRC.

Eu de repente achei que estava a debater com o Bloco de Esquerda e não com o Partido Socialista, porque vimos aqui Pedro Nuno Santos quase que a diabolizar as empresas e a encostar-se mais uma vez mais à extrema-esquerda do que propriamente ao centro-esquerda.

A habitação também esteve em destaque. Pedro Nuno Santos admite que o PS não é fã da alteração feita à lei dos choucos, apesar de a ter viabilizado. Inês de Sousa Real afirma que a lei dos choucos não resolve problema nenhum em relação à habitação em Portugal. Os líderes de PS e PAN estiveram frente a frente num debate transmitido pela CNN Portugal. Seguimos com o debate entre a coordenadora do Bloco de Esquerda e o líder da CDU. Habitação e defesa foram os temas em maior evidência, com Mariana Mortágua e Paulo Raimundo a concordar em vários aspetos. Do lado da CDU, Paulo Raimundo diz que é preciso uma caixa de ferramentas para resolver os problemas do setor da habitação.

Ela ganha uma dimensão tal que não é simples de resolver de um dia para o outro, é uma evidência. É quase que é preciso uma caixa de ferramentas para tratar das vertentes todas. E nós precisamos do quê? Precisamos de construir, precisamos de investir para construir, precisamos de remodelar, precisamos de adaptar o patrimônio público para a habitação, precisamos atacar o problema das rendas.

Já a bloquista Mariana Mortágua acusa Pedro Nuno Santos de desistir das pessoas nesta área. Mesmo assim, volta a abrir a porta a um acordo pós-eleições com o PS.

O entendimento depende das políticas. O Bloco de Esquerda apresenta prioridades às eleições e cá estaremos para conversar com o Partido Socialista e com todos os deputados que queiram mesmo um teto às rendas, que queiram mesmo ter uma política fiscal justa e que queiram mesmo respeitar quem trabalha por turnos. Os deputados do Bloco servem para isso e são condição para que isso aconteça. E é por isso que é tão importante votar no Bloco e eleger deputados.

Mariana Mortágua não deixa de apelar ao voto no Bloco de Esquerda, no debate frente a Paulo Raimundo, transmitido pela RTP3. Ainda no que toca ao setor da defesa, os dois líderes partidários concordam que não deve ser uma prioridade investir em mais armamento. Na noite de hoje vão estar frente a frente nos debates das legislativas a líder do PAN, Inês de Sousa Real, e o presidente do CDS, Nuno Melo, em representação da AD, e também Rui Rocha, da IL, e Rui Tavares, do LIVRE. O Tribunal Constitucional arquivou o processo das contas do primeiro-ministro. A entidade considera que os esclarecimentos prestados por Luís Montenegro foram suficientes. É o que se pode ler numa nota divulgada na noite de sábado pelo PSD. O partido adianta que o líder do Executivo foi informado deste arquivamento na última sexta-feira e sublinha que não houve qualquer falha por parte de Luís Montenegro. O PSD esclarece que divulga esta informação para que não restem dúvidas sobre a veracidade dos factos em causa. A notícia avançada este sábado pelo Correio da Manhã, que dá conta que Luís Montenegro teria escondido várias contas bancárias ao Tribunal Constitucional e que o Ministério Público pediu esclarecimentos adicionais. Agora, os sociais-democratas informam que o Tribunal Constitucional arquivou este processo. Seis pessoas ficaram desalojadas em Évora por causa da chuva que caiu no final da tarde deste sábado. Também na Grande Lisboa houve registo de inundações. A Proteção Civil informa que registou mais de 200 ocorrências relacionadas com a chuva no concelho de Portel, distrito de Évora. Duas casas ficaram inundadas, deixando seis pessoas desalojadas. Apesar dos danos materiais, não há registo de feridos. Já na Grande Lisboa, os municípios de Loures e Odivelas foram os mais afetados. As autoridades tiveram de resgatar pessoas de casas e de veículos devido às inundações urbanas. Há registo de vários danos e o comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, explica que em causa esteve o galgamento do rio Trancão, na zona da Flamenga, em Loures.

Principalmente nos pisos negativos, nomeadamente caves e garagens, zonas mais baixas que terão sido não só afetadas pela precipitação, mas depois com o galgamento do rio, que acabou por causar danos nas habitações.

O balanço de Hugo Santos, comandante sub-regional da Proteção Civil da Grande Lisboa. A Estrada Nacional oito entre Loures e a Póvoa de Santo Adrião chegou mesmo a ser cortada. Também em Odivelas, a estação de metro esteve encerrada temporariamente devido a uma inundação. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos mostra-se otimista no que diz respeito às relações entre a Ucrânia e a Rússia. Apesar dos ataques de parte a parte continuarem, Donald Trump disse este sábado que a relação entre os dois países pode estar a correr bem. Aos jornalistas a bordo do avião presidencial norte-americano, Trump sublinha que estão muitos conflitos a decorrer em todo o mundo, mas que pensa que em breve vamos ter boas notícias sobre alguns desses conflitos. As declarações do chefe de Estado dos Estados Unidos surgem depois do enviado especial norte-americano Steve Witkoff ter tido uma longa reunião com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo na última sexta-feira. O dia ficou também marcado pelo comício do senador norte-americano Bernie Sanders e da congressista Alexandria Ocasio-Cortez. O evento decorreu em Los Angeles e contou com a presença de 36 mil pessoas, o que representa um recorde de assistência num evento do antigo candidato à nomeação democrata para as presidenciais. Com atuações dos músicos Neil Young e Joan Baez, o comício fez parte do movimento Lutar contra a Oligarquia, uma iniciativa que Sanders e Ocasio-Cortez estão a promover por todo o país. A multidão esteve em frente à Câmara Municipal de Los Angeles. Participaram vários intervenientes de sindicatos, movimentos cívicos e representantes eleitos. A discursar, o democrata Bernie Sanders criticou a atuação do atual presidente dos Estados Unidos e a participação ativa de milionários na política norte-americana. No Japão, a Expo Osaka 2025 abriu hoje as portas ao público. Vai contar com a participação de 158 países, incluindo Portugal, e prevê atrair cerca de 28 milhões de pessoas nos próximos seis meses. Apesar da chuva uma hora antes de as portas abrirem, havia uma multidão a fazer fila no recinto. A expo decorre até o dia 13 de outubro e tem como tema desenhar as sociedades do futuro para as nossas vidas. Estima-se que o impacto económico da exposição mundial esteja situado entre os 12 e os 17 mil milhões de euros a entrar nos cofres japoneses. A presença portuguesa no evento conta com o envolvimento de mais de 150 empresas, associações, autarquias e artistas nacionais. É assim que fechamos este jornal. Voltamos a atualizar toda a informação às 06:30 da manhã. Até já.