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As notícias com Nadine Soares.

Bom dia, tempo de atualizar informação na Rádio Observador. Pedro Nuno Santos quer ser ouvido pelo Ministério Público na sequência de averiguação preventiva a cargo do Ministério Público e compromete-se a disponibilizar hoje toda a documentação referente às duas aquisições de imóveis em causa. O líder socialista defende que quem não deve, não teme e, por isso, mostra-se disponível para prestar todos os esclarecimentos.

As denúncias são anônimas, mas a verdade é pública. Não vou simular, como Luís Montenegro, que entrego documentos para depois fazer o contrário. Amanhã a documentação estará disponível no site. Finalmente, e que não se perca um segundo no esclarecimento e encerramento desta denúncia, dou nota de que gostaria, já a partir de amanhã, de ser ouvido pelo Ministério Público. Quem não deve, não teme, quem não teme, não foge.

O secretário-geral do PS lembra que este processo de aquisição já foi escrutinado em 2023, incluindo todas as contas da família. Pedro Nuno Santos considera que os políticos têm de estar abertos ao escrutínio e, por isso, apela a que Luís Montenegro esclareça também todas as questões em torno do caso Spinoviva.

Por estar disponível para todos os esclarecimentos, com autoridade para exigir que Luís Montenegro aproveite também este momento para responder aquilo que ainda não respondeu. Quais são todos os clientes da Spinoviva. Não se percebe por que é que ao fim destas semanas todas continua a resistir em dar o nome de todos os clientes.

O secretário-geral do Partido Socialista, em conferência de imprensa na sede nacional do PS, garantiu a disponibilização de todos os registros relacionados com este caso já neste dia. O redator principal do Observador, Luís Rosa, considera que pode haver um eventual arquivamento do caso, uma vez que Pedro Nuno Santos vai apresentar a documentação bancária e a origem dos fundos. Luís Rosa diz que o caso que envolve agora o secretário-geral do PS é diferente do caso referente à empresa familiar do primeiro-ministro Luís Montenegro. Ainda assim, destaca que ambos podem, eventualmente, ser arquivados.

Ele vai conseguir explicar, vai mostrar documentação bancária, vai demonstrar a origem desses fundos e vai conseguir explicar a situação. E acho que o mesmo se passa com Luís Montenegro e com o chamado caso Spinoviva, de perguntas. Mas são casos diferentes? São, mas acho que vão ter o mesmo resultado, que é eventualmente um arquivamento das duas situações. A não ser que me esteja a escapar aqui informação que eu não tenho neste momento em meu poder e que haja realmente uma grande surpresa nas duas averiguações preventivas, que eu não sei o que lá está, mas se lá é aquilo que é conhecido publicamente, parece-me que as duas vão ser arquivadas.

O redator principal Luís Rosa, a explicar o impacto da averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, que foi aberta esta quarta-feira pelo Ministério Público. E Nuno Melo garante que a AD não vai usar o caso em torno de Pedro Nuno Santos na campanha. Acusa, por isso, o PS de capitalizar a polêmica da Spinoviva. O caso em torno do líder socialista mereceu destaque no debate entre a AD e o Bloco de Esquerda. Foram representados por Nuno Melo e Joana Mortágua, respectivamente. Esta quarta-feira, o Ministério Público abriu esta averiguação preventiva relacionada com a compra de dois imóveis por parte do secretário-geral do PS. Ora, do lado da coligação PSD/CDS, Nuno Melo fala no caso da Spinoviva e diz que não vai responder na mesma moeda.

Que eu não vou fazer ao Pedro Nuno Santos aquilo que há mais de 40 dias o Pedro Nuno Santos vem fazendo ao Luís Montenegro. E eu estou num debate para discutir aquilo que, argumentando as nossas diferenças, poderá ajudar a resolver problemas dos portugueses e, por isso, da minha parte, a sugestão é que passemos ao debate.

E do lado do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua não quis alimentar esta polêmica.

Eu acho que este debate não é sobre as decisões do Ministério Público. Este debate é sobre os problemas do país, as soluções para o país, e é por aí que tem de seguir.

E casos à parte, a habitação é uma das matérias que separa a AD do Bloco de Esquerda. Os bloquistas querem colocar um teto às rendas para facilitar o acesso da classe baixa e da classe média à habitação. Nuno Melo discorda, diz que essa medida é um ataque à propriedade privada. Fraturante entre a AD e o Bloco de Esquerda é ainda o tema da imigração. Nuno Melo defende a medida do governo, a via verde para imigração, que entrou esta semana em vigor, enquanto Joana Mortágua acusa a AD de querer estigmatizar os migrantes. Os representantes das duas forças políticas protagonizaram um dos momentos de maior discussão neste debate.

Com rigor, tratamos a entrada das pessoas. Eu acho a maior desfaçatez as tentativas e insinuações de associar a crise de habitação à imigração. Eu não sei quem é que o Nuno Melo acha que vai construir as 130 mil casas que a AD prometeu. Não sei se acha que são os jovens da juventude centrista que vão carregar baldes de massa ou são os jovens da JSD que vão assentar tijolo, mas essas casas têm que ser construídas.

Destaques do frente a frente entre Nuno Melo e Joana Mortágua. André Ventura diz que Pedro Nuno Santos não pode dar menos explicações do que as que exigiu a Luís Montenegro. É a reação do líder do Chega a este caso de averiguação preventiva às casas do secretário-geral do PS. Uma posição que foi defendida no segundo debate desta noite, desta vez com o líder do PCP, Paulo Raimundo. André Ventura defende que é fundamental que a Justiça seja capaz de investigar todas as pessoas.

O que acho que tem que acontecer é termos uma Justiça

Que seja imparcial e apolítica, ou seja, fora do debate político, e acho que temos tido, e que seja capaz de investigar, doa a quem doer, ao Chega, ao PCP, ao PS e ao PSD. Portanto, Pedro Nuno Santos não pode dar menos explicações do que as que exigiu a Luís Montenegro. Seriam exigidas a qualquer, ao André Ventura e ao Paulo Raimundo. Nós temos é que ser capazes de ser exigentes em democracia. Uma vez, eu já disse isto, o Tribunal de Relação usou esta expressão: "Quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem". Nós não podemos é ter políticos que chegam a Lisboa sem nada e de repente saem de Lisboa com tudo. Não estou a dizer que é o caso de Pedro Nuno Santos ou de Luís Montenegro, estou a dizer que é preciso dar explicações. Portanto, isto é mais um caso que vai marcar a campanha eleitoral negativamente e eu espero que a atitude de Pedro Nuno Santos seja de dar mesmo esclarecimentos a sério e não como Montenegro, de fingir que dá esclarecimentos.

E quanto ao líder do PCP, Paulo Raimundo, espera que este caso relativo às casas de Pedro Nuno Santos seja investigado o mais depressa possível.

Eu acho que se é um processo em curso, do ponto de vista de investigação, tem que se investigar até ao fim e o mais depressa possível, porque eu acho que todos ganhamos em que estes climas de suspeição passem rapidamente. Portanto, há todas as condições para se esclarecer e esclarecer rapidamente. É isto que se impõe às autoridades, quem está a investigar. Portanto, essa é a questão. E eu não nego a importância deste caso, como outros casos, mas também não quero que o debate político se centre nestas questões.

Destaques do debate de André Ventura e Paulo Raimundo, transmitido pela CNN Portugal. Em análise, a jornalista de política do Observador, Inês André Figueiredo, fala num debate vivo e intenso, onde Raimundo conseguiu ser mais eficaz.

Paulo Raimundo foi mais eficaz a impor temas e obrigou André Ventura a explicar algumas das propostas do Chega, que ainda não tinham sido explicadas até aqui, e a dizer, por exemplo, que vai manter a proposta para equivaler as pensões no salário mínimo, que deu muito que falar no ano passado pelo custo, e até aproveitou para dizer que a AD se aproximou desta proposta do Chega neste novo programa eleitoral. Foi um debate muito vivo, muito intenso, onde, ao contrário do que tem acontecido em vários debates com André Ventura, se discutiram de facto ideias, se percebeu que, como é natural, o PCP e o Chega estão em desacordo em praticamente tudo.

A jornalista de política do Observador, Inês André Figueiredo, que destaca ainda que o tema da imigração ficou de fora do debate, o que é inédito num frente a frente com a presença de André Ventura. Na atualidade internacional, Giorgia Meloni visita a Casa Branca no momento de acentuadas tensões comerciais e políticas entre Washington e a Europa. A primeira-ministra italiana foi a única chefe de governo presente na tomada de posse de Donald Trump em janeiro do ano passado. Procura nesta visita assumir-se como intermediária entre o bloco europeu e os Estados Unidos. Roma quer um compromisso de tarifas zero para bens industriais nas trocas comerciais entre os blocos. Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, viaja até Paris, juntamente com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para conversações sobre a guerra da Ucrânia. O objetivo é discutir com o presidente francês, Emmanuel Macron, para avançar no objetivo de Trump de colocar fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E ainda esta noite, um ataque com drones russos fez pelo menos dois mortos e 16 feridos na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, o que avança o governador da localidade no Telegram. Crianças, aliás, estão entre os feridos que já estão a receber cuidados. O ataque terá provocado vários pontos de incêndio a poucos metros dos serviços municipais. Várias habitações, uma residência de estudantes e uma escola ficaram completamente destruídas. É o ponto final neste noticiário. Voltamos a atualizar toda a informação às 06:30 da manhã. Até já.