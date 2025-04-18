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São seis horas. As notícias com Nadine Soares.

Boa noite, o Presidente da Câmara de Vizela. Aliás, bom dia. O Presidente da Câmara de Vizela e líder do PS de Braga está a ser investigado por crimes de violência doméstica. A Procuradoria-Geral da República e a GN confirmam a existência de um inquérito aberto contra Vítor Hugo Salgado. A mulher terá dado entrada nas urgências em Guimarães após alegadas agressões. O autarca de Vizela está agora a ser investigado pelo crime de violência doméstica. O caso remonta a fevereiro deste ano e alegadamente a mulher de Vítor Hugo Salgado foi obrigada a receber tratamento médico hospitalar duas vezes em menos de 24 horas. Ao Observador, o Hospital de Guimarães recusou-se a prestar informações acerca desta ocorrência. Foram também pedidos esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República sobre se teria sido reportada ao Ministério Público alguma queixa por parte da mulher de Vítor Hugo Salgado. A resposta da PGR refere que apenas existe um inquérito sujeito a segredo de justiça. A GNR adianta também ao Observador que está a desenvolver todas as diligências de investigação, sem adiantar mais detalhes. O Observador contactou ainda a mulher do autarca, que não prestou declarações, além do próprio líder do PS de Braga. Não existiram respostas à data da publicação deste artigo. É um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo editor de política Rui Pedro Antunes, pelo editor de sociedade Pedro Raínho e pela editora adjunta de sociedade Leonor Riso. Pedro Nuno Santos recusa equivalências com Luís Montenegro e diz que as denúncias anônimas tiveram objetivos políticos. Afirmações do líder socialista no primeiro debate da noite entre o PS e o Livre. Pedro Nuno Santos nega qualquer comparação entre a abertura de uma averiguação preventiva a propósito da compra de dois imóveis e o caso da empresa familiar de Luís Montenegro.

Tais qualquer pessoa percebe que as denúncias anônimas tinham objetivo político. Acho que tinham mesmo dois objetivos. Tinha como objetivo intimidar-me e tinha como objetivo passar uma ideia de equivalência, nomeadamente entre mim e Luís Montenegro. E não há equivalência nenhuma. Que eu saiba, não há nenhuma suspeita de que alguém tenha ajudado a financiar, fora do meu circuito familiar, as minhas casas. Agora, há uma coisa que eu garanto: eu não fiz a reestruturação de uma empresa que fatura sete milhões de euros e tem o resultado líquido de 12 mil euros por 240 mil euros. É um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro.

O secretário-geral socialista volta a apelar ao voto útil para derrotar a AD e a direita. Já Rui Tavares rejeita que a solução passe por uma maior concentração de votos no Partido Socialista.

Não precisas de ir roubar 50 mil votos ao Livre.

Eu não quero roubar nada. Os votos são das pessoas, não são meus, nem do Rui.

Sim, mas só precisarias de ir buscar 25 mil à AD, que é o que te faltou da outra vez. Não foi os 50 mil do Livre. Os 50 mil do Livre poderiam significar que em Setúbal não elegíamos ou que no Porto não elegíamos, e que ideias novas, como o imposto de super-ricos, não teriam chegado à Assembleia da República. O PS esteve oito anos no governo e só voltará ao poder se demonstrar capacidade de aprender rápido na sua cura da oposição, que foi muito curta. Isso significa perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo, a sua complacência, a sua arrogância no exercício do poder.

Eu não tenho.

E, portanto, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que se aprendeu rápido.

Pedro Nuno Santos e Rui Tavares em debate esta noite na SIC e SIC Notícias. Luís Montenegro diz que não precisa de atacar pessoalmente os adversários para fazer política. Uma referência do primeiro-ministro ao caso destas casas do líder socialista Pedro Nuno Santos, alvo de uma averiguação preventiva pelo Ministério Público. Luís Montenegro diz que não precisa de atacar ninguém para fazer valer os argumentos.

Eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vingar as ideias que defendo e as convicções que tenho.

Mas o que é que pensa de todas as explicações depois de publicado os novos documentos?

Não me compete a mim estar a fazer essa avaliação. Há uma averiguação, tem que ser feita.

Mas desafiou também a si a dar mais explicações.

Eu vou repetir, eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vencer os meus argumentos. Eu acho que cada um deve fazê-los.

Luís Montenegro em declarações aos jornalistas em Castro Daire, a propósito da inauguração de vários equipamentos sociais. O primeiro-ministro acrescenta ainda que não lhe compete fazer a avaliação sobre a decisão de Pedro Nuno Santos, que apresentou documentos relacionados com a compra de duas casas, uma em Lisboa e outra em Montemor-o-Novo, e que se disponibilizou para ser ouvido pelo Ministério Público. André Ventura desafia a iniciativa liberal para formar governo à direita. Rui Rocha responde: "Com o Chega é impossível". Desafio deixado por André Ventura no debate desta noite com Rui Rocha. O presidente do Chega realçou o que diz ser um crescimento do partido, depois de uma nova sondagem o ter colocado como terceira força política e com uma projeção eleitoral superior a 20%. Ora André Ventura mostra-se confiante num cenário de vitória à direita. Para isso, não descarta um entendimento com a iniciativa liberal.

Neste momento, há três partidos acima dos 20% dos votos. As pessoas têm duas opções: ou voltam a dar uma maioria histórica à direita ou não à esquerda. Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou incluindo muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita. E eu estou a incluir a Iniciativa Liberal, não estou a deixar de fora. Se essa maioria existir, e é uma questão que deixo ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Ou seja, se houver uma maioria sólida à direita, Montenegro já disse que vai embora se não ganhar as eleições. E, portanto, depois do Montenegro sobrará quem vem. Agora, sei uma coisa. Sei que eu conto vencer o espaço do centro-direita. E conto ter mais votos do que o PSD. Conto ter mais votos do que o PSD. Portanto, nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim, conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal? Conto.

A resposta não tardou. Rui Rocha é perentório e recusa qualquer entendimento com o Chega, que diz ter ajudado a conduzir o país para um cenário de instabilidade. O presidente da Iniciativa Liberal diz ainda que continua a olhar pro partido de André Ventura como um partido socialista.

Eu há um ano, num debate, disse ao André Ventura, enumerei um conjunto de coisas que demonstravam que o Chega tem uma visão socialista. E isso não melhorou, isso continuou durante esta legislatura. Nós propusemos a privatização da TAP. O Chega votou contra. O Livre propôs rácios salariais. O Chega votou a favor. Se nós formos ver as propostas legislativas do Chega, há dois partidos que são aqueles que votaram mais vezes a favor do Chega. São, curiosamente, o Livre e o Bloco de Esquerda. E por último, o Chega derrubou um governo de centro-direita quando havia uma comissão parlamentar de inquérito pra esclarecer as coisas. E, portanto, o que quis foi trazer instabilidade ao país. E é isso que diverge. Não há entendimento possível com um partido como o Chega. Não, eu voto contra.

Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e André Ventura, do Chega, em debate esta noite na RTP. Se as eleições fossem hoje, a AD voltaria a vencer e desta vez com uma margem superior à registrada no ano passado. É o resultado da mais recente sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE para a SIC e o jornal Expresso. A AD aparece na frente com 33% dos votos e apesar de descer um ponto percentual face às eleições do ano passado, fica quatro pontos à frente do PS, que registra 29% das intenções de voto e fora da margem de erro de 3,5%. Com 21%, o Chega mantém-se como a terceira força política. Mais distantes ficam a Iniciativa Liberal, que recolhe 4% das intenções de voto. O Bloco de Esquerda, CDU e PAN recolhem cada 2% das intenções de voto. Já o Livre não vai além de 1%. Esta foi uma sondagem realizada entre os dias 5 e 14 deste mês, e inclui já a percepção dos inquiridos sobre a primeira semana de debates. Ainda de acordo com os dados, mais de 70% dos inquiridos não pensa mudar o voto. Outras notícias que marcam a atualidade a esta hora: a lei que agrava penas para quem agredir polícias entra hoje em vigor. De acordo com o diploma publicado em Diário da República, o crime de ofensa à integridade física simples contra agentes de forças e serviços de segurança e ainda guardas prisionais, passa a ser punido com entre um a quatro anos de prisão, quando até agora não ia além dos três anos. Caso a agressão a estes profissionais seja considerada ofensa à integridade física qualificada, a pena máxima aplicada aumenta de quatro para cinco anos de prisão. E a jovem de 16 anos, alegadamente violada em Loures, vai prestar depoimento para memória futura. As declarações da alegada vítima poderão ser usadas num futuro julgamento, no caso de o Ministério Público avançar com uma acusação contra os três suspeitos. A menor vai ser chamada para depor pela procuradora Carla Morgado Nunes, é o que escreve o jornal Expresso. Em causa está a alegada violação de uma jovem de 16 anos por parte de três rapazes influencers em Loures, cujo vídeo foi parar às redes sociais e visto mais de 30 mil vezes. E na atualidade internacional, Luigi Mangione foi indiciado num tribunal federal esta quinta-feira pelo homicídio do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson. O jovem de 26 anos vai passar assim a enfrentar quatro acusações federais, duas por perseguição, uma por homicídio com arma de fogo e ainda uma contraordenação por ter usado um silenciador. É o que avança a NBC News. Mangione também enfrenta 11 acusações no estado de Nova York. O jovem é acusado de assassinar Brian Thompson em dezembro do ano passado. Mangione terá disparado contra o CEO da UnitedHealthcare, uma agência de seguros de saúde em Manhattan, à saída de uma conferência para investidores. O Ministério Público norte-americano já tinha anunciado no início deste mês que pretende pedir a pena de morte. No desporto, o Sporting recebe o Moreirense, num jogo a contar pra jornada 30 do campeonato. Em caso de vitória, os Leões isolam-se na liderança da Primeira Liga e vingam o resultado da primeira volta. Lembro que o Moreirense já ganhou por 2 x 1 ao Sporting esta época. O treinador leonino, Rui Borges, reencontra hoje uma equipa que já orientou e sublinha a qualidade da formação de Moreira de Cónegos.

O Sporting está focado e concentrado naquilo que controla, que é o jogo. Por isso é o Moreirense, que é uma equipa que em sua casa venceu o Sporting, venceu o Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo no Estádio da Luz e fez um belíssimo jogo, se calhar o melhor jogo do Moreirense da época. Por isso uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, que já vem com muito, já vem de há dois, três anos.

Rui Borges, na antevisão do frente a frente com o Moreirense, um registo captado pela página oficial do Sporting na rede social X. O Sporting-Moreirense é um jogo que pode acompanhar com relato e análise em direto na Rádio Observador a partir das 20h30. Mas antes, entra o Futebol Clube do Porto em campo, no Estádio do Dragão, onde vai receber o Famalicão. Neste momento, os Dragões lutam pelo terceiro lugar. O treinador Martín Anselmi diz que a fórmula pra vitória pode passar pelo controle do jogo, através da posse de bola.

Penso que é uma equipa que está a fazer as coisas muito bem. São muito dinâmicos na hora de atacar, têm um bom jogo ofensivo e exploram muito as faixas com os extremos e os laterais que cruzam muito bem pra área. Por isso, penso que é um adversário que temos de estar atentos em cada duelo e quando a bola entra na nossa área, porque podem fazer dano desta forma. Mas temos de tentar fazer o nosso jogo, que é controlar através da posse, porque se tivermos a bola, vamos defender menos.

Martín Anselmi, num registo captado pelo Porto Canal. Futebol Clube do Porto-Famalicão, tem relato em direto na Rádio Observador às 18h. Fechamos na cultura. Lembramos Nuno Guerreiro, antigo vocalista dos Ala dos Namorados, morreu esta quinta-feira aos 52 anos. Nuno Guerreiro estava internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com uma infecção grave. Aliás, a informação foi revelada pelo Cineteatro de Loulé, que emitiu um aviso de cancelamento do espetáculo em que Nuno Guerreiro participava. Iria participar na noite de quinta-feira. A jornalista Beatriz Félix recorda o percurso do cantor.

Nasceu em 1972, em Loulé, no Algarve. Começou a cantar muito cedo. Tinha como inspiração Amália Rodrigues. Aos 16 anos, rumou a Lisboa, onde frequentou a Escola de Dança do Conservatório, e foi no Teatro São Luís que pisou o palco pela primeira vez como bailarino, mas também onde cantou com o grupo Diva, de Natália Casanova. Foi nesse mesmo palco que acabou por ser descoberto por Carlos Paredes, que mais tarde viria a convidá-lo para dois concertos em Lisboa e no Porto. Mais tarde, surgiu o projeto Ala dos Namorados, criado em 1992, a convite de João Gil e Manuel Paulo. "Solta Sobeiros" foi uma das canções que o atirou para a ribalta. Canção escrita por Catarina Furtado, com a participação de Sara Tavares. Nuno Guerreiro morreu hoje, aos 52 anos.

A jornalista Beatriz Félix, a recordar o percurso de Nuno Guerreiro, antigo vocalista do grupo Ala dos Namorados, morreu esta quinta-feira, aos 52 anos. É o ponto final neste noticiário e voltamos a atualizar a informação às 06h30 da manhã. Até já!