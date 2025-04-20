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As notícias com João Costa Campos.

Bom dia. Começamos pela saúde. Estão encerradas 10 urgências hospitalares, mais duas do que ontem. Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, 10 serviços vão estar encerrados, sete de obstetrícia e ginecologia e três de pediatria. Fecham as urgências de ginecologia dos hospitais Garcia de Orta, Amadora-Sintra, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém, Abrantes e Leiria. Já nas urgências de pediatria, fecham os serviços em Vila Franca de Xira, Loures e Torres Vedras. Ainda assim, o diretor-executivo do SNS diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. Álvaro Almeida acredita que ter urgências fechadas não significa que o Serviço Nacional de Saúde esteja também fechado.

Quando nós vemos no portal do SNS que há oito ou 10 urgências fechadas, não significa que o SNS está fechado. Significa apenas uma coisa: das 168 portas de entrada que a rede de urgências do SNS tem, 10 portas estão fechadas. O fato de a porta estar fechada não significa que não esteja também a funcionar, como é o caso aqui, neste momento, na urgência de obstetrícia do Amadora-Sintra. A porta está fechada desde as 8h, mas neste momento estão seis pessoas a ser observadas.

Declarações do diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, que diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. Ora a ideia é desmentida por Fernando Araújo, que alerta para uma situação grave na saúde. O antigo CEO do Serviço Nacional de Saúde diz que só em blocos de parto encerrados são já o dobro do que na mesma altura do ano passado.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. Por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E eu sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de assistência instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, à Rádio Observador, que desmente Álvaro Almeida, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, que diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. Olhamos agora para a política nacional. O PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político. A acusação é feita por Marcos Perestrello no programa Facto Político, na Sic Notícias. O porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva. Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello, o porta-voz do PS às eleições legislativas, em declarações à Sic Notícias, acredita que se o Partido Socialista vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo socialista. No desporto, o Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0 e cola-se assim ao Sporting. As Águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlidis. Na segunda parte, aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e o bis de Pavlidis. No final da partida, o técnico dos Encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assume que foram os justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivamos. Oportunidades para ambas as equipes, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, num ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Declarações de Bruno Lage, o treinador dos benfiquistas, dos encarnados. Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu ganhar a partida. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição do Vitória de Guimarães.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols, não há discussão possível. Nós temos que saber é: o resultado, para nós, é injusto, na perspectiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até o fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire, em análise à derrota do Vitória de Guimarães. O Benfica iguala agora o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23 em Barcelona. A seleção portuguesa bateu a campeã em título, Espanha, no desempate por pênaltis, 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes Gonçalo Bento em destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para a Espanha e agora conseguiu a conquista do título. Olhamos ainda para a atualidade internacional. Milhares de americanos saíram à rua em protesto contra Donald Trump. As dezenas de milhares de manifestantes marcharam este sábado no centro das principais cidades norte-americanas, mas também em Washington, à porta da Casa Branca. Entre as razões do descontentamento com a administração Trump estão as medidas de combate à imigração, como as exportações ilegais já travadas pelo Supremo Tribunal, mas também os despedimentos em massa de funcionários públicos, a repressão das pessoas LGBTI+ e o apoio norte-americano a Israel. Na Ucrânia, Volodymyr Zelensky garante que apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod. Citado pela BBC, o presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa ainda está a ser ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas, a situação é mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava ontem às 16h e seria para vigorar até hoje às 22h, hora de Lisboa. E é o ponto final neste Jornal das seis. A informação está de regresso às 18h30. Até já.