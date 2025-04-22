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Seis horas. As notícias com Maria João Brás.

Bom dia. Paulo Rêgo abre o caminho para o entendimento pós-eleitoral com o PS. No debate desta segunda-feira, frente a Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PCP ainda tentou colar os socialistas à AD, mas acabou por admitir que há espaço para reeditar a Geringonça.

Nós temos que responder à viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em laboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde. A resposta à habitação, é a isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam conosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda que com caminhos diferentes, não vale a pena.

Então, há caminho.

Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho.

Paulo Rêgo, num debate em que mais do que aquilo que separou o secretário-geral do PCP e o secretário-geral do PS, foi aquilo que os uniu. Pedro Nuno Santos voltou, ainda assim, a apelar ao eleitorado de esquerda para um voto útil no PS.

Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queira dar bolas fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD. E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem de ganhar as eleições à AD. E para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande expressão de voto.

Pedro Nuno Santos, que também neste debate reafirmou a posição do PS sobre Vítor Hugo Salgado, líder do PS Braga, demitiu-se do cargo na sequência das acusações de violência doméstica. Embora não negue, Vítor Hugo Salgado critica a posição do secretário-geral do PS, que decidiu não apoiar o socialista na candidatura à Câmara de Vizela. Salgado lembra Pedro Nuno Santos que ainda não foi ouvido ou julgado. Esta segunda-feira à noite foi ainda a vez do CHEGA e do Bloco de Esquerda trocarem ideias. André Ventura posicionou-se ao lado de Donald Trump na guerra das tarifas. O líder do CHEGA diz que se for primeiro-ministro, tomará também medidas protecionistas, uma vez que Portugal, segundo Ventura, está a ser invadido por países que produzem em massa e vendem produtos baratos.

Nós temos os seus amigos da China, da Índia, do Bangladesh, da Tailândia e de outros, a produzir em massa e invadir os mercados da União Europeia. Aqueles agricultores que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor automóvel que a Mariana Mortágua não quer saber, aquele setor têxtil que a Mariana Mortágua se calhar veste, mas não quer saber, são os mesmos que estão a ser penalizados por esta invasão de produtos baratos, de mão de obra escrava, quase tão escrava como a do Bloco de Esquerda, que depois despediu as grávidas e agora está aqui na Europa a fazer preços baratos. Nós dizemos não. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mariana Mortágua, se eu for primeiro-ministro português, há uma coisa que lhe digo: se vou ser protecionista nalgumas coisas, vou! Vou proteger a indústria portuguesa, a agricultura portuguesa, a indústria têxtil portuguesa, vou protegê-la até onde não conseguir mais.

Mariana Mortágua rejeita estas ideias e explicou ao líder do CHEGA, recorrendo a peças de Lego, por que esta visão protecionista prejudica a economia portuguesa. No entanto, o ponto mais quente do debate não foi este, foi quando André Ventura recorreu ao exemplo da irmã da coordenadora do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, que terá sido assaltada.

Até o carro da sua irmã foi assaltado no Martinho Nie.

Eu percebo a sua preocupação.

Quem é que chamou? Chamou o Batman? Não, chamou a polícia, não foi?

Eu percebo a sua preocupação, mas posso lhe dizer que não está confirmado que tenha sido um deputado do CHEGA. Portanto, a mala da minha irmã não apareceu, mas não está confirmado que tenha sido um deputado do CHEGA. Percebo a sua preocupação.

Mas foi à polícia, não foi? Não chamou o Batman, nem o Super-Homem, nem o homem-aranha.

Mariana Mortágua.

Mariana Mortágua e André Ventura, numa troca de acusações neste debate de segunda-feira. Mudamos de assunto. A Congregação de Cardeais reúne-se hoje pela primeira vez desde que o Papa Francisco morreu, vítima de um AVC. Reúne-se no Vaticano esta terça-feira. Inicia-se uma série de encontros que vão levar à nomeação do próximo Papa. Hoje os cardeais vão discutir as cerimônias fúnebres, mas há algumas indicações do que vai acontecer. O Papa Francisco deixou no testamento a indicação de como deveria ser sepultado. Será na Basílica Papal de Santa Maria Maior, mas de forma simples, sem grandes decorações, só com a inscrição a dizer Francisco. O Conselho de Ministros italiano reúne-se também hoje para estudar o plano logístico para receber milhares de fiéis em Roma nos próximos dias. E também vários chefes de Estado de todo o mundo prestaram homenagem a Francisco durante esta segunda-feira. Em Portugal, o governo decretou três dias de luto nacional. Foi o caso também de Marcelo Rebelo de Sousa, que lembra Francisco como uma voz de coragem. O presidente da República falou esta segunda-feira à noite no Palácio de Belém e destacou a amizade tardia, mas intensa do Papa com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude, há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que depois da mensagem ao país, foi até à Sé de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa, onde também marcaram presença o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e representantes dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas. Entretanto, em Fátima, dezenas de fiéis juntaram-se esta segunda-feira para homenagear Francisco. A Rádio Observador esteve no Santuário de Fátima, onde se rezou pelo chefe da Igreja Católica. Nadine Soares.

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.

Da oração ao silêncio, diferentes maneiras de prestar homenagem. Uma centena de fiéis visitou o Santuário de Fátima neste dia em que morreu o Papa Francisco. Alguns sentiram que tinham de ir até este local religioso, um dos símbolos da Igreja Católica.

Especificamente, nem sei porquê.

Depois de saber esta notícia?

Algo me puxou. Foi isso.

E no santuário, muitos sabiam que perderam um grande homem, um mentor.

Acho que é muito triste, deprimente mesmo, uma pessoa estar aqui e saber que o mentor, digamos assim, da Igreja Católica acaba de falecer. Um grande mentor da Igreja Católica.

Outros esperam um sucessor que esteja à altura de Francisco na luta pela paz.

É uma incógnita. Espera-se uma pessoa que seja como ele. Se não for igual, que seja melhor, mas que ao menos tente fazer o que ele fez sobre as guerras que estão a passar e que se avizinham.

E um líder que continue a aproximar-se dos jovens.

Os mais novos é que são o futuro. E eu acho que era extremamente importante, pelo menos o Papa que vier agora, mantenha a chama de continuar a acreditar nos jovens.

Em Fátima, os fiéis choraram a perda do Papa Francisco, com chuva a cair dos ombros. A reportagem da jornalista Nadine Soares, no Santuário de Fátima. Terminamos com a atualidade internacional. O Catar e o Egito vão apresentar uma nova proposta de cessar-fogo a Israel e ao Hamas, de acordo com a BBC, que cita uma fonte palestiniana. Em cima da mesa está uma trégua de um ano. Para isso, Israel deve sair totalmente da Faixa de Gaza e o Hamas tem de libertar todos os reféns israelitas ainda em cativeiro. Israel ainda não se terá pronunciado sobre a proposta. A BBC, no entanto, avança que uma delegação do Hamas está a caminho do Cairo para reunir-se com os mediadores. E no leste, a Rússia lançou o ataque massivo em Odessa esta noite. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Os drones atingiram um edifício residencial. Este ataque acontece numa altura em que Vladimir Putin disse a um canal de televisão russo estar aberto a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia. Isto também depois das tréguas, onde Zelensky propôs um cessar-fogo de 30 dias, mas ainda sem resposta por parte de Moscovo. Esta é a notícia de fecho deste noticiário. Regressamos às 18h30. Até já.