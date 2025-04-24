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Seis horas. As notícias com Maria João Brás.

Bom dia. Uma maioria maior. Luís Montenegro está confiante que vai sair das eleições com uma maioria reforçada. O líder da AD afirma que os portugueses querem ver o programa eleitoral da Aliança Democrática cumprido.

Um ano foi suficiente para que as portuguesas e os portugueses soubessem qual é a nossa capacidade de realização, soubessem qual é a nossa capacidade de executar o nosso compromisso, de executar o programa que sujeitámos a votos e que depois pusemos em apreciação na Assembleia da República. E é por isso que estou convencido que esta maioria também vai ser uma maioria maior. Maior porque vai preencher as capacidades de que precisamos.

Luís Montenegro, no discurso, na apresentação de um livro sobre Sá Carneiro, onde também marcou presença Cavaco Silva. Sem nunca referir o atual líder da AD ou a crise política, o antigo presidente da República relembrou os ataques da oposição a Sá Carneiro em 1980, ataques esses que foram em vão, segundo o histórico social-democrata.

Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a Aliança Democrática voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro, por parte do Partido Socialista e do Partido Comunista, tiveram, afinal, efeitos contrários àquilo que eles esperavam.

Aníbal Cavaco Silva, na apresentação do livro sobre Sá Carneiro, no CCB, esta quarta-feira. Ainda na política nacional, Paulo Raimundo alerta o PS: um entendimento à esquerda só será possível se os socialistas alterarem o programa eleitoral. O secretário-geral do PCP não fecha, no entanto, uma possibilidade a reeditar a geringonça.

Nós temos um país que teve 19 urgências fechadas no fim de semana passado. Falta médicos, falta professores, falta investigadores. Dois milhões de pobres, 380 mil crianças nesta situação. Ora, a política serve para quê? É para responder a isto?

Então diga muito rapidamente e diretamente.

Se for para responder a isto, não faltaremos, como nunca faltámos. Nós nunca falhamos às soluções. O PS tem que mudar o seu programa, que o programa que tem não responde às necessidades do país.

Paulo Raimundo, no debate desta quarta-feira frente a Inês de Sousa Real, também a porta-voz do PAN, definiu linhas vermelhas, mais concretamente com a AD.

É muito difícil haver qualquer tipo de consenso ou convergência com o governo da AD e de Luís Montenegro, quando sabemos os recuos que fez na proteção animal, quando quer voltar a abater animais nos canis municipais, ou até mesmo quando anda a fazer estes números do ponto de vista mediático no combate à corrupção. Ainda agora deste Conselho de Ministros, saiu também mais uma medida para o combate à corrupção, que sabemos que é uma medida puramente eleitoralista.

Inês de Sousa Real, no debate contra Paulo Raimundo, na CNN Portugal. O governo adiou a agenda festiva do 25 de abril. A decisão foi comunicada esta quarta-feira pelo ministro da Presidência. António Leitão Amaro justifica os três dias de luto nacional por causa da morte do Papa Francisco impõem recato nas celebrações. Uma decisão que, para Rui Tavares, desrespeita a democracia e demonstra ingratidão por parte do governo.

E agora temos o governo a escusar-se a participar plenamente nas comemorações da democracia, sem a qual o governo não existe e não é legítimo. E tendo por base os dias de luto nacional por causa da morte do Papa Francisco, no que me parece ser uma singular falta de respeito pela democracia, pelo 25 de abril e pelo próprio Papa Francisco. Portanto, eu apelo a que o governo veja a luz e perceba que deixar de celebrar a democracia sob qualquer pretexto é, basicamente, um sinal de ingratidão.

Rui Tavares, porta-voz do LIVRE, num som captado pela Agência Lusa. Embora o governo não vá participar na agenda festiva do 25 de abril, a sessão solene na Assembleia da República mantém-se e o Executivo vai estar presente. E hoje a Basílica de São Pedro no Vaticano vai continuar a receber fiéis que querem dizer o último adeus ao líder da Igreja Católica. O corpo do Papa Francisco vai ficar nesta basílica até sábado, dia do funeral. Ontem, quarta-feira, segundo dados da Santa Sé, estiveram na basílica cerca de 20 mil pessoas. O governo italiano prevê que cheguem a Roma 200 mil pessoas para prestar a última homenagem a Francisco. E ainda na atualidade internacional, Donald Trump pressiona Volodymyr Zelensky para aceitar os requisitos da Rússia. De acordo com o site norte-americano Axios, Washington terá apresentado um plano a Kiev, onde, entre outros pontos, se estabelece a não adesão à NATO, o reconhecimento dos territórios conquistados por Moscovo como parte da Rússia, o que inclui também a Crimeia. Neste ponto, o presidente ucraniano está irredutível, não aceita reconhecer a Crimeia como russa. Donald Trump, que está confiante que a Rússia vai aceitar este plano, coloca o ônus da continuação da guerra em Zelensky e avisa que se o presidente ucraniano quiser continuar a lutar, poderá mesmo perder o país inteiro. Ainda no leste europeu, Kiev foi alvo de um ataque russo com drones esta noite. De acordo com o presidente da Câmara da capital ucraniana, pelo menos nove pessoas morreram, dezenas ficaram feridos, incluindo crianças e uma mulher grávida. Vários edifícios residenciais foram atingidos. Terminamos no desporto. O Benfica está na final da Taça de Portugal. Venceu o Tirsense esta quarta-feira por 3x0. O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogia o percurso da equipa.

Acho que foi um percurso muito bom nesta competição. Marcámos acima dos 20 gols, chegámos com mérito ao Jamor, era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade, no intervalo, também de corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso também muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar, marcámos quatro, acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV. Já o treinador do Tirsense, Emanuel Simões, reconhece que o resultado foi pesado.

Fizemos uma primeira parte, acho que muito repartida, e acho que estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado, eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificámos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isto como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols, mas eu acho que dignificámos, mostrámos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um bocadinho mais para além do patamar onde estás.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV. É a notícia de fecho deste jornal. Regressamos às 18h30 com a síntese. Até já!