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São 6 horas. As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. A Ministra da Justiça admite que é preciso mais tempo para regularizar a situação nos serviços de urgência, em particular na Península de Setúbal. Ontem, em entrevista à SIC, Ana Paula Martins foi confrontada com o atual estado da saúde. Diz que não se pode normalizar a ideia de ter urgências encerradas, mas realça que durante o último ano foram feitos vários progressos na área da obstetrícia. Em relação ao fecho de vários serviços de urgência, Ana Paula Barnies admite que não está tudo resolvido e pede tempo para a estabilização.

Se me pergunta se está tudo feito, não está. Não está tudo feito. Vamos levar algum tempo a conseguir estabilizar, nomeadamente a Península de Setúbal, que como sabemos, é a área mais crítica, já era a área mais crítica quando entramos. Mas este ano, ao contrário do ano passado, em que o Hospital Garcia de Horta, que é muito conhecido e que é o hospital com mais capacidade de resposta, nós este ano vamos ter o Hospital Garcia de Horta, pelo menos em 11 dias, com abertura total.

Ana Paula Martins a assegurar que o Hospital Garcia de Horta vai ter o serviço de urgência normalizado a partir de setembro. Questionada também sobre a intenção de PSD e CDS em retirar o conceito de violência obstétrica da lei, a ministra esclarece que a lei precisa de aperfeiçoamento.

Essas reclamações têm que ser levadas muito a sério. A literacia também e o acompanhamento destas mulheres tem que ser levado muito a sério. E a lei o que faz é corrigir áreas clínicas que, se não forem corrigidas, vamos ter alguns problemas muito sérios, porque os médicos vão começar a recusar-se a fazer algumas destas intervenções.

A Ministra da Saúde ontem, em entrevista à SIC, Ana Paula Martins deixou ainda a garantia de que o privado não vai substituir o Serviço Nacional de Saúde enquanto ocupar o cargo de ministra. O Presidente da República quer conhecer o plano do governo para o SNS nos próximos quatro anos. Marcelo Rebelo de Sousa não comentou os problemas na emergência médica e escusou-se a responder à pergunta sobre se acha que a ministra merece o benefício da dúvida. O chefe de Estado considera, sim, que é fundamental conhecer as ideias da ministra Ana Paula Martins.

O muito importante é saber como é que todo o Sistema Nacional de Saúde, em particular o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, vai funcionar nos próximos anos, uma vez que vem de uma experiência dos governos anteriores, ficou a meio dessa experiência, com mudanças de liderança. E, portanto, é fundamental saber como é que se vai organizar, como é que vai funcionar, porque é um governo de quatro anos e é um planeamento a quatro anos, que é importante ouvir da parte do governo.

Marcelo Rebelo de Sousa, ontem, no final da cerimônia de entrega dos Prêmios Gulbenkian para a Humanidade. Ainda no tema da saúde, o único helicóptero apto para emergência médica à noite consegue aterrar apenas em dois hospitais, mas só um está certificado. A notícia é do jornal Expresso, que cita a Autoridade Nacional de Aviação Civil. Dos seis heliportos certificados em Portugal continental, apenas o do Hospital de Braga é capaz de suportar o peso e as dimensões da única aeronave, que até hoje pode operar à noite nas missões de emergência médica para o INEM. A maioria dos heliportos dos hospitais não está configurada para o peso e as dimensões do Merlin EH101, como os casos do Centro Hospitalar do São João, no Porto, e o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Recordo ainda que hoje passa a estar disponível um novo helicóptero da Força Aérea. Fica disponível para transporte de emergência durante 24 horas, anunciou ontem o ministro da Defesa, Nuno Melo. Ainda na atualidade nacional, o Chega deixa um aviso ao governo e admite quebrar o acordo sobre a lei da nacionalidade. Posição assumida por André Ventura ontem, em entrevista à TVI, o líder do Chega não esconde que está disponível para viabilizar propostas do executivo, mas lembra o papel de oposição. Sobre as matérias de imigração e nacionalidade, Ventura admite voltar atrás no acordo com a AD e enumera cinco linhas vermelhas.

Quando se entra ilegal, não se pode depois atribuir um visto de residência, porque é premiar quem entrou ilegal, é premiar quem cometeu crimes. Para nós, isto é um ponto fundamental. Um: podemos atribuir a nacionalidade, mas não a quem tiver dependente de apoios sociais, porque já temos os nossos, sinceramente, pra pagar subsídios. Não precisamos que venham de fora pra ter subsídios nossos. Três: quem obteve a nacionalidade de forma fraudulenta, deve ser anulada e não deve poder voltar a ter. Seguro de saúde. Para nós é fundamental, quem vem pra Portugal, venha com o seguro que lhe permita dizer ou pagar quando chega a Portugal, pra não estar a onerar uns serviços que já não existem pra os nossos. Finalmente, pra mim é fundamental que quem vem pra Portugal, obtém nacionalidade e viola uma mulher ou mata alguém, pra mim perde a nacionalidade. Se o PSD achar que isto é demasiado radical, eu pedir-lhe que olhasse para o que está a partir.

Retira o acordo.

Sim, porque isto é uma questão fundamental pra nós.

André Ventura ontem na TV. O presidente do Chega falou ainda sobre a polêmica dos nomes das crianças estrangeiras no Parlamento. Garante ter informações sobre diretores de escolas e associações de pais que confirmaram situações de alegada injustiça no acesso ao ensino de cidadãos nacionais por oposição aos estrangeiros. É discutida e votada hoje no Parlamento a proposta de lei do governo que prevê a descida de 500 milhões de euros no IRS, votação essa que ocorre na especialidade, depois de na generalidade ter recolhido os votos favoráveis de PSD, CHEGA, Iniciativa Liberal, CDS, PAN e JPP. Livre, Bloco de Esquerda e PCP votaram contra, o PS absteve-se. A proposta abrange os rendimentos do primeiro ao oitavo escalão do IRS. Terá efeitos já em agosto e setembro, com retroativos a janeiro. Este alívio abrange os salários até 6.297 € e com este desagravamento das taxas de retenção na fonte, o governo pretende aumentar o consumo no verão de forma a impulsionar o crescimento económico. Também no Parlamento, os deputados discutem hoje se a violação deve ser crime público, permitindo que qualquer pessoa o possa denunciar e não exclusivamente a vítima. Acontece menos de um ano depois de o assunto ter sido debatido no Parlamento. O debate foi agendado pelo Bloco de Esquerda, que apresenta um projeto de lei no sentido de tornar precisamente a violação como crime público, assim como o PAN, o Chega e o Livre. Em outubro do ano passado, o Parlamento chumbou um projeto de lei do grupo parlamentar do Chega, que pretendia precisamente alterar o Código Penal para que o crime de violação passasse a ter uma natureza pública. Agora uma notícia Observador. Nas autárquicas permanecem as dúvidas em torno da coligação de direita à Câmara Municipal de Lisboa. CDS e Iniciativa Liberal competem pelos melhores lugares na aliança. Já existe um princípio de acordo para que a coligação de Carlos Moedas venha a integrar o CDS e a Iniciativa Liberal. Ainda assim, as negociações continuam sem que exista ainda um desenho final do que possa ser a distribuição de lugares no futuro executivo autárquico. Ao Observador, uma fonte próxima do autarca de Lisboa cita o recado de Carlos Moedas: "Cada coisa a seu tempo". O mal-estar entre todas as partes envolvidas tem vindo a aumentar e o autarca ameaça mesmo deixar os partidos fora do acordo, caso a Iniciativa Liberal e CDS continuem com pressa e exigências desproporcionais. O Observador sabe que o número de lugares no executivo é um dos temas de discussão. Isto porque o peso atual da Iniciativa Liberal pode resultar em menos vereadores para o lado dos democratas cristãos, que estão agora numa posição mais delicada face a quatro anos. Este é um artigo dos jornalistas Inês André Figueiredo, Miguel Santos Carrapatoso e Mariana Lima Cunha, que faz esta hora manchete no site do Observador. Na atualidade internacional, o Brasil vai responder com reciprocidade às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Donald Trump enviou ontem uma carta a Lula da Silva a anunciar a imposição de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. Pelo meio, o líder norte-americano teceu elogios ao antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que considera estar a ser alvo de uma caça às bruxas na sequência do julgamento sobre uma alegada tentativa de golpe de Estado. Lula da Silva devolveu a carta a Trump, diz ser ofensiva e mentirosa. O presidente brasileiro anunciou ainda que vai responder às tarifas norte-americanas com base na lei da reciprocidade económica. No Médio Oriente, dois dos maiores hospitais de Gaza pedem ajuda e alertam para a escassez de combustível causada pelo cerco de Israel. São alertas desesperados deixados pelos hospitais de Al Shifa, no norte de Gaza, e Nasser, no sul de Khan Yunis, dá conta uma reportagem no local da Al Jazeera. Os médicos destes hospitais alegam que o cerco israelita pode transformar os centros médicos em cemitérios silenciosos. O diretor do hospital de Al Shifa disse ao Al Jazeera que mais de 100 bebés prematuros e cerca de 350 outros pacientes correm risco de vida nesta altura. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese das 18h30.