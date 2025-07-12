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As notícias com Matilde Malva Sabino.

Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se à festa dos 50 anos de independência de São Tomé e Príncipe, ao lado do presidente são-tomense Carlos Vila Nova, até a madrugada deste sábado. À meia-noite, uma hora da manhã em Lisboa, na Praça da Independência, o chefe de Estado português viu chegar a tocha com a Chama da Pátria, uma tradição anual que marca o arranque das comemorações oficiais do 12 de Julho e que Marcelo aplaudiu. Na hora que antecedeu a chegada da tocha, os dois presidentes caminharam pela praça em convívio com parte da população que ali se juntou ao som de música. Horas antes, o presidente da República disse considerar que as condições de privatização da TAP salvaguardaram a posição do Estado na empresa. Em São Tomé e Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que foi previamente informado pelo primeiro-ministro sobre o processo de privatização da TAP. Questionado sobre se concorda com a venda, o chefe de Estado relembrou que a questão esteve já presente em governos anteriores e que o negócio esteve perto de se concretizar. O presidente da República considera que as condições da privatização preservam a posição do Estado na empresa.

É uma solução, primeiro, que salvaguarda a posição dos trabalhadores. Segundo, que salvaguarda a prevalência de Portugal e do Estado português, porque é minoritária a parte estrangeira, seja de um ou de dois candidatos, ou três, os que forem. Depois, porque há certamente uma preocupação de encontrar uma solução que seja rápida, mas também muito respeitadora de procedimentos.

À possibilidade de se recuperar o dinheiro investido na companhia aérea, Marcelo Rebelo de Sousa defende que é prematuro estar a falar em valores e que é preciso esperar para ver. Quanto à Cimeira da CPLP, em Bissau, marcada para 18 de julho, Marcelo indica que ainda está por definir a delegação portuguesa, mas nega que haja um problema diplomático. O PS reforça que o Estado deve manter uma participação na TAP, apesar de concordar com a privatização da companhia aérea, José Luís Carneiro acredita que a TAP deve garantir o serviço público nacional e ligações aos países da diáspora. O secretário-geral do PS defende que a empresa tem de se abrir ao investimento privado para continuar a crescer.

Entendemos que a TAP, para crescer, tem que se abrir ao investimento privado, investimento com competência técnica e com capacidade financeira e, por outro lado, que garanta que o Estado português continua a ter uma palavra a dizer naquelas que são funções relevantes da companhia aérea. Por um lado, continuar a garantir que o hub está localizado em Lisboa, ponto um. Temos que fazer com que ela faça a relação com a nossa diáspora, que se encontra em todas as regiões do mundo, e tem também que ser um fator de coesão, garantindo e assegurando o serviço público aos Açores e à Madeira.

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação do candidato autárquico à Câmara do Bombarral. O secretário-geral do PS diz ainda que há uma descoordenação da emergência médica e quer que o chefe do Estado-Maior da Força Aérea seja ouvido com caráter de urgência no Parlamento. José Luís Carneiro deixa críticas ao governo.

Há uma descoordenação total em relação à coordenação da emergência médica. Há entidades do Estado que sacodem as suas responsabilidades para outros setores da administração. A defesa diz que é com a saúde, a saúde diz que é com a defesa e por isso o Partido Socialista acabou de pedir uma audição com caráter de urgência ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea para procurar, por um lado, saber que planos é que estão previstos para esse apoio à emergência médica.

O líder socialista avisa que quer levar o assunto ao debate sobre o Estado da Nação na quinta-feira. Ainda na saúde, os obstetras contratados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão ganhar mais 40% em relação ao salário normal. São seis médicos obstetras que aceitaram deixar o setor privado para integrar, a partir de setembro, o deficitário serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta. Estes novos médicos vão ter acesso a vagas carenciadas, criadas através de um decreto-lei em julho de 2015, pelo governo de Pedro Passos Coelho, que tem como objetivo atrair médicos para zonas cronicamente carentes. Isto vai permitir aos profissionais obterem um rendimento mensal de cerca de € 1.300 brutos acima do salário base. Têm ainda direito a outras regalias relacionadas com dias de férias, apoio aos filhos e pagamento das despesas de deslocação. Xavier Barreto, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, apela ao governo para que o problema das urgências obstétricas da margem sul do Tejo fique resolvido antes de setembro. À Rádio Observador, Xavier Barreto diz que uma solução viável seria, por exemplo, a criação de urgências regionais, que permitiria resolver o problema da falta de recursos. As escalas dos três hospitais da península de Setúbal passariam a estar concentradas, de forma que existisse pelo menos uma maternidade a funcionar de forma permanente. Com a ministra da Saúde a reconhecer esta solução, o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares deixa o apelo ao governo e aos restantes partidos para que não se espere até o final do verão.

O diretor-executivo tem dito que concorda com as urgências regionais. A própria ministra assumiu agora muito recentemente. E, portanto, o nosso apelo é que passem rapidamente à prática. Portanto, no nosso entender, não há nenhuma razão para esperarmos até setembro. É claro que isto levanta problemas políticos, portanto, também não podemos ignorar. E o que nós temos aqui pedido é que as diferentes forças políticas assumam este consenso, que analisem com rigor, com detalhe, as alternativas que estão à nossa disposição, que concordem com a solução para que depois não utilizem isto como arma de arremesso político.

Declarações de Xavier Barreto à Rádio Observador Em cinco anos, as instituições de saúde sinalizaram 550 casos de negligência de bebês com menos de dois anos ou 60 recém-nascidos e bebês abandonados. É a manchete da edição impressa do jornal "Público" este sábado. Os dados são da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que mostram que instituições como hospitais ou centros de saúde atuam sobretudo nos primeiros meses de vida do bebê. Entre 2020 e 2024, os casos sinalizados mais do que duplicaram, passaram de 69 para 172. No entanto, neste período, a proporção de sinalizações que resultaram em medidas aplicadas caiu, passou de 56% para apenas 42% em quatro anos. Abre este sábado o Serviço de Urgência Básica do novo Hospital de Sintra, que vai ser inaugurado na segunda-feira. O serviço está aberto a partir das 08h00. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, Carlos Sá, a atividade vai ser feita de forma faseada. Carlos Sá sublinha que os utentes que precisarem de deslocar-se ao Serviço de Urgência Básica devem contactar primeiro o SNS 24. O novo Hospital de Sintra vai permitir aliviar a pressão do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, um dos maiores na região de Lisboa e Vale do Tejo, ao passar a atender os casos não urgentes no serviço de urgência. Mariana Leitão confia no crescimento da Iniciativa Liberal nas autárquicas, mas reconhece que conquistar as câmaras vai ser difícil. Em entrevista à Agência Lusa, a candidata única à liderança da IL assegura que o objetivo do partido é crescer nas eleições autárquicas de 12 de outubro, contudo, não fixa uma meta eleitoral. A candidata liberal reconhece que presidir uma câmara é um objetivo, por enquanto longínquo.

Presidente de câmara nesta fase acho muito difícil. Agora, vamos estar em mais câmaras, vamos nos candidatar a mais câmaras, a mais assembleias municipais, a mais assembleias de freguesia do que há quatro anos. Parece-me que comparativamente com há quatro anos, o nosso resultado será bastante melhor. Vamos crescer, vamos nos implementar mais no território, o que também é muito relevante, e acho que esse já é um objetivo muito ambicioso e que eu estou muito confiante que vamos conseguir alcançar.

Declarações de Mariana Leitão à Lusa antes da 10ª Convenção Nacional da IL, a 19 de julho, em Alcobaça. Sobre as eleições presidenciais, Mariana Leitão afirma que o partido pretende apoiar alguém que represente os ideais liberais e recusa que tenha de ser necessariamente um membro da IL. No desporto, Portugal está de fora do Europeu de Futebol. A seleção feminina perdeu frente à Bélgica por 2 x 1, no último jogo da fase grupos do Campeonato da Europa. Com este resultado, a equipa das Quinas falha a passagem aos quartos de final da prova. Na conferência de imprensa de rescaldo à partida, o selecionador nacional, Francisco Neto, assume a responsabilidade pela derrota e esclarece que Portugal teve vários erros individuais e coletivos.

Hoje foi, sem dúvida nenhuma, o jogo onde conseguimos criar mais oportunidades, dominar mais o jogo, assumir mais o jogo em meio-campo adversário, mas, ao mesmo tempo, também uma das grandes ilações é que os erros nos penalizaram muito. Cometemos alguns erros individuais e coletivos e isso intranquilizou-nos muito durante a competição. Os jogos têm que ser jogados em 90 minutos, sofremos em dois jogos gols demasiado cedo para quem quer competir a este nível e aí, sem dúvida nenhuma, o responsável disso sou sempre eu.

Declarações de Francisco Neto no Estádio de Sion, na Suíça. Neste Europeu, a seleção não somou qualquer vitória. No internacional, uma juíza federal dos Estados Unidos da América ordenou esta sexta-feira o fim das detenções indiscriminadas por parte do governo no sul da Califórnia. Também foi emitida uma ordem que impede o governo federal de restringir o acesso de advogados a um centro de detenção de imigrantes em Los Angeles. A juíza emitiu as ordens no dia seguinte a uma audiência em que grupos de defesa dos imigrantes argumentaram que o governo estava a violar direitos fundamentais protegidos na Constituição. Estes grupos acusam a administração de Donald Trump de perseguir sistematicamente pessoas de pele mais escura no sul da Califórnia. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa com a síntese das 18h30.