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As notícias com João Lourenço.

Muito bom dia. Jornadas parlamentares do PSD arrancam esta segunda-feira em Évora com o candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes. Estes debates, organizados também em conjunto com a bancada do CDS-PP, têm o lema "Transformar Portugal" e vão contar com a presença também de caras conhecidas do universo social-democrata, como Pedro Santana Lopes e também Pedro Duarte. A sessão de encerramento, na terça-feira, está a cargo do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. José Luís Carneiro aconselha o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. O secretário-geral do Partido Socialista diz que é preciso estudar já as medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como os setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

Declarações de um líder do PS na apresentação de mais um candidato socialista às autárquicas, neste caso, na Lousada. José Luís Carneiro lembrou que há vários meses que se ouve falar, por parte dos Estados Unidos, da possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter, para já, um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos econômicos. Já quanto à polêmica relacionada com a utilização de helicópteros da Força Aérea para transporte de doentes, José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e da saúde. O secretário-geral socialista promete ainda apresentar uma resposta para a coordenação de emergência hospitalar e considera que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos sistemas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se não tiver o governo a competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

As palavras de José Luís Carneiro, em Lousada, resposta aos jornalistas em mais um evento do PS rumo às eleições autárquicas. Também nas autárquicas, a Iniciativa Liberal aprovou 14 coligações com o PSD, incluindo nas cidades de Coimbra, Sintra e Vila Nova de Gaia, o acordo em Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha, a Braga, e 14 em coligação. Apesar das várias alianças aprovadas de um lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura da coligação em Lisboa. Acusou Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excepcional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito no caso de existir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado este domingo nos jornais JN e no Público, que dava conta dessas mesmas casas que não estão nem no mercado de venda, nem no arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa assim o governo, mas também o PS, de evitarem este assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias, elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas, Coimbra Mudar Mesmo. Também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados Lá por fora, Volodymyr Zelensky disse este domingo que a ofensiva russa deste verão não atingiu as expectativas do Kremlin. Na conta oficial no Telegram, o presidente ucraniano reforça que é importante que cada uma destas tentativas da ofensiva russa esteja a ser combatida graças à resiliência da defesa ucraniana. A mais recente ofensiva russa começou no início de maio. Benjamin Netanyahu terá prometido que após o cessar-fogo, volta à guerra em Gaza. É o que avança a televisão israelita Channel 12. Terão sido as palavras do primeiro-ministro israelita. O canal diz que Netanyahu terá prometido ao ministro das Finanças israelita que vai voltar à guerra depois do cessar-fogo de 60 dias em Gaza, que está a ser discutido com o Hamas e com o Qatar. No desporto, Borja Sainz é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O extremo-esquerdo espanhol assina contrato com os Dragões até 2030. Sainz, de 24 anos, chega proveniente dos britânicos do Norwich City, numa transferência que pode ultrapassar os € 15 milhões. Na reação a esta contratação, o team manager dos Dragões, Jorge Costa, afirma que o jogador já era um alvo antigo dos azuis e brancos.

Um jogador desconcertante, que faz coisas diferentes, um ala à moda antiga e que certamente vai entusiasmar, e de que maneira, os nossos adeptos. Um jogador que nós seguimos há algum tempo e que, felizmente, vai fazer parte do nosso plantel. Vem ao encontro daquilo que o nosso presidente disse. Queremos uma equipa forte, acho que estamos a construir, com o intuito e com a esperança de termos um ano de sucesso.

Declarações de Jorge Costa aos canais oficiais do Futebol Clube do Porto. Borja Sainz junta-se assim aos já reforços dos Dragões, Gabri Veiga, Dominique Papitch e também João Costa. Estes jogadores já estão às ordens do novo técnico dos Dragões, Francesco Farioli. O Chelsea venceu o Paris Saint-Germain e conquistou o Mundial de Clubes. O resultado fixou-se nos 3 x 0 a favor dos Leões de Londres. Valeram os dois gols de Cole Palmer e também do avançado brasileiro João Pedro, ainda na primeira parte. O Chelsea, de Pedro Neto e também de Dário Essugo, venceu assim o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e também de João Neves. Este último acabou expulso da partida após uma agressão a Marc Cucurella. Uma final 100% europeia, que foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Este estádio que será o palco da final do próximo Campeonato do Mundo de Seleções. Para sempre um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Um dia marcado por homenagens a Jota e ao irmão André Silva, no regresso do Liverpool ao relvado. Os Reds realizaram este domingo o primeiro jogo de pré-época, um duelo com o Preston North End, que os Reds venceram por 3 x 1. O resultado pouco importou na tarde de domingo, onde nas bancadas e no relvado houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva.

"Nunca caminharás sozinho", "You will never walk alone". O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim foi entoado o hino em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cascóis, tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados. E os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico de Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês, depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo, para sempre o lad from Portugal".

Jornalista Miguel Cordeiro, com as homenagens a Diogo Jota e ao irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem o eterno número 20 do Liverpool. Ponto final neste noticiário das seis da manhã. Meu nome é João Lourenço. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.