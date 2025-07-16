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As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito bom dia. As alterações à Lei de Estrangeiros e a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP são votadas hoje no Parlamento Português. As transvotações já têm aprovação assegurada pelos partidos de direita. Entre as mexidas na lei está o reagrupamento familiar, onde os partidos impõem um prazo mínimo de dois anos para que os pedidos sejam feitos após a atribuição da autorização de residência. Outra das novidades deste diploma é eliminar a possibilidade de pedir em território nacional as autorizações de residência. Para além disto, a proposta de redução do IRS em 2025 e a previsão de nova descida do imposto no próximo ano são apreciadas também na Assembleia da República, em votação final. O texto consagra uma diminuição das taxas do primeiro ao oitavo escalão em 2025 e prevê também uma nova descida das taxas em 2026, do segundo ao quinto escalão, já para o próximo ano. José Luís Carneiro apela à consciência histórica e exige que Montenegro defina com quem quer soluções de Estado. O líder do PS falou no final da reunião da Comissão Política Nacional do Partido e disse que se Montenegro mantiver a preferência pelo CHEGA, isso significa uma rutura com o PS.

O primeiro-ministro tem que decidir com quem quer construir as soluções de Estado, as soluções de soberania. E o primeiro-ministro tem que ter consciência histórica e tem que ter memória do que significa o Partido Socialista, do que significa o PPD e do que significa o CDS. São os partidos que construíram as liberdades, os direitos e as garantias fundamentais. E, portanto, criar quaisquer dúvidas sobre esta matéria significa que o primeiro-ministro não está à altura das responsabilidades que está a desempenhar.

O líder socialista avisa também que o PS nunca pode ser colocado ao nível do CHEGA. José Luís Carneiro critica ainda as mudanças de posição protagonizadas pela AD em matéria de política externa. O secretário-geral do PS acusa a coligação do governo de quebrar uma convergência que existia desde 1976.

E as posições que foram adotadas por parte do governo quebram uma dimensão de convergência estratégica que há, pelo menos, desde 1976, entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista em relação à política externa portuguesa. Isto vai ter efeitos muito nocivos na relação entre o Partido Socialista e a AD.

As palavras de José Luís Carneiro após mais uma reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Estas declarações captadas pela Sic Notícias. Quanto à reunião deste órgão do PS, José Luís Carneiro conclui que o governo está a fracassar em todas as suas prioridades políticas, como na saúde, na educação e também na política económica. Sobre a carta que enviou ao primeiro-ministro sobre a defesa, o líder do PS referiu que Montenegro não respondeu a nenhuma das questões que foram colocadas. Também o PS pede ajuda ao governo para que as autarquias tenham soluções para o caso das barracas, como o caso das barracas em Loures. Também à saída desta reunião da Comissão Política Nacional, José Luís Carneiro garante que o Ministério da Segurança Social e a Secretaria de Estado da Habitação têm de colocar todos os meios aos serviços dos autarcas.

Nós temos o dever de exigir ao governo que não deixe os autarcas sós perante dificuldades essenciais à vida das pessoas. Pessoas que estão a viver em especiais fragilidades. Em especiais fragilidades humanas, em especiais fragilidades na sua realização pessoal. O governo, por intermédio do Ministério da Segurança Social e do Ministério da Habitação, tem o dever de dialogar com os autarcas e de colocar seus meios aos serviços dos autarcas. E, portanto, as construções precárias, como é evidente, não são uma solução de habitação.

O PS mantém também o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do Partido Socialista diz que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais no bairro do Tamude, em Beja, durante a tarde de terça-feira e antes da apresentação de candidatos socialistas para as eleições autárquicas. José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro.

Garantem-me da Câmara Municipal de Loures que todos os cuidados houve em relação ao diálogo que foi feito com os respectivos cidadãos que foram confrontados com esta decisão. Garantem-me isso e, portanto, quero crer que assim foi.

As palavras de José Luís Carneiro, captadas pela RTP. A autarquia socialista de Loures iniciou, na passada segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde viviam mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro O jornalista António José Teixeira é ouvido hoje no Parlamento a pedido do PS, depois de ter sido demitido do cargo de diretor de informação pelo Conselho de Administração da RTP. No requerimento, o Partido Socialista refere que foi com estranheza que o grupo parlamentar recebeu o anúncio da mudança da direção de informação da RTP. Os socialistas acrescentam ainda que esta decisão coincide com o início de uma nova legislatura. A direção de televisão da RTP foi demitida a 24 de junho pelo Conselho de Administração, que indicou o jornalista Vítor Gonçalves como novo diretor de informação da televisão da estação pública. José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger o procurador-geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respetiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com um objetivo: proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates fez um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspetos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da Madeira. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

José Sócrates passou este dia a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias. Vamos à educação. A prova de Matemática do nono ano pode ser anulada em 15 escolas do país, a pedido dos encarregados de educação. Em causa, segundo o ministério, está o tempo de compensação que foi dado aos alunos durante a primeira fase do exame. Segundo a "Renascença", as escolas enviaram uma declaração para os pais assinarem. Este documento reitera que os encarregados de educação receberam informação do Júri Nacional de Exames sobre constrangimentos ocorridos no primeiro turno da prova de Matemática. Caso a anulação fique confirmada, os estudantes vão ter a oportunidade de realizar novo exame na segunda fase, já na próxima sexta-feira. A outra alternativa é a validação da prova de Matemática, sem a aplicação de qualquer medida excecional e sem conhecimento da prova. Carlos Moedas considera que há um antes e depois de Manuela Eanes na vida de muitas mulheres portuguesas. São declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa na cerimônia de entrega da Medalha de Honra da Cidade à antiga primeira-dama. No evento, que decorreu ao final da tarde nos Passos do Conselho, Carlos Moedas lembrou a forma como Manuela Eanes era vista nos primeiros anos de democracia.

Mas lembro-me, sobretudo neste dia, da forma como a minha mãe olhava para si, a admiração que tinha por si. Ela e as mulheres da sua geração em Beja, que era uma cidade ainda bastante fechada, que naquela altura tinha ainda muito de cinzento do antigo regime, e em si, essa geração da minha mãe viu o símbolo de algo novo, de uma sociedade mais aberta, mais moderna, de uma sociedade onde a mulher não estava reservada a um papel fixo e pré-definido. Houve para elas, essas mulheres, um antes e depois de Manuela Eanes em Portugal.

Manuela Eanes foi esta terça-feira homenageada em reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu em prol das causas públicas, especialmente na defesa dos direitos das crianças. Lá por fora, em Múrcia, no sul de Espanha, grupos de extrema-direita têm atacado imigrantes e usam como pretexto a agressão a um idoso por três marroquinos. Esta foi a quarta noite de protestos na Torre Pacheco, em Múrcia, desta vez contra jornalistas da RTVE. A equipa estava a fazer um direto quando foi insultada, perseguida e até agredida. A polícia teve de intervir e proteger os jornalistas espanhóis. Entretanto, já foram convocadas manifestações para as próximas três noites. É um ponto final neste noticiário das seis da manhã. Regresso dentro de meia hora para uma síntese de notícias. Até lá. Aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.