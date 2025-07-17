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As notícias com João Lourenço.

Muito bom dia. É hoje, o Parlamento recebe mais um debate do Estado da Nação. Esta é a última discussão antes das férias parlamentares e deve ficar marcada por matérias como a imigração e a saúde. Este debate tem a duração aproximada de quatro horas e será aberta com uma intervenção do primeiro-ministro Luís Montenegro. Ricardo Leão diz que justiça social não é dar a quem grita mais e pede ajuda ao governo. Através de um vídeo de sete minutos nas redes sociais, o autarca de Loures lembra que não foi a primeira intervenção, nem será a última, adiantando que a autarquia já demoliu, desde o início do mandato, cerca de 250 construções idênticas. Leão pede ajuda ao governo para solucionar o problema e afirma que o caso das barracas não está apenas em Loures.

"Esta não é uma questão local, é uma realidade que se repete em muitos conselhos da área metropolitana de Lisboa. É um tema complexo, sim, e que exige responsabilidade partilhada com o próprio governo. Cooperação entre os municípios, planos estruturados com critérios claros, justiça social e integração. A Câmara Municipal não foge às suas responsabilidades, mas também não pode continuar a ser deixada sozinha perante estes problemas estruturais."

Ricardo Leão esclarece que as construções ilegais colocam em causa a dignidade das pessoas. O autarca anuncia que não vai aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas.

"Não posso aceitar que movimentos políticos ou figuras públicas se aproveitem da pobreza e da fragilidade de algumas pessoas, apenas para ganhar protagonismo ou alimentar causas populistas. As construções ilegais são inaceitáveis, colocam em causa a segurança, a salubridade e dignidade das pessoas. E perante este problema, exige seriedade, decisão e capacidade de ação para repor a legalidade e justiça a que estou comprometido."

As palavras de Ricardo Leão num vídeo nas redes sociais. A autarquia socialista de Loures iniciou, na passada segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. Mudamos de tema. O ministro das Infraestruturas critica as tentativas de privatização e nacionalização da TAP nos últimos anos. Na grande entrevista da RTP3, Miguel Pinto Luz aponta que as negociações dos últimos anos não têm sido benéficas nem para a companhia aérea, nem para o Estado.

"A TAP tem sido ziguezagues permanentes. Há um partido que privatiza, o outro nacionaliza. Há um partido que nacionaliza, o outro privatiza."

E isso é o pior para a companhia?

"Não, é o pior para a companhia, é o pior para a credibilidade do Estado, para a confiança dos mercados, para a confiança dos investidores em Portugal. Isso tem que acabar, e agora acaba."

Já quanto à habitação, Miguel Pinto Luz acusa o PS de não responder ao aumento de população que precisava de casa e acrescenta que o governo vai fazer o maior plano de investimento público em habitação. Em Portugal, o número de nascimentos subiu no primeiro semestre deste ano. Segundo dados baseados no teste do pezinho, um exame realizado aos recém-nascidos, nos primeiros seis meses do ano nasceram mais de 42 200 novos bebés. São quase mais mil nascimentos do que no ano passado. Em termos distritais, Lisboa foi o distrito com mais exames realizados, seguido de Porto e Setúbal. Em sentido contrário, o distrito de Bragança foi quem registou menos testes do pezinho. Em Lisboa, Carlos Moedas considera que os lisboetas têm de escolher entre uma visão moderada ou radical. Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o governo para a capital portuguesa. O PSD vai avançar em Lisboa, coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas também piscou o olho aos socialistas. António José Soares. Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e a Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

"Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem, e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos."

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

"A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade. Mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio, vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir. Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário."

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António, 2.400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas, que se vai traduzir em 2 mil novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

Jornalista António José Soares, com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O acordo de coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal na capital lisboeta para as autárquicas vai ser formalizado já na próxima semana. Na saúde, o diretor executivo do SNS promete que este verão a situação das urgências vai ser melhor do que no ano passado. Em entrevista na RTP, Álvaro Almeida garante que o problema das urgências pediátricas já foi resolvido. Embora admita que não pode solucionar todos os problemas, o diretor executivo do SNS assegura que vai ser um verão melhor do que no ano passado.

Não posso garantir que os problemas estão todos resolvidos, obviamente. Agora, que a situação será menos má do que no ano passado, será melhor do que no ano passado, sim, podemos garantir. Temos todos os mecanismos para conseguir que isso aconteça.

Relativamente ao médico dermatologista que ganhou €400 mil em cirurgias adicionais, Álvaro Almeida considera que a situação não é normal, mas não está surpreendido.

De facto, não parece normal. Ganhar €400 mil em um ano, não sendo normal, não é necessariamente surpreendente. Provavelmente, terá ocorrido alguma irregularidade. Para começar, há uma irregularidade que não devia ter acontecido, que é ser o próprio médico que marca as cirurgias, faz a cirurgia e codifica a cirurgia. A mesma pessoa fazer as três coisas não é suposto, não é assim que deve funcionar.

Álvaro Santos de Almeida diz que vai mudar a gestão do atual Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, o SIGIC, para um novo sistema, mas diz que a mudança já estava a ser feita antes do conhecimento destes casos. Para terminar, digo que o incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real, já está a caminhar para a fase de rescaldo, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro. Os trabalhos prosseguem favoravelmente para a extinção deste fogo. Neste momento, segundo a Proteção Civil, estão mais de 200 bombeiros no terreno e auxiliados com mais de 70 meios terrestres. Ao início da noite, e à Rádio Observador, Helena Lapa, autarca de Sabrosa, diz que os habitantes retirados de casa por precaução já regressaram às habitações e, face ao cenário das últimas horas, a situação estava agora mais favorável.

De momento, a situação está controlada, até porque baixou muito a temperatura, está humidade, não há vento. Estávamos em risco de ter que evacuar duas populações, mas entretanto o vento também mudou de direção, deixou de oferecer risco e suspendeu-se a evacuação. Espera-se que a noite não vá ser complicada. Os bombeiros estão neste momento a fazer uma operação de contra fogo, mas amanhã obviamente que vai haver reacendimentos, porque a área é muito extensa.

Helena Lapa, autarca de Sabrosa, a fazer um ponto de situação do incêndio em Sabrosa, em Vila Real. Este ponto de situação realizado há meia noite hora, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, à Rádio Observador, há cerca de meia hora. A situação evolui, prossegue favoravelmente para a extinção deste fogo. Ponto final neste noticiário das seis da manhã. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.