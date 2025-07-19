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As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. A Iniciativa Liberal realiza hoje a 10ª Convenção Nacional. Os liberais vão eleger Mariana Leitão como a próxima presidente da IL. Um encontro que decorre em Alcobaça e que vai acontecer em velocidade recorde. Em menos de 24 horas, a Iniciativa Liberal vai discutir e aprovar a única moção de estratégia global que tem Mariana Leitão como candidata única ao lugar de Rui Rocha. João Gama.

E que será, por isso, eleita presidente da Iniciativa Liberal. Na moção, Mariana Leitão descreve a sua candidatura como um reencontro com o ADN liberal, ambiciona um partido sem medo de incomodar e recupera bandeiras que foram deixadas cair nas últimas eleições, como por exemplo, a taxa única do IRS. Promete ter a coragem para liderar uma transformação do país. Os liberais voltam a reunir-se cinco meses depois da última convenção e aí Mariana Leitão confessava que não lhe passava pela cabeça liderar a Iniciativa Liberal.

Há um caminho que pode culminar com Mariana Leitão como presidente da Iniciativa Liberal. Vê-se nesse fato?

Não tenho essa ambição, não é algo que esteja nos meus planos.

Mariana Leitão, há cinco meses, em Loures, em entrevista à Rádio Observador, foi o trunfo de Rui Rocha para as próximas presidenciais.

Portugal precisa de ambição, Portugal precisa da Mariana Leitão.

De lá para cá, desistiu da corrida a Belém e agora não esclarece se a Iniciativa Liberal deve apoiar um membro do partido nessa próxima eleição. A ver que novidades saem desta convenção. O certo é que Mariana Leitão será a primeira mulher a liderar o partido. Tem uma comissão que vai integrar 13 novos nomes, uma lista que procura unir a Iniciativa Liberal. Nos vogais, há, por exemplo, dois nomes ligados à oposição interna e à antiga lista de Carla Castro. Há quatro deputados que não vão estar na comissão de Mariana Leitão, a começar por Rui Rocha e seguindo por Miguel Rangel, Angélique da Teresa e Joana Cordeiro.

O jornalista João Gama a resumir os trabalhos da 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Os trabalhos começam às 10h30 da manhã, em Alcobaça. A Rádio Observador tem uma equipa preparada para acompanhar todas as incidências desta convenção. O PS vai aprovar o suplemento extraordinário das pensões, mas não garante o mesmo com a baixa do IRC. No final da apresentação da candidatura de João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia, ontem, José Luís Carneiro assegurou que vai votar favoravelmente a atribuição da pensão extraordinária aos pensionistas. Durante o debate do Estado da Nação, o secretário-geral do PS tinha dito que era uma medida utilitária, mas com caráter eleitoralista. No entanto, reforçou que o PS não podia ser contra uma medida que tem um relativo benefício para os pensionistas. Já sobre a redução do IRC, José Luís Carneiro diz que vai esperar que a proposta chegue ao Parlamento para decidir depois o voto. Ainda no tema das pensões, André Ventura acusa o governo de eleitoralismo rasca por deixar para setembro o pagamento do suplemento extraordinário. Com eleições autárquicas em outubro, o líder do Chega considera que o governo está a dar migalhas aos pensionistas para ganhar votos. Mas apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai apresentar obstáculos à viabilização da medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um, é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro, francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, é que nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo, nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de um milhão de pensões abaixo de €500. Isto é um problema sério que não se resolve com aumentar €16 ou €12 por mês as pensões.

O Chega pediu ontem uma audiência urgente a Belém, com o intuito de sensibilizar o Presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros. André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República. Esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

André Ventura, ontem, na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal. Entretanto, o Expresso avança que é provável que Marcelo Rebelo de Sousa envie as alterações à lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado vai receber uma comitiva do Chega no Palácio de Belém na próxima terça-feira, dia 22. O ministro da Defesa não consegue quantificar o retorno que o investimento no setor vai ter na economia portuguesa. O governo tem garantido que Portugal vai cumprir a meta do investimento na defesa de 2% do PIB já este ano, o que corresponde a mais de mil milhões de euros. Recordo que Nuno Melo disse anteriormente que o objetivo traçado para este ano tem como pressuposto dar retorno e fazer crescer a economia. Ainda assim, questionado ontem sobre o valor desse retorno, Nuno Melo não consegue quantificá-lo.

Nenhum de nós pode fazer, nem o ministro das Finanças acertará em todas as previsões orçamentais, menos eu teria essa validade em relação ao impacto, que de todo modo, eu tenho a certeza será muito grande.

Ou seja, porque ao país está a ser exigido este enorme esforço de investimento na defesa. Os portugueses não merecem saber, no cômputo geral, quanto é que isso significará de retorno para a economia?

Os portugueses não só merecem, como sabem exatamente e com minúcia aquele que será o investimento até o final de 2025, sendo que numa relação de causa e efeito, o que nós sabemos é que, tendo em conta os projetos aquisitivos e a necessidade de envolvimento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas em todo o processo, nós sabemos que estamos a assegurar a criação de muitos postos de trabalho

Já sobre a carta enviada por José Luís Carneiro a desafiar Luís Montenegro para um acordo estratégico com o PS na área da defesa, Nuno Melo recorda a posição do chefe do governo sobre esta matéria.

O primeiro-ministro sobre isso já respondeu no sentido de dizer que em matéria de defesa dialoga com todos. É isso que é suposto, procurando grandes consensos.

Não irá privilegiar o PS nesta matéria.

Estamos a falar de uma área de soberania e essa liderança no processo compete ao primeiro-ministro e, nessa medida, também a dimensão da resposta.

Portanto, não irá privilegiar o PS nesta matéria.

O diálogo tem é de acontecer com todos.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, ontem em entrevista na CNN Portugal. A candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, teme que as barracas possam regressar em grande número à capital. Líder da Frente Esquerda, que junta PS, Livre, Bloco e PAN, Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação. A socialista sublinha a importância de disponibilizar mais habitação pública, sem querer comentar o caso do bairro do Talude Militar. A anterior líder parlamentar do PS diz que há um princípio que tem de imperar neste caso: o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções. E era o que eu faria de acordo com a lei, nem mais nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN na corrida à Câmara de Lisboa. Ainda na atualidade nacional, a TAP valerá menos de € 500 milhões. É o que revelam novas avaliações independentes efetuadas à transportadora aérea portuguesa no âmbito do processo de privatização. A notícia é do Correio da Manhã, que cita avaliações efetuadas pela consultora EY e o Banco Finantia. São análises que atribuem à TAP um valor compreendido entre pouco mais de 100 e € 400 milhões. Ou seja, no conjunto das duas avaliações, a companhia aérea tem um valor médio na ordem dos € 250 milhões. Para se ter um pouco de noção do valor da TAP, por comparação, um avião Airbus A321neo, modelo utilizado pela empresa, custa cerca de € 118 milhões. Face à melhor avaliação realizada em 2023, a empresa desvalorizou € 640 milhões, uma redução de cerca de 60%. O valor agora atribuído à TAP representa apenas 16% dos € 3,2 mil milhões injetados pelos contribuintes na companhia aérea no âmbito do plano de reestruturação durante o governo de António Costa. Na atualidade internacional, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, anunciou ontem que Israel e Síria concordaram com um cessar-fogo. Um acordo que acontece depois de na quarta-feira Israel ter lançado ataques aéreos a Damasco, ao mesmo tempo em que atingiu forças do governo no sul, exigindo que se retirassem e dizendo que Israel tinha como objetivo proteger os drusos sírios. Através da rede social X, Barrack informou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente sírio Ahmed Al-Sharaa, com o apoio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, concordaram com um cessar-fogo mediado pela Turquia, pela Jordânia e outros vizinhos não identificados. Tom Barrack apela ainda à deposição das armas e à construção de uma nova e unida identidade síria. A Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba aprovou esta sexta-feira uma reforma constitucional que elimina o limite de idade para assumir a presidência do país. Trata-se da reforma do artigo 127 da Constituição de 2019, que estabelecia como requisito para ser presidente a idade de 35 anos, mas até 60 anos para ser eleito para um primeiro mandato. O projeto apresentado pelo Conselho de Estado foi aprovado por unanimidade pelos 440 membros presentes no Parlamento, que conta com 470 assentos no total. O deputado e ex-líder Raúl Castro, de 94 anos, foi quem propôs a mudança. Já o presidente cubano Miguel Díaz-Canel considera que a modificação vai favorecer uma seleção mais ampla. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 18h30. A partir de agora, em 92.8 FM, na Grande Lisboa.