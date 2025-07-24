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São seis horas. As notícias com Matilde Malva Sabino.

O nome do novo governador do Banco de Portugal vai ser conhecido esta quinta-feira. O primeiro-ministro confirmou no domingo que o sucessor de Mário Centeno iria ser divulgado após a reunião do Conselho de Ministros. Luís Montenegro disse ainda que via o atual governador como uma pessoa competente, com perfil para o cargo, mas não é certo que o ex-ministro das Finanças seja reconduzido. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal desde 20 de julho de 2020, já se mostrou disponível para continuar à frente do Banco Central. O Partido Socialista defende que o governo deve acolher o governador do Banco de Portugal sem manobras de distração, tais como a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. O vice-presidente parlamentar do PS diz que considerou o pedido de Miranda Sarmento muito irônico. António Mendonça Mendes sublinha que este poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal.

As decisões que o governo já deveria ter tomado em relação ao Banco de Portugal, o governo tem toda a legitimidade política para tomar as decisões que entenda. Neste momento, acho que apenas aquilo que deve ficar claro é que o governo poderá ser o primeiro governo a não reconduzir para um segundo mandato um governador do Banco de Portugal. E esse é um facto que penso que é relevante.

Na perspectiva do deputado PS e antigo secretário de Estado, é muito irônico que seja o atual ministro das Finanças a chamar a Inspeção-Geral das Finanças para auditar uma operação do Banco de Portugal. Falamos agora de eleições presidenciais. A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, refere que o anúncio de Cotrim de Figueiredo sobre a disponibilidade para candidatar-se a presidente da República não foi articulado, mas diz que também não ficou incomodada. No palco da convenção da Iniciativa Liberal, no passado sábado, o eurodeputado admitiu que estava a ponderar uma candidatura a Belém, uma intenção que acabou por confirmar à Rádio Observador. Em entrevista à RTP3, a nova líder da IL rejeita que tenha sido apanhada de surpresa com o anúncio, que considera ter acontecido de forma natural.

Não houve incômodo nenhum, nem houve nenhuma articulação. Cotrim de Figueiredo já tinha manifestado que estaria a pensar na hipótese e que eu, obviamente, registei com muito agrado e que espero que tome essa decisão no momento em que achar que a tem que tomar, obviamente, mas espero que seja sempre uma decisão para avançar. Mas João Cotrim de Figueiredo já me tinha manifestado essa eventual disponibilidade, que estaria eventualmente a ponderar, que é algo que me deixa, como deve imaginar, muito satisfeita.

Declarações de Mariana Leitão esta quarta-feira. A líder da Iniciativa Liberal diz que apoia uma eventual candidatura de João Cotrim de Figueiredo à Presidência da República. A mais recente sondagem dá vitória a Henrique Gouveia e Melo na primeira e segunda volta, numa altura em que falta meio ano para ir às urnas. Um estudo da Aximage para a TVI apresenta o almirante com 26% das intenções de voto. A seguir surge Marques Mendes com 19% e depois António José Seguro com 14% das intenções de voto. Já numa segunda volta, de acordo com a mesma sondagem, Gouveia e Melo é favorito frente a ambos, 41% contra 36%, se for contra o antigo presidente do PSD, e 42% contra 36%, se disputar a segunda volta contra o ex-secretário-geral socialista. O estudo indica ainda que Seguro está à frente de Marques Mendes se a segunda volta for entre os dois. A sondagem foi feita entre 11 e 21 de julho, com uma amostra de 100 respostas efetivas. O intervalo de confiança é de 95% para uma margem de erro de mais ou menos 3,1%. Carlos Moedas diz que encabeça uma coligação de moderados, em oposição a uma candidatura de radicalismo do contra, na cerimônia de assinatura de acordo de coligação que junta PSD, Iniciativa Liberal e CDS. O autarca deixou críticas à nova coligação de esquerda, que reúne PS, Livre, Bloco e PAN. Carlos Moedas diz que a candidatura liderada por Alexandra Leitão representa o radicalismo de esquerda. O candidato social-democrata relembrou ainda aquilo que foi feito durante o mandato social-democrata, mas diz que quer fazer mais. João Lourenço.

Segurança, habitação, emprego e até o novo túnel de drenagem de Lisboa. Carlos Moedas sacou dos principais trunfos do mandato para relembrar os lisboetas de que há trabalho feito nos últimos quatro anos. O atual presidente da Câmara de Lisboa juntou PSD, Iniciativa Liberal e CDS para a assinatura de um acordo de coligação para as próximas autárquicas. Dentro da Fábrica dos Unicórnios, uma obra que tanto acompanha o legado de Moedas, o candidato afirma que os eleitores têm uma decisão importante a fazer.

É por isso que estamos aqui para assinar um acordo, para formalmente assinar um acordo. No dia 12 de outubro, os lisboetas têm uma escolha a fazer, uma escolha muito importante. É uma escolha entre uma moderação assertiva que faz e um radicalismo do contra. É isso que os lisboetas têm à frente, e essa escolha vai muito para lá dos partidos.

O candidato acusa Alexandra Leitão de não respeitar os polícias e afirma que quem governa deve respeitar a lei e a ordem.

Quando eu estava a tentar chegar a acordo com o atual secretário-geral do Partido Socialista À época, ministro da Administração Interna, sobre mais polícias em Lisboa, a atual candidata do Bloco da Esquerda estava nas manifestações contra os polícias.

Durante a sessão de assinatura do acordo, representantes de PSD, CDS e Iniciativa Liberal também elogiaram o trabalho de Carlos Moedas na última legislatura. O deputado liberal Mário Amorim Lopes diz que os próximos quatro anos devem primar pela exigência e afirma que a cultura não pode ser um território apenas da esquerda.

Exigência na gestão, nas contas, no espaço público, do lixo ao passeio, da calçada ao candelabro. Exigência na cultura, porque a cultura não é uma coutada da esquerda e porque uma cidade é para ser fruída.

Telmo Correia, do CDS, afirma que a candidatura de Alexandra Leitão é uma versão renovada da Geringonça.

E atenção, porque o nosso adversário principal, o adversário principal daqueles que serão candidatos em Lisboa, não é sequer este PS de nova roupagem, aparentemente mais sensato e moderado. É o antigo, o anterior, o da Geringonça na sua pior versão.

Por fim, Hugo Soares, do PSD, realça que Carlos Moedas tem obra para apresentar e acrescenta que o candidato social-democrata conseguiu baixar os impostos aos lisboetas.

É caso para dizer, minhas queridas e meus queridos amigos, que na comparação com o anterior executivo, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez mais, o Carlos fez muito mais. A única coisa que o Carlos foi menos foi mesmo cobrar impostos, porque diminuiu os impostos que Lisboa hoje cobra sobre os lisboetas.

Carlos Moedas tenta assim ser reeleito para a Câmara Municipal de Lisboa. As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.

O jornalista João Lourenço, que esteve a acompanhar a assinatura de acordo de coligação encabeçada por Carlos Moedas. Este acordo de coligação define que o PSD fique com o primeiro e o terceiro lugar na lista para a Assembleia Municipal de Lisboa. A Iniciativa Liberal fica com o segundo posto e o CDS apenas aparece em quarto. Mudamos de tema. Aconteceu um tiroteio esta noite de quarta-feira junto ao mercado Time Out, em Lisboa. Uma notícia avançada pelo Correio da Manhã e confirmada à Rádio Observador pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. O tiroteio aconteceu fora das instalações do mercado e os suspeitos estão em fuga. O alerta foi dado pelas 20h30. De acordo com as autoridades, até o momento, não há feridos a registar. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias desta troca de tiros numa das zonas mais movimentadas de Lisboa. Na atualidade internacional, a Ucrânia sugere um encontro entre Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Donald Trump e Erdogan no final de agosto. É uma das novidades que sai do encontro das negociações de paz que ocorreu hoje na Turquia. Na conferência de imprensa do rescaldo, o líder da delegação russa revelou também que a Rússia propôs um cessar-fogo temporário de vinte e quatro a quarenta e oito horas, de modo a recolher os corpos dos soldados mortos ou feridos em combate. Ficou também acordada uma troca de 1200 prisioneiros entre os dois países. Troca que, entretanto, já aconteceu, é o que avança o presidente ucraniano na rede social X. Os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas à Ucrânia no valor de US$ 322 milhões, o que equivale a €273 milhões, com vista ao reforço das defesas aéreas do país. Esta venda de armas à Ucrânia, que também inclui veículos blindados, é a segunda desde que Donald Trump regressou ao poder em janeiro. A venda de armas foi notificada pelo Departamento de Estado ao Congresso norte-americano para aprovação. No início da semana passada, Trump prometeu fornecer equipamento militar adicional à Ucrânia através da NATO e deu à Rússia 50 dias para terminar a ofensiva no país. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 18h30.