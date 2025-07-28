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As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, 6h da manhã, é tempo de atualizar a informação. O governo apresentou hoje um conjunto de medidas face ao apagão na rede elétrica a 28 de abril, que ocorreu na Península Ibérica. No final de junho, a Ministra do Ambiente avançou que ia apresentar um conjunto de medidas face ao apagão de abril, embora ainda não fosse conhecido o relatório final com as causas do evento. Espera-se, por isso, um plano nacional para aumentar a capacidade de armazenamento e alterações nos sistemas de controle de rede elétrica, com uma maior informatização e utilização dos dados, passando a haver um único sistema de recolha. As medidas vão ser apresentadas hoje numa sessão no Ministério do Ambiente pela Ministra Maria da Graça Carvalho, acompanhada pelo Secretário de Estado da Energia. O Presidente da República garante que ainda não leu a Lei da Nacionalidade. O chefe de Estado alerta ainda para dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas à margem da cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Música do Marvão, no Distrito de Portalegre. Questionado sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei de Estrangeiros, o Presidente da República deu esta explicação.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional e aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o envio da Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Já sobre a Lei da Nacionalidade, diz que ainda não leu.

Ainda não li a Lei da Nacionalidade. Em princípio, como sabe, ela vai ser votada em setembro e, portanto, seguirei o mesmo sistema, que é depois de votada e chegada à Belém, eu naturalmente examino se há algum problema de constitucionalidade ou se há algum problema político e se for caso disso, acho, senão promulgarei.

Em relação aos serviços de saúde que estiveram encerrados este fim de semana, o presidente da República não quis comentar e apenas sublinhou que está a acompanhar a situação. E durante a noite, o incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo, continuou a dar trabalho aos bombeiros. O fogo continua ativo. O presidente da Câmara apelou a que haja um reforço de meios para combater as chamas. Esta madrugada, em entrevista à RTP3, o autarca Augusto Marinho fez o ponto de situação do incêndio. Fala num cenário assustador, devido às chamas que avançam com intensidade em direção a várias habitações.

Neste momento, não há uma ameaça direta, na medida em que não está muito próximo. Ultrapassou já a serra e está a se dirigir para as aldeias que se encontram do outro lado da serra. Ele está a avançar com muita intensidade e de acordo com a experiência que nós tivemos há três anos, o fogo tem as características idênticas. O solo está muito seco, existe muita matéria orgânica e, portanto, eu estou bastante assustado.

A esta hora estão no terreno a combater as chamas 209 operacionais, apoiados por 74 veículos, a esta hora ainda sem a ajuda de meios aéreos. É, de resto, aquilo que nos diz o último balanço do site da Proteção Civil. No local, durante a madrugada, o comandante da Proteção Civil, encarregue das operações, diz que se trata de um combate difícil e que pode vir a ser demorado, em causa as dificuldades de acessibilidade no terreno.

Não há qualquer tipo de acessibilidade nesta serra para empenhar meios terrestres de combate. O combate é feito com pessoal a pé, com ferramentas manuais, trabalho extremamente duro, em escarpa, longe de qualquer ponto d'água e com recurso também ao apoio dos meios aéreos. Esta é a estratégia.

O que significa o apoio à prevenção?

Isso significa que temos um incêndio de difícil controle, que está a propagar-se e que vamos fazer tudo para o resolver.

Face a este cenário e com as dificuldades de acesso, o presidente da Câmara de Ponte da Barca diz que os meios não são ainda suficientes e por isso reforça mais uma vez o apelo que tem vindo a ser feito ao longo do fim de semana e desde que começou o incêndio.

Este contingente tem que ser mais reforçado. Eu lanço este apelo para que me ouçam. Este contingente tem que ser reforçado, primeiro porque nós temos novas frentes, novas aldeias em risco e porque os homens e as mulheres que estão a combater há já muito tempo, necessitam também de algum descanso.

Segundo a Agência Lusa, que cita a fonte oficial do Comando Nacional de Proteção Civil, há também registro de um bombeiro com ferimentos ligeiros, uma informação confirmada tanto pelo autarca Augusto Marinho, como também pelo oficial da Proteção Civil no local. Mudamos de tema. Um professor de dança foi despedido da Academia Contemporânea de Espetáculo de Famalicão depois de alegados casos de assédio e é também alvo de mais denúncias em outras três escolas. As alegações foram feitas por dezenas de ex-alunas, que incluíram situações de quando eram ainda menores de idade. Segundo relatos recolhidos pelo Observador, o docente enviava mensagens persistentes e consideradas desconfortáveis através das redes sociais, com comentários de teor pessoal e emocionado. Muitos destes contactos mantinham-se mesmo sem a resposta das jovens, o que obrigou várias a bloquearem o professor por sentirem receio ou mesmo desconforto. Esta é uma notícia assinada pela jornalista Joana Moreira e que a esta hora faz manchete e que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Vamos à atualidade internacional. O Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, vai falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de pôr fim ao sofrimento em Gaza. Citado pela Al Jazeera, um porta-voz de Starmer diz que os dois líderes vão discutir o que mais pode ser feito para garantir o cessar-fogo com urgência. Acabar com o sofrimento e a fome em Gaza e garantir a libertação de reféns, que têm sido mantidos em cativeiro, são as prioridades na conversa entre os dois líderes, no encontro que está marcado para hoje. A sede das Nações Unidas vai receber uma conferência internacional dedicada ao conflito israelo-palestiniano. A partir de hoje, o encontro é organizado com o objetivo de relançar a solução de dois Estados, Palestina e Israel. Esteve inicialmente previsto para junho, mas teve de ser adiado devido ao início da guerra entre Israel e o Irão. Agora vai ser copresidido por França e pela Arábia Saudita. Dias antes desta reunião, o presidente francês, Emmanuel Macron, avançou que vai anunciar em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, o reconhecimento do Estado da Palestina. Para já, nesta reunião, Portugal vai estar representado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A Conferência Internacional decorre até terça-feira na sede das Nações Unidas, em Nova York. E os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para tarifas de 15% sobre os produtos europeus. A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que aconteceu na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade da taxa de 30% que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor já a partir do dia 1 de agosto. No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre Europa e Estados Unidos.

Acho que ambos queríamos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo vai aproximar-nos. É uma parceria, em certo sentido. É um ponto muito importante.

Já Ursula von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados.

São declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E em reação às tarifas, José Luís Carneiro diz que o acordo comercial não é o ideal. Ainda assim, admite que a fixação de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus que entrem nos Estados Unidos se traduz como o acordo possível.

Não é o acordo ideal, é o acordo possível. Os 15% são menos que os 25% que estão a cobrar e não é pior que aquilo que o Japão obteve. É melhor que aquilo que o Canadá tem. É claro que o Reino Unido tem um acordo que é melhor, mas não tem excedente comercial. O mais importante é estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. Impor tarifas só aumentaria o custo dos produtos no nosso mercado. Contudo, do meu ponto de vista, o governo português tem o dever de, o mais rapidamente possível, procurar estimar os impactos destas tarifas no conjunto dos setores portugueses que mais exportam para os Estados Unidos.

José Luís Carneiro diz ainda que por cá é agora preciso que o governo faça uma avaliação extensa dos impactos das tarifas na economia portuguesa.

É importante estabilizar, realizar uma avaliação tão extensa quanto possível sobre os impactos dessas tarifas na nossa economia. E também é muito importante estimar aquilo que podem ser os impactos das tarifas no quadro da economia europeia, porque sendo que nós vendemos mais de 70% dos nossos bens para a União Europeia, é muito importante estimar os impactos que as tarifas têm em toda a economia europeia, porque indiretamente terá também impactos nocivos na nossa economia nacional.

São declarações do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que ontem esteve em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, para a apresentação da candidatura de Nuno Ferreira às eleições autárquicas. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 18h30, com a síntese.