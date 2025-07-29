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Seis horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, 6 horas da manhã, tempo de atualizar a informação. Os três principais incêndios em Portugal ainda estão ativos. O combate às chamas foi feito durante toda a noite pelos bombeiros. Fazemos agora o ponto de situação. Falamos primeiro do incêndio em Arouca, no distrito de Aveiro, onde há casas em risco de arder. No terreno estão agora 551 operacionais, apoiados por 174 viaturas. Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto informou também que a aldeia de Fornos de Carvão está a ser evacuada, por isso os esforços estão agora concentrados na proteção destas habitações. Falamos também do incêndio em Ponte da Barca. Já foi ativado o Plano Municipal de Emergência. O vento forte está a dificultar bastante o combate às chamas. A aldeia de Ermida foi ameaçada, o que obrigou a confinar a população numa igreja. Agora, dos três setores em combate, dois já se encontram em manobras de consolidação. De resto, é o que disse à Lusa o comandante sub-regional do Vale do Ave, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 4h. Rui Costa disse ainda que todas as populações estão em segurança nas suas localidades. Nesta altura, são 365 os operacionais no terreno em Ponte da Barca, apoiados por 123 viaturas. Falta falar ainda do incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco. Neste concelho, o combate está a correr favoravelmente. É o que diz o Comando Sub-regional da Beira Baixa. Ainda assim, a Bemposta continua a ser motivo de alerta para os operacionais no terreno. À Rádio Observador, esta segunda-feira, Daniel Lopes, um habitante da mesma localidade, explicou que há várias dificuldades no acesso dos bombeiros a este local.

Os bombeiros nesta zona não conseguem entrar, só mesmo aqueles carros mais pequenos, os autotanques não conseguem aqui entrar. É muito difícil entrar aqui. Os autotanques estão concentrados na zona da igreja, autotanques de abastecimento, mas eles aqui nesta zona é muito difícil de entrar, muito mesmo.

É o testemunho de Daniel Lopes, um habitante da Bemposta. A esta hora, no local, em Penamacor, estão 389 bombeiros apoiados por 137 veículos no combate a um fogo com duas frentes ativas, sendo que uma delas está dominada a 70%. No total, são mais de 1300 os bombeiros que a esta hora estão no terreno a combater os três principais fogos ainda ativos em Portugal. Seguimos com a atualidade internacional. Cinco pessoas morreram num tiroteio em Nova York. Uma informação inicialmente avançada pela CNN. A polícia diz que um homem com uma arma volumosa foi visto a entrar num dos maiores edifícios de Park Avenue, em Manhattan. As autoridades montaram um perímetro de segurança e pediram às pessoas que não se aproximassem do local. Um perímetro que foi sendo reduzido com o passar do tempo. Isto porque, de acordo com a CNN, foram registadas cinco mortes, de um polícia de serviço baleado nas costas, também de um polícia que estaria de folga, apenas de prevenção, outros dois civis, mas também do atirador, um atirador isolado de 27 anos, que foi encontrado morto dentro do edifício onde foram disparados os vários tiros. À NBC, fonte das autoridades locais dizem que o suspeito terá cometido suicídio. O primeiro-ministro palestiniano defende que o movimento islamita Hamas deve abdicar do controle da Faixa de Gaza e entregar as armas. Uma posição defendida numa primeira intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, organizada por França e pela Arábia Saudita, na sede das Nações Unidas. O primeiro-ministro Mahmoud Abbas assegura que o Estado palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional. O presidente ucraniano agradece a posição clara e a determinação expressa de Donald Trump ao ameaçar reduzir o prazo de 50 dias para aplicar sanções à Rússia. Para Volodymyr Zelensky, esta decisão surgiu na hora certa, quando muita coisa pode mudar ainda através da força para uma paz real. Através de uma publicação na rede social X, o líder ucraniano agradeceu a Trump por estar focado em salvar vidas e acabar com a guerra. Passando agora à política nacional, o Partido Socialista quer esclarecimentos do governo sobre as novas tabelas de retenção na fonte do IRS e também sobre a aplicação de um novo regime aos trabalhadores a recibos verdes. Em declarações à Rádio Observador, a deputada Marina Gonçalves afirma que a revisão do regime para recibos verdes, prometida para 2024, continua por aplicar.

Nós tínhamos a necessidade de rever o regime de retenção na fonte dos trabalhadores a recibos verdes já em 2024, deveria ser nessa altura. No fundo, permite definir um regime de retenção na fonte que é mais favorável aos trabalhadores, escalonando. E o certo é que até agora, essa revisão não foi feita. No fundo, seria uma revisão informática e ela ainda não foi feita. E aquilo que questionamos ao governo, aliás, hoje fizemos duas questões relativas à retenção da fonte, seja sobre essa questão dos trabalhadores a recibos verdes, seja com essa nova alteração ao IRS, aquilo que vemos por parte do governo é sempre a passividade naquela que é uma solução que vem dar mais proteção aos trabalhadores

O PS mostra ainda preocupação com o efeito prático das novas tabelas de retenção que entram em vigor em agosto e setembro, e aproveita ainda para questionar o timing político das alterações.

Aquilo que nós questionamos é o porquê de ser em agosto e em setembro e não de forma equitativa entre agosto e dezembro, e questionamo-nos sobre a oportunidade política e temporal de escolher agosto e setembro, quando temos eleições autárquicas em outubro.

Marina Gonçalves reitera ainda que a maior inquietação do Partido Socialista é esclarecer as pessoas que vão ser abrangidas pelo novo regime. Luís Marques Mendes aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoio para as empresas, na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia. O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a € 1000 milhões. O candidato presidencial considera que o acordo não é bom, mas é o possível. E aqui chegados, diz Marques Mendes, que é preciso resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações, ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Declarações de Marques Mendes à margem de uma ação de campanha ontem em Lisboa. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato presidencial considera que se for feito agora, vem muito a tempo. Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe, que diz que Bruxelas acata ordens de Donald Trump. Um acordo que vem prejudicar profundamente a economia portuguesa, é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é, mais uma vez, a cedência em toda a linha da União Europeia, aquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. E portanto, temos vindo a assistir a uma situação em que, a nível da União Europeia, se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. E aqui estamos perante um pseudoacordo, que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência, António Filipe, salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia. Falamos ainda de autárquicas. O candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa diz que quer devolver a cidade aos lisboetas. A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas decorreu ontem à tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato defende que a capital não é um campo de experiências multiculturais.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que também marcou presença na apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas. O líder do Chega diz que é preciso devolver a cidade aos lisboetas.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro. Uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem.

O líder do Chega sublinhou ainda a importância do resultado do partido no distrito de Lisboa nas próximas autárquicas. André Ventura quer perceber se os resultados das últimas legislativas estão ou não consolidados. A Infraestruturas de Portugal e o Consórcio Lusolav, liderado pela Mota-Engil, assinou hoje o contrato de concessão da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Oeiras. No caderno de encargos, o primeiro troço da linha de alta velocidade previa a construção de uma ponte rodoferroviária com dois tabletes sobre o Rio Douro e também a reformulação da estação de Porto Campanhã e a construção de uma nova estação subterrânea em Vila Nova de Gaia, na zona de Santo Ovídio. No entanto, em abril, o Consórcio Lusolav apresentou à Câmara de Gaia uma solução alternativa com alterações no traçado. A construção de duas pontes, em vez de uma, sobre o Rio Douro, e a estação de Gaia, em Vilar do Paraíso, em vez de Santo Ovídio. A linha de alta velocidade deverá ligar Porto e Lisboa numa hora e 15 minutos, em 2032, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria, e também o percurso Porto-Vigo, em 50 minutos, também em 2032. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 18h30, com a síntese.