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As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. Duarte Cordeiro, antigo ministro do Ambiente no governo de António Costa, diz que o PS não pode dizer que teve um bom resultado nas eleições autárquicas. Sobre uma possível liderança do PS, não está nos planos. O ex-ministro mostra-se contra a posição que tem sido tomada pela direção do Partido Socialista. Em entrevista na Vixi Suave da Rádio Observador, Duarte Cordeiro sublinha que o PS falhou o objetivo de conquistar a Associação Nacional de Municípios. Ainda assim, diz que o trauma das últimas legislativas, onde o PS teve apenas 22,83% dos votos, foi ultrapassado.

Quando nós temos um trauma, superar o trauma é sempre importante. Eu acho é que não é suficiente pra dizer que temos um bom resultado. Se me perguntar, foi melhor do que nas legislativas, como é óbvio que foi, o Partido Socialista teve um melhor resultado do que nas últimas legislativas. Mas quando vamos verificar, o próprio Partido Socialista estabeleceu metas. A meta que o partido estabeleceu foi ganhar a Associação Nacional de Municípios. O Partido Socialista, infelizmente, não ganhou estas eleições em nenhuma dessas perspectivas.

Duarte Cordeiro assegura, assim, ainda, que entrar na corrida à liderança do PS não está nos planos.

Não tenho nada na minha cabeça relativamente ao futuro e qualquer cargo que eu possa desempenhar no Partido Socialista. O Partido Socialista tem um secretário-geral, tem um mandato. Não fiz mais nada do que dar a minha opinião e vou continuar a dá-la. E acho que nós lidamos mal com opiniões divergentes.

Duarte Cordeiro, a entrevista na Vixi Suave, é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, é assinado pelos jornalistas de política Miguel Santos Carrapatoso, Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Gabriel Mithá Ribeiro acusa André Ventura de ser um predador narcísico com demônio vingativo. Num artigo de opinião no Observador, o antigo deputado confirma que deixou a Assembleia da República e o Chega, depois de André Ventura o deixar de fora do Governo Sombra. Mithá Ribeiro abandonou a bancada do Chega em setembro por não querer fazer parte de uma condição de deputado-joguete nas mãos daquilo que considera ser um líder narcísico incompatível com qualquer forma de sujeito coletivo. Num longo artigo dividido em sete pontos, Mithá Ribeiro acusa André Ventura de sugar todas as reformas necessárias para o país, para o seu individualismo, e detalha que a causa do ensino foi atingida pela cultura de cancelamento com o anúncio do Governo Sombra do Chega. São detalhes para ler no artigo de opinião publicado no site do Observador. Pedro Passos Coelho diz que tinha razão quando avisou para o problema na imigração em Portugal. O antigo primeiro-ministro partiu para o ataque ontem à noite, apoiado pelos números sobre a imigração que foram divulgados pela AIMA. Em Lisboa, Passos Coelho apontou a Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O social-democrata quis recuperar o que disse há dois anos durante uma campanha legislativa ao lado de Montenegro. Nessa altura, apontou para um crescimento da percepção de insegurança por causa da imigração. E agora, Miguel Cordeiro, o antigo primeiro-ministro, voltou a reforçar essa ideia.

Pedro Passos Coelho sabe que quando fala, muitos ouvem com atenção, mas faz questão de avivar a memória dos mais distraídos.

Já agora convém a gente lembrar, justamente aqui há uns anos eu chamei a atenção para o problema da imigração, e a mim parece-me que há aqui um problema que se materializou.

Quando disse esta frase, Pedro Passos Coelho já discursava há 40 minutos na apresentação do novo livro de Miguel Morgado, "Introdução ao Liberalismo". No discurso, já tinha questionado a relação entre liberdade e segurança. Já tinha dito que as pessoas se sentem inseguras e desorientadas. Referiu que não é otimista nem pessimista, é apenas realista. E depois, apontou o dedo.

Por que que não se fez nada? Por que se insistiu numa coisa que nós sabíamos que ia dar errado? Vi há pouco aqui o ministro da Presidência, que já deve ter informado desta vez o senhor presidente da República dos dados oficiais, mais oficiais, portanto, mais sólidos sobre a imigração. Portanto, em muito pouco tempo, entrou imensa gente em Portugal. E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra.

Para uma plateia de quase 200 pessoas, no Salão Nobre da Câmara do Comércio de Lisboa, Pedro Passos Coelho fala de uma política errada em Portugal, diz que o PS sabia exatamente o que estava a fazer e pede que se questione António Costa por essas escolhas.

Já alguém perguntou ao senhor presidente do Conselho Europeu se ele não queria rever essa posição, essa política, que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. No entanto, quando eu chamei a atenção para estes problemas há dois anos, meu Deus! Populismo. Populismo, irresponsabilidade total, nem parece que foi primeiro-ministro, completamente irresponsável. Não sei o que dirão agora.

Pedro Passos Coelho ao ataque e a dizer que são as práticas das instituições liberais governadas com irresponsabilidade que acabam por gerar radicalismo.

Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. À saída, Pedro Passos Coelho foi questionado sobre os resultados das autárquicas. O ex-primeiro-ministro fala num bom resultado para o PSD. André Ventura diz que as candidaturas de António José Seguro e de Henrique Gouveia e Melo são das mais fortes na corrida a Belém. O líder do Chega reconhece o valor dos adversários, coloca a própria candidatura numa corrida renhida a três. Em entrevista à TV CNN Portugal, o líder do Chega critica a atuação dos adversários, sobretudo em questões que estejam alinhados com Marcelo Rebelo de Sousa. André Ventura explica ainda qual é, pra ele, o perfil de um presidente da República.

Também não pode ser medroso, hesitante nas palavras e incapaz de tomar uma posição sobre os assuntos fundamentais do país. Também não pode ser assim. Também não pode, sobre imigração, dizer tudo e o seu contrário. Também não pode, sobre corrupção, dizer tudo e o seu contrário e querer agradar a todos. Pra isso, já temos o atual. Pra agradar a todos, já temos o atual. Quer dizer, se temos um candidato a presidente que diz assim: "Eu quero pôr o país em ordem", mas concorda com o veto à lei de estrangeiros, não concordo, faria a mesma coisa. Também viria para o Tribunal Constitucional

André Ventura diz ainda que prestaria juramento à Constituição, mas que preferiria jurar proteger os portugueses. António José Seguro quer afastar-se dos candidatos que são extensões dos partidos. É um desejo manifestado numa altura em que está iminente o apoio oficial do PS à candidatura de António José Seguro para as presidenciais. No domingo, José Luís Carneiro e Carlos César vão levar o tema do apoio ao antigo secretário-geral à Comissão Nacional do PS. O candidato presidencial esteve no lançamento do movimento Futuro Seguro, lançado por jovens, e sublinha que já reúne o apoio de pessoas pertencentes a diferentes espectros ideológicos. António José Seguro pede o envolvimento de todos para mostrar que a candidatura vai além de partidos.

Esta é a altura de todos nos envolvermos. Por quê? Porque uma campanha presidencial não é uma campanha de partidos. Esta é a única eleição em que os partidos não se candidatam. É certo que há candidatos que são extensões dos partidos. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Por isso nós temos aqui, nesta assistência e audiência, tanta gente que vem de campos ideológicos diferentes e pessoas que nem têm sequer preferências partidárias.

António José Seguro, que já tinha desvalorizado as declarações de Henrique Gouveia e Melo, que disse ontem que o Presidente da República não pode ser um cata-vento hesitante ou populista. Na atualidade internacional, Donald Trump recebe hoje Zelensky na Casa Branca. O presidente da Ucrânia chegou ontem aos Estados Unidos. O tema principal em cima da mesa vai ser a possível entrega de mísseis de longo alcance Tomahawk. A Rússia já alertou que se os Estados Unidos enviarem estas armas para a Ucrânia, vai ser uma nova escalada no conflito. Entretanto, Donald Trump avança que o próximo encontro com Vladimir Putin pode acontecer dentro de duas semanas. E a fechar, Katy Perry é a mais recente confirmação do Rock in Rio. A cantora vai subir ao Palco Mundo no dia 20 de junho, promete um momento de celebração vibrante, de energia, cor e emoção. É um dia inteiramente dedicado ao pop. Vão juntar-se à cantora norte-americana, já confirmados, Pedro Sampaio e os portugueses Calema e Napa. Esta será a terceira vez que a artista de 40 anos, Katy Perry, vai atuar em Portugal. A primeira foi em 2011, no Campo Pequeno, em Lisboa. Anticipo de fecho deste jornal das 06h.