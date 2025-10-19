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Seis horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Bom dia. O Presidente da República não comenta a proibição do uso da burca em espaços públicos. Marcelo Rebelo de Sousa diz que quer esperar para ver o documento final.

É uma questão, obviamente, que divide as opiniões, senão não teria havido quem votasse a favor, quem votasse contra e quem se abstivesse. E eu vou ter de esperar para ver.

E qual é a sua avaliação?

E, portanto, eu não queria, sobre essa matéria, formular nenhuma opinião, porque quero ver a versão final, como quero sempre ver a versão final das leis da Assembleia.

O Presidente da República, em declarações à Sic Notícias, em Lisboa. Quem concorda com a lei é Luís Marques Mendes, candidato a Belém, que assegura que não está em causa nenhum ataque aos imigrantes. O social-democrata mostra-se a favor da lei e aponta três razões.

Se fosse a proibição do véu, eu acharia mal. Sendo a proibição da burca, eu acho bem. Primeiro, em defesa da dignidade da mulher. Depois, porque usar cara tapada ou cara escondida em recinto público é violar as regras mínimas da vida em sociedade. Terceiro, também por uma questão de segurança. Cara tapada não favorece a segurança. Por isso, acho bem esta decisão. Acho que não pode ser vista como uma decisão contra os imigrantes, mas sim uma decisão a favor da defesa dos nossos valores culturais.

Declarações de Luís Marques Mendes, este sábado à tarde, na Fiel, a explicar as razões pelas quais defende a proibição da burca. Já voltamos a ouvir Luís Marques Mendes, mas a PSP estima que largas dezenas de milhares de imigrantes vivem no país em situação irregular. O diretor nacional adjunto da PSP admite, no entanto, que na maioria dos casos tratam-se de casos de simples inexperiência. Em entrevista à Agência Lusa, João Ribeiro indica que o número de operações de fiscalização aumentou, mas tranquiliza os imigrantes que possam ter medo.

Eu fiquei triste, digamos assim, de ver alguma imprensa brasileira caracterizar a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, fazendo comparações ao ICE nos Estados Unidos. A nossa abordagem não é essa. Nós estamos num Estado de direito, temos uma matriz na formação de todos os nossos polícias, que é uma matriz de respeito e do primado dos direitos humanos, e é essa abordagem que nós temos.

Declarações de João Ribeiro, que é também responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. O diretor nacional adjunto da PSP garante que a unidade não foi criada para perseguir imigrantes ilegais. Na corrida às presidenciais, Henrique Gouveia e Melo afirmou este sábado que um chefe de Estado tem de ser isento, não pode ser um cavalo de Troia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora o candidato apoiado pelos social-democratas pede que não se baixe o nível da campanha, mas relaciona as críticas às sondagens.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer-me ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha propositiva. Eu penso, sobretudo, no país.

Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito, vai ser tão independente como foram Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa. Presidentes que, no entender do candidato, mostraram independência em relação aos partidos que os apoiaram e de onde eram oriundos. A Comissão Nacional do Partido Socialista reúne-se este domingo para debater a possibilidade de apoiar a candidatura de António José Segura a Belém. A proposta foi apresentada pelo secretário-geral José Luís Carneiro e pelo presidente Carlos César. Em discussão vai estar também o resultado das eleições autárquicas. A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para às 15h, em Penafiel, no distrito do Porto. O secretário-geral do PCP não dá como fechado o apuramento dos votos das eleições autárquicas em Lisboa. A assembleia de apuramento geral dos votos terminou a contagem final esta sexta-feira e o Chega ficou três votos à frente da CDU. Na prática, não muda nada em relação ao cenário que saiu da noite eleitoral. O Chega mantém-se com dois vereadores e a CDU apenas com um. Ora, este sábado no Porto, o líder comunista Paulo Raimundo avisa que o partido ainda vai avaliar o próximo passo a ser dado.

O apuramento geral está finalizado. Não tenho a certeza que o processo esteja finalizado. Portanto, estamos a avaliar agora também, quer os números, quer os relatórios.

Por que não tem a certeza que esteja finalizado?

Porque é como disse, nós estamos agora a analisar. Foi tornado público há pouco tempo. Não é só um problema de números, é também um problema de considerações sobre os números e, portanto, estamos a ver todas as possibilidades que existem para, se entendermos, o processo não terminar hoje.

Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas no Porto, sublinhou ainda que a CDU conseguiu subir a votação em Lisboa. Não dá, no entanto, o processo como terminado. Na atualidade internacional, os Estados Unidos afirmam que o Hamas está a preparar um ataque iminente contra civis em Gaza. É o que avança uma declaração do Departamento de Estado este sábado, que diz deter informações credíveis. O Departamento de Estado americano informa que se o Hamas agir, vão ser tomadas medidas para proteger a população de Gaza e preservar a integridade do cessar-fogo. O comunicado não detalha as medidas previstas, mas já na quinta-feira, Donald Trump ameaçou o grupo palestiniano de represálias após a execução de civis que ocorreu no início da semana O Ministério da Saúde de Israel confirma a chegada dos corpos dos dois reféns de Gaza. O Hamas tinha anunciado a entrega dos restos mortais de mais dois reféns israelitas encontrados em Gaza. A entrega ocorreu na noite deste sábado. Os corpos estão neste momento no Centro Nacional de Medicina Legal Israelita para identificação e investigação da causa das mortes. A entrega destes dois reféns acontece numa altura em que Israel está a manter encerrada a passagem de Rafah. A reabertura deste ponto vital para a entrada de ajuda humanitária depende do cumprimento, por parte do grupo palestiniano, das obrigações quanto à devolução dos reféns, vivos ou mortos. Desde a assinatura do acordo de cessar-fogo, o Hamas já tinha entregado os últimos 20 reféns vivos, mas apenas 10, agora 12, dos 28 corpos que detém na Faixa de Gaza. São as maiores manifestações nos Estados Unidos desde o início do mandato de Donald Trump. Milhões de pessoas saíram este sábado às ruas no protesto contra as políticas do presidente norte-americano. Ao todo, foram convocadas cerca de 2500 ações nos 50 estados norte-americanos. A mobilização nacional pacífica, intitulada No Kings, apresenta-se como movimento de oposição ao que dizem ser um pendor autoritário do chefe de Estado. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença no protesto e acusa Trump de se juntar aos mais ricos do planeta para tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos.

"Este movimento não se resume à ganância, corrupção ou desprezo pela Constituição de um único homem. Trata-se de um punhado das pessoas mais ricas do planeta que, numa ganância insaciável, sequestraram a nossa economia e o nosso sistema político para enriquecer às custas das famílias trabalhadoras deste país".

O senador de Vermont, Bernie Sanders, conhecido opositor de Donald Trump, aqui num registo captado pela SIC Notícias. O governo norte-americano está paralisado há três semanas, depois dos democratas e republicanos não terem chegado a acordo para o orçamento federal. É já o terceiro maior shutdown governamental da história do país e ainda sem fim à vista. No desporto, custou muito, mas foi. O Sporting teve de ir a prolongamento para vencer o Paços de Ferreira na Taça de Portugal. 3x2, resultado final que apura os Leões para a quarta eliminatória da prova Rainha. O Paços de Ferreira esteve duas vezes na frente do marcador, com gols de Lumuingu e João Victor, mas o Sporting conseguiu empatar das duas vezes, por intermédio de Pedro Gonçalves e Lanigdis. Com 2x2 no marcador, foi preciso recorrer a prolongamento e um autogol de Tiago Ferreira, ao minuto 104, selou as contas do encontro. No final, o técnico Rui Borges sublinhou que não podia pedir mais à equipe e garantiu que todos estavam avisados para as dificuldades de jogar na Taça de Portugal.

Sabemos muito bem, eu já estive nos escalões inferiores e sei muito bem aquilo que é a motivação de uma equipe que vem de baixo, defrontar uma grande equipe, principalmente nós, que somos campeões nacionais, num campo difícil de jogar, perante os adeptos também, importantes para aquilo que era o Paços. Bolas longas criaram-nos sempre alguns problemas nas segundas bolas e foi um pouquinho o jogo do Paços. Tivemos que nos adaptar um pouco a isso. E a equipe foi comprometida.

Do lado do Paços de Ferreira, Filipe Cândido mostra orgulho pelo trabalho da equipe e considera que teria sido mais justo chegar às grandes penalidades.

Recordo-me que só o Porto e o Nápoles fizeram dois gols a esta equipe. E por isso, aquilo que o Sporting tem feito ao longo dos últimos tempos também prova o valor que tem, mas conseguimos de alguma forma dividir o jogo. Foi pena, um gol de bola parada e um autogol aqui já perto do fim. Talvez os jogadores, por aquilo que fizeram, mereciam pelo menos ir aos penaltis.

Reações à vitória sofrida do Sporting na capital do móvel, frente ao Paços de Ferreira. Antes dos Leões, já o Porto tinha carimbado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. Vitória por 4x0 frente ao Salovicense, com Samu em destaque. O avançado espanhol saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. Bernarec fez o outro gol dos Dragões. O técnico Francesco Farioli deixou elogios ao adversário, que joga no quarto escalão, mas mostrou qualidade.

Como disse, todos os jogos de futebol são difíceis. Hoje também se viu, tal como em outros campos, como foi complicado. Temos de dar crédito ao nosso adversário pela sua atenção na defesa, por se manter muito compacto e por fechar todas as possibilidades. E depois, claro, com o tempo e com o acumular de situações, conseguimos obter um resultado melhor e ter mais alguns momentos e mais algumas oportunidades.

E depois dos elogios de Farioli, também o treinador do Sloricense, Rafael Seixas, se mostrou orgulhoso pela imagem que a equipe deixou.

Eles são uns guerreiros, eles merecem tudo aquilo que passaram esta semana. Merecem todos os momentos que vão viver ainda hoje. Eu só tenho que agradecer a eles, eu sou um privilegiado por estar à frente deles, mas quem merece isto são eles. Eu só tenho que agradecer, porque eles acreditam em nós, na equipe técnica. Nós tentamos delinear a melhor estratégia. Não sei se foi a melhor ou não, mas estão de parabéns.

Rafael Seixas, técnico do Sloricense, depois da derrota frente ao Futebol Clube do Porto. Notícia de fecho deste jornal. Informação regressa às 18h30. Até já.