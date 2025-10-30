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São 6 horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia. Terminou o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul. O presidente norte-americano fala num encontro incrível. Em declarações aos jornalistas, Donald Trump disse que os dois concordaram em quase tudo, mas referiu também que nem todos os assuntos foram discutidos. A Casa Branca ainda não divulgou detalhes deste encontro. Para já, Donald Trump reduziu as tarifas sobre a China de 57% para 47. Garante também que a China vai começar já a comprar soja produzida nos Estados Unidos. Donald Trump diz também que Xi Jinping passou a garantia de que vai fortalecer o combate ao fentanyl, uma droga sintética altamente letal. Os presidentes da China e dos Estados Unidos não se encontravam oficialmente desde 2019. António Guterres pede uma investigação imediata à megaoperação no Rio de Janeiro. Numa conferência de imprensa em Nova York, o porta-voz do secretário-geral da ONU frisou que o uso da força em operações policiais deve respeitar as leis e os direitos humanos. Stéphane Dujarric diz que António Guterres está preocupado com o grande número de vítimas que resultou da operação no complexo de favelas do Alemão e da Penha. Cerca de 2500 polícias avançaram com uma operação destinada a prender os líderes da organização criminosa Comando Vermelho. A Polícia do Rio de Janeiro contabilizou 132 mortos, entre os quais quatro polícias. Viramos a página para a atualidade nacional. O primeiro-ministro reforça a confiança na ministra Ana Paula Martins, nega a intenção de fazer cortes no Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro não gostou da palavra utilizada pelo jornal Público, que esta quarta-feira deu conta de uma reunião entre a direção executiva do SNS e os administradores hospitalares. Isto para dar uma orientação aos hospitais de redução da despesa já no próximo ano. O primeiro-ministro preferiu usar outra expressão. Luís Montenegro justifica, diz que quer utilizar o dinheiro público de forma mais eficiente.

A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que, creio eu, merece a compreensão de todos no sentido de sermos mais eficientes, no sentido de otimizarmos mais os recursos. Nós não queremos cortar nada.

Luís Montenegro, que chama a si a responsabilidade pela decisão, já quanto ao pedido de demissão da ministra feito pelo secretário-geral do PS, o primeiro-ministro responde com uma palavra de confiança.

Todos os membros do governo têm a minha confiança para estar no governo. É o pressuposto que emana da própria Constituição da República. Portanto, não há quanto a isso nenhuma dúvida.

Mas uma ministra fragilizada no cargo.

O que eu quero é que todos sejam capazes de executar o nosso programa. É isso que estamos a fazer na saúde. Estamos a transformar o nosso sistema de saúde no sentido de lhe dar maior agilidade na gestão.

Luís Montenegro, à margem do aniversário do Clube Juvenil de Voleibol da Escola Filipe de Lencastre, em Lisboa. A direção executiva, liderada por Álvaro Almeida, esclareceu que o encontro foi da Assembleia de Gestores do SNS e não uma reunião com administradores hospitalares. Ainda assim, numa nota enviada à comunicação social, não foi comentado o conteúdo deste encontro, também sem desmentir que cortes na despesa tenham sido um dos temas deste encontro. É neste contexto que o Observador revela novos dados sobre a espera para cirurgias no SNS. Disparou 20% o número de doentes a aguardar por uma operação já fora dos tempos recomendados. O quadro é pior do que na altura em que Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro no primeiro governo da Aliança Democrática, em abril do ano passado. Os dados constam no portal que monitoriza a execução do plano de emergência e transformação da saúde. É uma notícia assinada pelo jornalista Tiago Caeiro, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Olhamos ainda para as eleições presidenciais. José Miguel Judice vai ser o mandatário nacional da candidatura presidencial de João Cotrim Figueiredo. Um anúncio feito pelo antigo líder da Iniciativa Liberal, em entrevista à CNN Portugal. João Cotrim Figueiredo explica o porquê desta escolha.

Vão ter a oportunidade no domingo de manhã, às 11h, no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Judice. Um homem que eu obviamente não escolhi pelas suas qualidades jurídicas, de grande causídico e árbitro nacional por sua reputação. Escolhi porque é um homem de espírito livre, um espírito lúcido e que, na sua vida pública, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. E, portanto, dá-me muita honra tê-lo ao meu lado.

João Cotrim Figueiredo a anunciar que o mandatário nacional da candidatura a Belém é José Miguel Judice. Esta informação foi confirmada pelo próprio, numa declaração exclusiva ao Observador, onde admitiu que se Cotrim não tivesse avançado, apoiaria António José Seguro. José Miguel Judice explica ainda o porquê de não apoiar Luís Marques Mendes, que conta com o apoio formal do PSD. O antigo bacharel da Ordem dos Advogados diz que considera Marques Mendes um homem decente. Já em maio, numa grande entrevista ao Observador, Judice mostrava reservas em relação à candidatura do social-democrata, por considerar que Marques Mendes não tem o que é preciso para assumir este cargo. José Luís Carneiro acredita que António José Seguro vai chegar à segunda volta das eleições presidenciais. O líder do PS esteve na última noite em entrevista na RTP. José Luís Carneiro diz que António José Seguro é a única do Partido Socialista e, por isso, recusa imaginar uma segunda volta sem a presença do antigo secretário-geral. Sobre as outras candidaturas, refere que há nomes pouco claros quanto à própria definição política e outros que atentam contra os valores da democracia.

A começar pelos slogans de candidatura

Que é uma candidatura que atenta contra valores constitucionais e até contra valores do Estado de Direito.

Vou colocar dois cenários. Se António José Seguro não for à segunda volta, quem é que o senhor apoia num cenário Gouveia e Melo, Marques Mendes?

A minha expectativa, a minha disponibilidade e o nosso apoio é para que António José Seguro vá à segunda volta. É esse o cenário A e só temos depois um outro cenário, que é também o cenário A.

José Luís Carneiro na última noite, numa grande entrevista da RTP. Fechamos no desporto. O Benfica venceu o Tondela por 3x0, está assim na final four da Taça da Liga. O capitão Otamendi fez o primeiro das águias, de pênalti, aos 41 minutos de jogo. O segundo acabou por chegar, mas só aos 83 minutos de Richard Rios, assistiu Dodi Lukebakio, que só teve de encostar a bola no fundo da rede. Já nos descontos da segunda parte, Pavlídis, vindo do banco, fez o terceiro do Benfica e do encontro. No final da partida, José Mourinho fala de uma vitória com demasiada tranquilidade e, por isso, diz que falhou.

Durante muito tempo jogou-se com pouca ambição, com pouco ritmo. Eu estava ali na primeira parte e estava a sentir que eu tinha falhado na tentativa de apertar com eles para que o jogo fosse jogado do mesmo modo que jogamos o último, do mesmo modo que eu quero e gostava de jogar sempre. Falhei. A equipa sentiu que se calhar o jogo era fácil ou acabava-se sempre por ganhar e a primeira parte não gostei.

O Benfica passa assim diretamente para a final four da Taça da Liga, que vai ser jogada em Leiria nos dias 6 e 7 de janeiro do próximo ano. Antena 1 de fechos no Jornal das seis da manhã.