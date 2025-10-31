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Seis horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos na saúde. O Presidente da República critica o modelo de gestão do SNS e sugere um acordo político sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa fez nesta quinta-feira o tão prometido diagnóstico ao setor da saúde. O chefe de Estado participou no encerramento de uma conferência sobre os 50 anos do serviço médico na periferia. Deixou críticas às últimas gestões do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa diz que ficam marcadas por decisões causísticas e soluções de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um ramal da fazera acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ainda a um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se o governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos qualificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O Presidente da República, que criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS, Marcelo Rebelo de Sousa conclui que esta indefinição provoca confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção do Serviço Nacional de Saúde. Entretanto, enquanto o presidente fazia este diagnóstico, o Ministério da Saúde lançava um comunicado a admitir que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente, mas que isso não vai significar menos assistência aos utentes. Um comunicado emitido um dia depois do jornal público ter noticiado que a direção executiva do SNS deu instrução aos hospitais para cortarem na despesa para o próximo ano, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. O ministério sublinha que em causa está uma otimização dos recursos existentes. E na reação à leitura do Presidente da República, o PS considera que as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa tornam mais evidente que o governo falhou na política de saúde. À saída de uma sessão de boas-vindas aos novos militantes do PS no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral socialista afirma que o chefe de Estado acabou por certificar as palavras da oposição.

O senhor Presidente da República acabou por tornar mais evidente que o governo falhou na sua política de saúde. Ou seja, o governo prometeu soluções no prazo de 100 dias para resolver as questões da emergência médica, não foi capaz de as resolver.

O secretário-geral do PS, que acusa ainda o governo de fazer tábua rasa sobre uma reforma que estava em curso. Falamos agora da corrida a Belém. Rui Moreira admite que não avançou porque podia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou Henrique Gouveia e Melo. Na apresentação como mandatário de Marques Mendes, Rui Moreira revela que o facto de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite, num assunto que para Marques Mendes não é uma questão. Miguel Viterbo Dias.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira, que apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios. De candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tem que ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia e Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Viterbo Dias com as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Marques Mendes. Isto numa sessão em que marcaram presença Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite ou Sebastião Bugalho. Ainda a falar sobre as presidenciais, pela primeira vez numa sondagem para o ato eleitoral de 18 de janeiro, Henrique Gouveia e Melo não lidera as intenções de voto. É na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, Jornal de Negócios e CMTV, publicada esta quinta-feira. O antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, aparece à frente com 16,6% das intenções. Em segundo lugar, André Ventura, candidato que confirmou a presença nas eleições em setembro deste ano, com 15,8% das intenções de voto. Gouveia e Melo surge apenas em terceiro lugar, mas dentro de margem de erro da diferença para os dois primeiros. Em quarto lugar, António José Seguro, antigo secretário-geral do Partido Socialista e agora apoiado oficialmente pelo partido que liderou com 12,3%. Em caso de segunda volta, esta sondagem diz-nos também que Henrique Gouveia e Melo perderia apenas para Luís Marques Mendes. E vem aí o mau tempo. Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso vermelho devido à chuva. É uma informação adiantada pelo IPMA. O aviso é válido entre as 6:00 da manhã e o meio-dia. Também Bragança, Porto, Guarda, Vila Real e ainda Viana do Castelo, Leiria e Braga vão estar sob aviso laranja esta sexta-feira devido à precipitação persistente e por vezes forte. Os 10 distritos ficam no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva. As condições meteorológicas adversas devem começar a fazer sentir-se a partir desta madrugada, como explica Carlos Pereira, adjunto de Operações Nacionais da Proteção Civil.

Poderá ocorrer entre as 3:00 e as 7:00 da manhã desta madrugada, que se poderá estender até sábado, cerca das 12h00. Mas aquilo que nós estamos em espera será na madrugada desta sexta-feira, que nos causa também alguma preocupação. Por quê? Porque há menos circulação, mas temos muitos bens que podem estar guardados em garagens ou em leitos de cheia e chamamos em especial a atenção à população para que se possa prevenir.

Carlos Pereira, da ProCiv. A Proteção Civil emitiu esta quinta-feira um aviso à população para que tenha comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias. No desporto, destaques para o debate da segunda volta do Benfica. João Noronha Lopes diz que não se pode exigir do José Mourinho que seja campeão este ano. Além de não querer responsabilizar o treinador das Águias, o candidato assegura que vai fazer de tudo para que José Mourinho seja campeão no comando do Benfica.

Um treinador que entra como o José Mourinho entrou, quando o José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano.

Já Rui Costa afirma que José Mourinho tem dois anos de contrato por cumprir. Espera que durante esse período os encarnados ganhem títulos.

Ele tem dois anos de contrato e vai cumprir este ano. Evidentemente que esperamos, e ele espera muito e está a trabalhar muito para isso, obter resultados positivos este ano. E, portanto, neste momento aquilo que é exigência, que é exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos.

Para além da discussão da equipe técnica de futebol, os candidatos falaram sobre o futuro processo de centralização de direitos televisivos. Rui Costa diz que votou no projeto de Pedro Proença e não na pessoa. Já Noronha Lopes acusa o atual líder encarnado de passar um cheque em branco ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E a fechar este jornal, uma novidade neste dia das bruxas, neste dia de Halloween. A Netflix já lançou o trailer da temporada final de "Stranger Things". Quando começou a gravar a primeira temporada, Millie Bobby Brown tinha apenas 12 anos, agora tem 21, é casada e mãe. O desfecho desta série da Netflix demorou a chegar, mas já está quase aí. A nova temporada retoma os acontecimentos no outono de 1987, numa cidade de Hawkins profundamente abalada pelas fendas que espalharam pelas ruas horrores do Upside Down. Agora, sob quarentena, Eleven volta a esconder-se enquanto a ameaça de Vecna persiste, mais perigosa e mais sombria do que nunca. A primeira parte desta quinta temporada pode ser vista já no final de novembro, no dia 27. Os restantes episódios serão lançados a 25 de dezembro e o capítulo final estreia precisamente no último dia do ano, dia de passagem de ano, a 31 de dezembro. Antice fecho no jornal das 6:00 da manhã.