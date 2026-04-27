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Seis horas. As notícias com Nadine Soares. Bom dia, começamos este jornal das 06h. Os programas destinados a agressores de violência doméstica têm cada vez mais participantes. Só nos primeiros três meses do ano, o número aumentou 8,9%. Em entrevista à Agência Lusa, a Ministra da Justiça afirma que há um número significativo de agressores de violência doméstica a frequentar os programas de reabilitação e reintegração. De acordo com os dados do ministério, só nos primeiros três meses do ano, há registro de mais de 3 mil participantes, mais 8,9% do que no mesmo período em comparação de 2025. No entanto, Rita Alerquão Judas admite que, ainda assim, o número de participantes é reduzido.

Há um aumento significativo, para mim significativo, embora possa estar ainda aquém, mas nós temos em média 3,8 mil participantes nesses programas. Em contexto prisional, que não é obrigatório, temos menos. Em contexto de comunidade, que normalmente é associada à pena, há maior número. E curiosamente, as análises que foram feitas indicam que quando há a frequência destes cursos, destes programas, a reincidência é muito menor, desce significativamente. Ou seja, os cursos têm papel e são eficazes no combate à reincidência.

Declarações de Rita Alerquão Judas à Agência Lusa. A Ministra da Justiça admite ainda que o número de presos por violência doméstica aumentou e, por isso, será feito um estudo sobre a reincidência e análise de vários casos. Vai ser criada ainda uma academia de estudos e de formação relacionada à prevenção de casos da violência doméstica, com o objetivo de formar guardas e técnicos de prisão. E os sete agentes da PSP da Esquadra do Rato, detidos por vários crimes de tortura, vão ser hoje ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal. A decisão instrutória é hoje conhecida, ou seja, o juiz decide se os arguidos vão ou não a julgamento. Os agentes encontram-se em prisão preventiva desde o início de março, altura em que foram detidos na sequência da investigação a crimes de tortura grave, incluindo violação, abuso de poder e ofensas à integridade física. Estes crimes visam, sobretudo, toxicodependentes, pessoas em condição de sem-abrigo e estrangeiros. A investigação teve por base denúncias vindas de elementos da PSP. E na atualidade internacional, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã já chegou a São Petersburgo, uma informação avançada pela agência iraniana INA. Abbas Aragachi deve reunir-se hoje com o presidente Vladimir Putin, numa altura em que o Irã intensifica os esforços diplomáticos. Depois de ter estado este fim de semana com mediadores no Paquistão e em Omã, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã viaja até à Rússia, é um aliado estratégico do Irã durante décadas, isto numa altura em que as negociações com os norte-americanos estão estagnadas. De acordo com a Al Jazeera, este encontro com Putin demonstra que o Irã está a tentar apostar numa diplomacia regional, com o objetivo de coordenar estratégias e criar um ambiente favorável antes de eventuais negociações diretas com os Estados Unidos. E o rei Carlos III iniciou hoje uma visita oficial aos Estados Unidos. A visita assinala os 250 anos da independência norte-americana do domínio britânico. Acontece numa altura de alguma tensão diplomática entre Washington e Londres. Donald Trump já admitiu que a visita de Estado do monarca britânico pode contribuir para melhorar as relações. Durante o dia de ontem teceu grandes elogios ao rei Carlos III. Disse que é uma pessoa corajosa e um representante tremendo. O Palácio de Buckingham tinha dito que estava a avaliar a visita da família real depois do tiroteio, durante o jantar de correspondentes da Casa Branca ontem à noite em Washington. Mas pelos vistos, o rei Carlos III de Inglaterra e a rainha Camila vão mesmo manter esta visita planeada aos Estados Unidos, uma visita que decorre até quinta-feira. E sobre o tiroteio nos Estados Unidos, a administração Trump não atribuiu a segurança máxima ao jantar de correspondentes da Casa Branca no sábado em Washington. Apesar do elevado número de governantes, que incluía os principais cargos no país neste evento, a administração Trump não classificou como de segurança máxima. Além do presidente norte-americano, estavam presentes J. D. Vance, Mike Johnson e Marco Rubio. De acordo com o Washington Post, em eventos deste gênero, a designação do nível de segurança é aplicada pelo Departamento de Segurança Interna, isto se decida ou não atribuir a designação do evento de segurança especial. O Serviço Secreto ficou responsável por coordenar a segurança, mas nada disso aconteceu este passado sábado. Donald Trump, que admite não ter facilitado o trabalho dos Serviços Secretos durante o ataque ao jantar, admite ter atrasado um pouco a ação dos Serviços Secretos no momento de retirar o presidente da sala.

Well, what happened is it was a little bit me. I wanted to see what was happening.

"Bem, o que aconteceu foi que a culpa foi um pouco minha. Eu queria ver o que estava a passar e não estava a facilitar o trabalho deles. Eu queria ver o que é que estava a acontecer e naquele momento começamos a perceber que talvez fosse um problema grave, diferente do que seria o barulho normal de uma sala de baile. Eu estava rodeado de pessoas fantásticas e eu provavelmente vi-os agir mais devagar. Eu disse: "Esperem um minuto, deixem-me ver, esperem". Depois comecei a andar com eles e eles diziam-me: "Baixe-se, por favor, baixe-se". Aí eu baixei-me, tal como a primeira-dama."

I started walking and they said: "Please, go down, please, go down on the floor." So I went down and first lady went down also.

Donald Trump, em entrevista à CBS News, o autor dos disparos no jantar de gala, tinha enviado mensagens à família a criticar Donald Trump minutos antes da tentativa do ataque. O presidente norte-americano diz que o suspeito é um professor de 31 anos que tinha escrito um manifesto anti-Trump, Donald Trump que fala, por isso mesmo, numa pessoa perturbada.

O suspeito tem problemas. Quando se lê o manifesto que ele escreveu, percebe-se que ele odeia cristãos. Disso pode ter-se a certeza. Eu acho que a irmã ou o irmão dele falaram sobre isso com a polícia. Ele era um homem muito problemático.

E de acordo com o New York Post, no manifesto, este suspeito intitula-se como assassino federal amigável. Tempo ainda para olhar para o desporto. O Futebol Clube do Porto está apenas a uma vitória de se sagrar campeão. Isto depois do Sporting empatar com o AVS na Vila das Aves. Os leões deixam assim de depender apenas de si para ficar no segundo lugar do campeonato. Empate a uma bola, é um resultado que coloca o Futebol Clube do Porto apenas a três pontos do título. O conjunto da Vila das Aves já não consegue a manutenção na Primeira Liga, mas ainda foi a tempo de deixar uma marca na reta final do campeonato. Rafael Nel fez o gol do Sporting aos 47 minutos, já Pedro Lima igualou a partida aos 66. No final do jogo, Rui Borges, treinador do Sporting, diz que dadas as circunstâncias, teve de alterar o habitual 11, mas garante que quem jogou deu o máximo.

Hoje era impossível não mexer na equipa, claramente impossível, até por aquilo que fomos falando nesses dias com os jogadores, com aquilo que nos passaram. Era impossível não haver essa gestão, porque os jogos têm sido uma exigência altíssima. Eles têm dado tudo. A equipa deu tudo, hoje deu tudo, não fomos capazes de conseguir ganhar o jogo, mas é o que é. Nós sabíamos que íamos pagar de alguma forma isso, mas acreditamos e com a confiança total de que com a vontade, com a entrega do grupo, íamos conseguir ultrapassar. Tivemos aqui dois resultados menos bem conseguidos para o campeonato.

Já o treinador do AVS, João Henriques, lamenta que o campeonato não esteja agora a começar.

Eles têm mais qualidade do que a tabela está neste momento a mostrar. A tabela está a ser muito mentirosa e madrasta para esta equipa. Desde que eu cheguei, diferente, era melhor porque fomos pontuando, fomos sendo uma equipa mais equilibrada e competitiva. Pena o campeonato não estar a começar, como eu tenho vindo a dizer já há alguns jogos, mas o que está para trás, está para trás. É uma época para todos nós aprendermos. Naturalmente, eu não fujo, escorraça à seringa, como costumo dizer, estou implicado na descida e estou.

João Henriques, treinador do AVS, na conferência de imprensa no final do jogo. A equipa de Rui Borges acerta o calendário na quarta-feira, quando receber o Tom dela. Caso vença, passa a somar 75 pontos, pode igualar o Benfica, que está neste momento em segundo lugar. Já o Futebol Clube do Porto venceu o Estrela da Amadora por 2x1, ficou com 82 pontos, precisa agora apenas de mais três para levantar a taça. E é com os destaques no desporto que encerramos este jornal das 06h, mas deixe-se ficar. Já a seguir, conferência de imprensa.