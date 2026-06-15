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As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. Está finalizado o texto do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão. A confirmação chega de ambas as partes. O acordo prevê, desde logo, a livre circulação no estreito de Ormuz e deve ser assinado na sexta-feira. Partiu primeiro o anúncio do Paquistão, país que tem mediado as negociações entre Teerão e Washington. Depois Donald Trump confirmou e mais recentemente chegou a confirmação do governo iraniano. Em entrevista a uma televisão estatal, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, diz que o acordo foi alcançado apesar da desconfiança no inimigo.

Por enquanto, o texto do memorando de entendimento foi finalizado. A assinatura formal está prevista para sexta-feira e a Suíça está a ser considerada para o local do evento. Este memorando foi alcançado apesar da nossa total desconfiança em relação aos nossos inimigos. Não confiamos no inimigo. A nossa confiança reside na nossa força militar, nas nossas capacidades diplomáticas e no apoio do nosso povo. É por isso que a implementação deste memorando é extremamente importante. Temos planos específicos em vigor para monitorizar a implementação dos compromissos assumidos com os Estados Unidos.

Antes disso, como já aqui disse, foi Donald Trump a confirmar o acordo para a assinatura de um memorando de entendimento. Anuncia também a reabertura do estreito de Ormuz, bem como o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos. São consequências deste entendimento, mas há mais. Após ter sido alcançado um acordo final, todas as sanções impostas ao Irão pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas serão gradualmente levantadas, de acordo com um calendário negociado. De resto, Alemanha, França e Reino Unido já se mostraram disponíveis para levantar as sanções a Teerão. O acordo prevê também que o Irão não produza nem compre qualquer arma nuclear. Mais reações: o líder das Nações Unidas, António Guterres, recorreu às redes sociais para descrever este acordo como um passo crucial rumo à paz no Médio Oriente. Também o primeiro-ministro britânico Keir Starmer mostra-se convicto de que voltou a liberdade de circulação a Ormuz. Emmanuel Macron, presidente francês, remete a discussão do assunto para a Cimeira do G7. Aliás, Macron recebe hoje, em França, o presidente norte-americano Donald Trump. Há também alguma desconfiança quanto a este acordo. O pessimismo vem de Barack Obama, o antigo presidente dos Estados Unidos, que diz que nada garante que este acordo venha a trazer mais benefícios em relação ao que estava em vigor.

É duvidoso que qualquer acordo que venha a surgir seja significativamente diferente ou represente uma melhoria substancial em relação ao acordo que já tínhamos e que funcionou durante muito tempo antes de nós, Estados Unidos, sairmos dele. Por isso, o que espero é que os bombardeamentos parem e que as pessoas comuns deixem de sofrer as consequências da guerra.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aqui em entrevista à ABC News. Pelo menos quatro pessoas morreram depois de um forte ataque russo a Kiev. O mosteiro Pechersk Lavra foi atingido. Mais de 20 pessoas ficaram feridas também. Avança a CNN Internacional, o ataque aéreo foi realizado com recurso a drones e atingiu um símbolo espiritual e cultural da capital ucraniana. Danificou também a rede elétrica. 140 mil pessoas ficaram sem energia. Também viaturas e casas ficaram danificadas. Kiev estava também a ser alvo de ataques massivos com mísseis, de acordo com testemunhos recolhidos pela agência Reuters. Por cá, em Portugal, o julgamento do agente da PSP, que matou Odair Moniz na Cova da Moura, chega hoje ao fim. A leitura do acórdão está marcada para às 15h30 no Tribunal de Sintra. O agente Bruno Pinto fica hoje a saber se é condenado pelo crime de homicídio, de que está acusado pelo Ministério Público, que pede a condenação do agente. Ao longo do julgamento, foram ouvidas várias testemunhas, incluindo agentes da Polícia de Segurança Pública, que estiveram na Cova da Moura na madrugada da morte de Odair Moniz, em outubro de 2024. Foram também ouvidos vizinhos que assistiram ao momento em que Odair Moniz caiu no chão depois de ser atingido com dois tiros e ainda inspetores da Polícia Judiciária que participaram nesta investigação. Na política, Paulo Raimundo lança um desafio a Luís Montenegro. O líder do PCP quer que o primeiro-ministro retire o pacote laboral já no próximo debate quinzenal no Parlamento. O secretário-geral comunista diz que Luís Montenegro faria um grande serviço ao país se retirasse a proposta de alteração às leis do trabalho proposta pelo governo.

Eu acho que um grande serviço que o senhor primeiro-ministro devia fazer ao país na próxima quarta-feira, é retirar o pacote laboral e poupar o país a isto. Não tem jeito nenhum. Os únicos que defendem hoje o pacote laboral é o senhor primeiro-ministro, membros do governo, os senhores da Iniciativa Liberal e do CDS, é o Chega, envergonhado, mas defende, e depois são as confederações patronais. Não vai sobrar para as confederações patronais o pacote laboral, não vai sobrar a precariedade para os membros das confederações patronais, não vai sobrar os justimentos sem justa causa para os membros das confederações patronais.

Questionado sobre a última reunião entre Luís Montenegro e André Ventura, o secretário-geral comunista acusa o Chega de não ter credibilidade no posicionamento relativo ao pacote laboral. Paulo Raimundo afirma que se o Chega for coerente, vai votar contra.

Se nós pudéssemos levar em conta a palavra do Chega, se fosse uma palavra credível, não via nenhuma razão sequer para ser agendado. Certo? Mas como a gente não pode levar em conta a palavra do Chega, estamos sempre à espera de tudo. Há uma coisa que eu sei O Chega, para ser coerente, segundo aquilo que tem afirmado, vai votar contra. Se for votar contra, o pacote laboral está chumbado, não há nenhuma alternativa.

O secretário-geral do Partido Comunista, Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas sobre o pacote laboral. Viramos a página para o Campeonato do Mundo de Futebol. O treino da Seleção Nacional ontem foi cancelado devido a um aviso de tempestade. Os jogadores da equipa das Quinas treinaram num pavilhão. Os protocolos mandam, as equipas respeitam. A equipa portuguesa foi obrigada a recolher para local seguro devido a um aviso de tempestade. Com isto, a conferência de imprensa de Mateus Nunes, que era o porta-voz da equipa portuguesa para esta conferência de imprensa, foi cancelada. Os jogadores fizeram exercícios de treino num pavilhão. A sessão de trabalho agendada para hoje também sofreu alterações. A seleção vai treinar de manhã, em vez de ao final do dia, como tem sido habitual, à altura em que está previsto novo agravamento das condições meteorológicas. O jogador vai falar à comunicação social quando faltarem 15 minutos para as 15h, hora de Lisboa. Este é um tema para ser abordado pelo enviado especial do Observador ao Mundial, no Diário do Mundial. É com o Miguel Cordeiro, a seguir ao Jornal das 7. De resto, nesta madrugada, destaque para dois jogos. Costa do Marfim 1, Equador 0, com o golo de Diallo a ser apontado já perto do minuto 90. E noutro jogo, a Suécia goleou a Tunísia nesta estreia por 5-1, vitória por 5-1, com golo do ex-avançado do Sporting, Viktor Gyökeres. São temas em destaque no próximo Vamos à Bola, com o jornalista Miguel Pina Andrade. Fica por aqui este Jornal das 6 na Rádio Observador. A informação regressa às 18h30.